Російська пропаганда та дезінформація повністю трансформувалися в ідеологічну війну проти “Заходу”

З одного боку, я повністю підтримую цю тезу, оскільки жодна інша країна у світі не зазнавала настільки безпрецедентного тиску в інформаційному просторі, як Україна. Метою такого тиску було досягти тотального психологічного розладу української ідентичності, доводячи, що жодних українців – не існує.

На одному з останніх онлайн-заходів, присвячених дезінформації в Україні, один із спікерів підкреслив, що західні країни, які надають зброю Україні для заподіяння поразки російської армії, можуть натомість скористатися українським досвідом у боротьбі з дезінформацією та використовувати її як зброю проти російської федерації (рф) на своїй території.

Подумайте, що б сталося з вами, якби вам протягом десятиліть доводили, що вас не існує? Що стало б із вашою психікою та усвідомленням своєї ідентичності? Проте Україна не тільки вистояла, а й є прикладом у контексті сприйняття своєї Батьківщини та свого народу як одних із найвищих цінностей.

Проте, з іншого боку, як ми вже писали, той феномен, який ми називаємо з 2014 року “дезінформація” – практично припинив своє існування, або принаймні серйозно видозмінився.

У той самий час спроби створювати нові терміни, такі як “misinformation” та “malinformation”, як це роблять експерти соціальної мережі Meta, лише посилюють ситуацію та дезорієнтують споживачів інформації. Які основні зміни цього феномена, які ми можемо констатувати за останні 18 місяців?

По-перше, раніше, більшу частину повідомлень в онлайн-просторі можна було охарактеризувати двома критеріями - "правда" або "брехня". Так, наприклад, усі озвучені росією версії про катастрофу рейсу MH17 були брехнею. Правдою було лише збиття пасажирського літака ракетною установкою "Бук-М1". Один із найвідоміших фейків російської пропаганди "розіп'ятий хлопчик у Слов'янську" також був брехнею. Його ніколи не було.

Таким чином, одним із очевидних інструментів протидії російській дезінформації були інструменти OSINT та фактчекінгу. Потрібно тільки перевірити доступними інструментами повідомлення, що розповсюджується, і встановити факти. Тому боротьба з дезінформацією перетворювалася на своєрідну гру з нульовою сумою, де ти можеш бути або правий, або не правий. Якщо фактчекер зміг довести, що дана новина – фейк, то він має рацію, а той, хто її поширив – помиляється.

За останні 2 роки ця ситуація кардинально змінилася. Російська пропаганда більше не поширює лише вигадані факти. Звичайно, і для них є місце в інфопросторі, проте їх поменшало. Натомість російські бот-мережі та проросійські медіа в країнах ЄС поширюють оціночні судження, експертні думки та емоційне ставлення до реальності.

Людина (homo sapiens) лише на 10-20% керується абстрактним та критичним мисленням, приймаючи рішення. До 80% її вчинків є наслідком її емоційного, а не аналітичного боку. Саме тому російська дезінформація перестала бути дезінформацією в тому вигляді, в якому ми її розуміли. Тепер її мета - не переконати аудиторію у якихось неіснуючих подіях, а змінити ставлення аудиторії до наявної реальності.

Розбіжності між Польщею та Україною, які можуть мати різну природу, це об'єктивний факт. Але питання в тому, як ми до них ставимося? Чи використовуємо ми наш діалог, щоб стати сильнішими разом і посилити свої країни та народи кожен зі свого боку? Або ми взаємно послаблюємо один одного на радість білорусі та рф?

Саме таку стратегію обрали спецслужби рф – не створювати нових “розіп'ятих хлопчиків”, а використовувати проблеми, щоб максимально підвищити градус дискусії навколо них.

По-друге, хоча Україна і продовжує залишатися об'єктом російських спеціальних інформаційних операцій (наприклад, у контексті зриву мобілізаційних заходів), проте основний стратегічний наголос в інформаційних операціях рф ставить саме на країнах ЄС, США, Канаді та Великобританії. Адже виживання України та поразка російської армії багато в чому залежить саме від геополітичних рішень цих міжнародних суб'єктів.

Війна має шанси закінчитися лише в тому випадку, якщо західні країни приймуть неминучість і, найголовніше, “вигідність” поразки рф у розв'язаній путіним війні.

На жаль, зараз спілкування із західними експертами показує, що західні еліти бояться трьох потенційних сценаріїв.

Захід відчуває страх від того, що Україна виявиться переможеною, тому що тоді “європейська ідея” дуже сильно захитається і про жодну міжнародну безпеку не йтиметься.

Захід боїться, що росія виявиться переможеною, тому що її поразка може призвести до катаклізмів та дестабілізації всередині рф, що принесе ще більші ризики, ніж продовження війни.

Захід також боїться і нескінченного продовження війни, оскільки повільно, але вірно це призводить до потенційних процесів стагнації у світовій економіці, коли після короткого постковідного відновлення, великі бюджети довелося переорієнтувати на озброєння та оборону.

Таким чином, єдине, чого Захід не боїться – це припинення вогню та початок переговорів. Саме тому, зокрема, на Володимира Зеленського чиниться тиск щодо проведення виборів під час ракетних обстрілів, що є цілковитим абсурдом.

Проте саме цей сценарій і є стратегічною метою кремля, яка просувається за допомогою масованої роботи в інформаційному просторі. Західні еліти лякають ядерною ескалацією, проблемами від дестабілізації всередині рф і таке інше. З єдиною метою, змусити їх під впливом страху вибрати варіант, який вигідний путіну.

Чи є такий комплексний підхід до спеціальних інформаційних операцій дезінформацією? Я думаю, що ні. Це – маніпуляція. Однак, як я сказав вище, це не дихотомія “правда чи брехня”. Це простір можливого та неможливого.

Чи може володимир путін використати ядерну зброю? Фізично і технічно, ймовірно, це завдання, що можна здійснити.

Чи здатний він ухвалити таке рішення? У зв'язку з його безвихідним становищем і недоумством - це не виключено.

Чи він це зробить? Імовірність такого результату – незначна, оскільки це буде абсолютним самогубством для російського народу, що зробить їх тотальними вигнанцями не лише на території західних країн, а й у всьому світі.

Таким чином, гра страхом та вразливістю демократичних спільнот, у яку грає кремль – це вже не дезінформація, а набагато глибша робота.

Нарешті, по-третє, єдиним доступним і допустимим виходом для путіна із ситуації, що склалася, є нескінченна війна. Адже, за будь-якого іншого варіанту він буде виглядати слабким. Війна є запорукою його влади. А, влада є запорукою його життя. Тому, якщо він хоче жити – він має воювати.

Однак, роблячи це, російські дипломати заявляють на міжнародних майданчиках, що у всьому винні США та НАТО, а вони самі готові до переговорів. Але тепер російським представникам вже практично ніхто не вірить. Точно те саме вони говорили і перед Мінськими домовленостями, які закінчилися повномасштабною агресією. Наголошую – не ескалацією на Донбасі для завоювання, так званих, ЛНР та ДНР, а спробою захопити всю Україну.

Проте це також не брехня. Російській стороні необхідні переговори, щоб провести вибори президента, на яких гарантовано переможе володимир путін, та наростити свій військовий потенціал, відновлюючи техніку та мобілізуючи солдатів.

Саме тому слід пам'ятати, що інформаційна сфера дуже мінлива. І, дезінформації, з якою можна якось боротися та протидіяти їй – більше немає. Ми фактично опинилися у фантастичному романі-антиутопії, де дві протиборчі сторони бачать реальність кардинально протилежним способом. Саме тому дихотомія "правда-брехня", яка була важлива для фактчекінгу, більше не працює.

Саме тому єдиним способом виживання в цьому протиборстві може бути наявність своїх цілей, сценаріїв, бачення майбутнього і робота щодо його досягнення. Найголовнішим інструментом "протидії дезінформації" стає не вивчення того, що про тебе сказав противник, а що ти хочеш, щоб знали про тебе самого. Тільки внутрішній фокус може вплинути на стан речей.