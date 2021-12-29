Російські дипломати використовують свій статус для диверсій на території ЄС

Чеські прикордонники опублікували фейкові паспорти Чепіги та Мишкіна, як докази їхнього перебування на території Чехії і перетину чеського кордону в дати, коли був підірваний склад з боєприпасами.
Отже, давайте трохи підсумуємо, що нам відомо про цих "богів розвідки"...
Медіа, з посиланням на чеських розслідувачів, пишуть, що вибуховий пристрій, закладений для підриву боєприпасів у Врбетіце, мав спрацювати пізніше - тобто, вже коли він потрапив би у руки покупця (Омеляна Гебрева), який закуповував зброю, в тому числі для України.
Це пояснює два вибухи. Другий стався через декілька тижнів після першого. Тобто, другий вибуховий пристрій міг спрацювати як заплановано, а перший - спрацював раніше.
Іншими словами, горе-диверсанти, або ті, хто давав їм вибухові пристрої на території Чехії (бо через кордон вибухівку б Чепіга і Мишкін точно не провезли б) не змогли нормально встановити таймер затримки на детонаторах і фактично не виконали завдання...
Пізніше вони хотіли отруїти того ж торговця зброєю Гебрева, але він вижив після двох замахів.
Ще пізніше вони хотіли отруїти Скрипаля, але замість цього отруїли і його дочку, а також двох громадян Великобританії. В результаті Скрипалі вижили, а британці - ні.
Таким чином, Чепіга і Мишкін постійно завалювали завдання, які їм доручали. А в кінці ще й повністю розкрили себе і зробили надбанням світової громадськості деталі операції в Солсбері, чим підставили своє керівництво.
Тепер додайте ще до цього і дипломатичні скандали з Таджикистаном і Молдовою, паспорти яких були використані для проведення диверсійних операцій на території третіх країн.
З такими "успіхами" їх, мабуть, вже і в живих немає... закопали десь в Підмосков'ї.
Тепер щодо вибухових пристроїв.
Провезти через кордон Чепіга і Мишкін не могли. Оскільки для підриву складів з боєприпасами потрібно щось значне, а не просто РГД-5 або Ф1. А значить, вибухівку їм передали вже на території Чехії.
Потрапити на територію Чехії вибухівка могла виключно в дипломатичній пошті російських дипломатів, без огляду. Тобто, іншими словами, російські дипломати використовують свій міжнародно-правовий статус з метою здійснення військових диверсійних операцій на території країн Європейського Союзу, чим не тільки порушують Віденську конвенцію, але і, фактично, вже давно розв'язали війну проти цивілізованого світу.
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