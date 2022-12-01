Російська пропаганда зазнала фіаско

Росія зазнала краху в інформаційній пропаганді в Україні, ракетами та бомбами знищивши свою цільову аудиторію. А російськомовні громадяни, які вижили під бомбардуванням, перейшли на українську мову та усвідомили себе українцями.

З першими ударами ракет люди, які в побуті говорили російською, перейшли на українську. Я один із тих людей, які до першого прильоту не вірили, що росія може піти на таке. Я думав, що ці люди є злочинцями, але що вони не повні ідіоти. А виявилось, що вони закінчені ідіоти, бо зробили "постріл собі в ногу". Адже наслідки були очевидними.

Тільки останні ідіоти взялися б знищувати пул своєї цільової аудиторії у третій країні – людей, які плекали російську мову, як засіб м'якої сили, і у яких у квартирах замість ікон висіли портрети Сергія Єсеніна.

Я вважаю, що в цьому контексті спеціальні інформаційні операції, які запускаються проти України, можуть мати лише гнучкий характер – на кшталт переконати людей, що влада неадекватно реагує на виклики. Наприклад, Україна нібито продає кудись електроенергію замість того, щоб надавати її своїм громадянам. Пряма ж пропаганда фактично зникла і, на мою думку, нам не потрібно про неї говорити. Про це свідчать і опитування.

Я переконаний, що людей, які зараз закликатимуть іти скидати президента, бо він нібито продає електрику за кордон замість того, щоб роздати його споживачам, адекватна більшість сприйматиме як капітулянтів.

Тому я вважаю, що російська пропаганда зазнала повного краху та фіаско. Спеціальні інформаційні операції, спрямовані проти аудиторії, не зупиняються ні на хвилину, а єдиним шляхом ефективної протидії їм є масований розвиток українських державних та публічних комунікацій.