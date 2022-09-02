Російська пропаганда в Австрії. Як керівництву австрійської поліції розповідали, що України не існувало

Колишня депутатка від Партії регіонів із Луганська виступила перед правоохоронцями Відня, доводячи справедливість російської агресії проти України фейковими фото.

Наприкінці червня 2022 р. поліція Відня організувала семінар, присвячений Україні, який провели російські пропагандисти. Про захід стало широко відомо, коли самі росіяни похвалилися своїми успіхами в просуванні псевдоісторичного марення серед офіцерів австрійської поліції і навіть виставили відео, яке це доводило.

Коли в австрійських медіа вибухнув скандал, а представники австрійського депутатського корпусу направили відповідні офіційні запити щодо того, що це було і за чий рахунок проводилося, російська організація видалила своє відео, однак його вдалося вчасно заархівувати, і тепер воно є в доступі.

Організатором заходу була «Координаційна рада організацій російських співвітчизників в Австрії» (КРОРС), яка й опублікувала деякі матеріали цього семінару на своїй фейсбук-сторінці. Однак згодом адміністратори сторінки відредагували власні повідомлення. Втім, в історії редагування можна побачити, що було написано від початку.

На відео, опублікованому на фейсбук-сторінці, можна було почути тези, якими виправдовують війну проти України. Крім віденського славіста Алоїза Волдана, запрошеного безпосередньо поліцією, на семінарі виступали щонайменше три експерти, запрошені «Координаційною радою організації російських співвітчизників».

3 серпня в офіційному твіттер-акаунті головне управління поліції Відня опублікувало пояснення, в якому стало на захист участі російських пропагандистів у семінарі. Поліція пояснила, що протягом багатьох років проводить навчальні семінари під назвою «Безпека та поліція» з метою, серед іншого, передачі базових знань про війни та причини міграції. Ці знання призначені для того, щоб поліціянти краще проводили контакти із зацікавленими людьми. У минулому такі заходи проводилися щодо Іраку, Сирії та Афганістану.

Одним із встановлених співорганізаторів заходу є Дмитро Єрохін, керівник КРОРС в Австрії та організатор маршів «Безсмертний полк». Він уже ставав фігурантом публікацій про зіткнення з українською спільнотою в Австрії. На відео видно, як він постійно сидить у спікерів і контролює процес.

Дмитро Єрохін наближений до посла росії в Австрії Дмитра Любінського, а отже, захід у віденській поліції проводили принаймні за мовчазної підтримки посольства.

Олександра Соболєва, керівник ради російських співвітчизників в Австрії, 17 січня виставила на своїй фейсбук-сторінці спільне фото з Єрохіним та Любченком.

До Єрохіна КРОРС у Відні керувала Ірина Мучкіна, яка одночасно є редакторкою російськомовного онлайн-видання «Новий віденський журнал». На архівній сторінці керівного складу КРОРС у Відні зазначено, що саме Мучкіна є головою КРОРС, координує його роботу, відповідає за зв'язки з посольством, російськими державними та регіональними структурами, які працюють із співвітчизниками. Мучкіну також називають власницею медіагрупи "Мир", що видає "Новий віденський журнал". Також Мучкіна вказана керівницею КРОРС і на сайті Всесвітньої координаційної ради російських співвітчизників, які живуть за кордоном.

Таким чином, КРОРС є частиною величезного механізму просування російської пропаганди за кордоном. Всесвітня координаційна рада російських співвітчизників (ВКРРС) є виконавчим органом Всесвітнього конгресу російських співвітчизників, що частково фінансується Фондом підтримки та захисту прав співвітчизників. Натомість Фонд є проєктом «Інституту російського зарубіжжя», частково фінансованого бюджетом же росії та фондом «Російський світ».

Окрім інших установ, в Австрії працює ще й "Російський центр науки та культури", яким керує Дмитро Олександрович Соколов, колишній співробітник адміністрації президента росії. Іншими словами, просуванням російської пропаганди у Відні, ключовому європейському центрі для багатьох міжнародних організацій (таких як ОБСЄ та МАГАТЕ), займається ціла армія, яка добре оплачується та розгалужена.

Також вдалося встановити одну із спікерок, яка говорила про історичні аспекти «неіснування України».

Це колишня депутат Луганської міської ради Олена Федченко (у дівоцтві Шевчук) 2 листопада 1961 року народження, яка народилася в Кам'янсько-Шахтинському (Ростовській області), 1981 року закінчила Кам'янський педагогічний коледж, а 1988 року - історичний факультет Південного федерального університету, після чого, ймовірно, вийшовши заміж, переїхала до Луганська.

Переїзд вийшов досить успішним, оскільки в Луганську демократія, незважаючи ні на що, існувала, на відміну від Кам'янська-Шахтинського, що за 50 кілометрів від Луганська, але на іншій планеті. І завдяки демократії Олена Федченко стала депутатом Луганської міської ради Партії регіонів.

Більшість великої родини Федченків живе в росії. Однак і в окупованому Луганську лишилися родичі. Взимку 2013-2014 років вона чинила опір Революції гідності. На Ютубі можна знайти відео, як Федченко 21 лютого 2014 року зачитує резолюцію мітингу на підтримку Віктора Януковича і просуває «георгіївську стрічку», погрожуючи війною.

А наприкінці березня 2014 року від імені фракції Партії регіонів у Луганській міській раді, завдяки тій же демократії, проводила мітинг під стінами Луганської ОДА, протестуючи проти відключення російських пропагандистських телеканалів, які розповсюджували міжнаціональну та міжетнічну ворожнечу.

Однак незабаром Олені з чоловіком Олексієм та дочкою Марією довелося залишити Луганськ. Замість повертатися до рідної росії, сім'я переїхала до австрійського Відня, на «загниваючий Захід». Там вона, наприклад, брала активну участь у роботі пропагандистської організації «Комітет за мир в Україні», яку щедро фінансував той самий фонд «Російський світ» і яку у 2015 році очолив австрійський політик Альфред Альмедер.

В рамках роботи організації Федченко займалася пропагандою, розповідаючи правду про ситуацію на Донеччині. Цілком імовірно, що для виступу перед офіцерами австрійської поліції Федченко використала ту ж презентацію, під яку раніше розповідала свою «правду». Зокрема, на одному із слайдів, які Олена Федченко демонструє аудиторії австрійських поліціянтів, ілюструються її слова про смерть дітей у конфлікті, який справді почала росія у 2014 році. За гарячої підтримки Партії регіонів, депутатом якої Федченко була.

Федченко розповідає про смерть дітей на Донбасі, але це ілюструє двома постановочними фотографіями. StopFake ще в травні 2014 року писав, що фотографія дівчини, яка сидить поруч із тілом своєї матері, була зроблена на зйомках фільму «Брестська фортеця».

А пізніше також писав про фото маленького хлопчика, зйомка якого була також спеціальною мистецькою постановкою.

Таким чином, російська пропагандистка Олена Федченко, показуючи австрійським поліціянтам фейкові фото, нівелює страшну трагедію України, яка втратила сотні дитячих життів на Донбасі, Маріуполі, Вінниці та Одесі. Всі ці смерті спричинила росія, яку Олена Федченко так завзято захищає перед австрійськими поліціянтами.

Залишається тільки сподіватися, що інформація про ці дешеві маніпуляції дійде до керівництва австрійської поліції, яке більше ніколи не співпрацюватиме з російськими пропагандистами, тим самим підтримуючи агресивну війну росії, розв'язану проти всієї Європи і проти Австрії.

Бо якщо керівники австрійської поліції не усвідомлюють цього, їм світить доля колишнього міністра закордонних справ Австрії, яка зараз тільки й робить, що скаржиться, як її перестали любити та називають «російською повією».