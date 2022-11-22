Російська оборонна промисловість слідує за російським військовим кораблем

10:36 22 листопада Київ, Україна

Росія активно намагалася відновити хоча б частину озброєння, знищеного чи залишеного в Україні після майже дев'яти місяців кровопролитної війни. Кремль публічно заявляє, що нічого страшного у відтворенні втраченої техніки немає і що “вітчизняні оборонні заводи не мають проблем зі збільшенням продуктивності”. До того ж у підконтрольних кремлю ЗМІ публікувалася інформація про передачу міноборони рф деяких видів озброєння, у тому числі винищувачів-бомбардувальників Су-34, важких реактивних систем залпового вогню «Торнадо», і навіть подвоєння виробничих потужностей на Виробничому підприємстві ОДК-Кузнєцов на південному заході росії, що спеціалізуються на виробництві двигунів для далеких бомбардувальників.

Тим часом бюджет національної оборони росії різко збільшився. На початку 2022 року бюджет вперше було збільшено з 3,51 трлн рублів (58 млрд доларів) до 3,85 трлн рублів (63,66 млрд доларів). Потім деталі бюджету було засекречено кремлем. Незважаючи на це, у вересні 2022 року повідомлялося, що російська влада чекає подальшого збільшення бюджету до 4,68 трлн рублів (77,39 млрд доларів). Тим не менш, якщо динаміка витрат росії на оборону збережеться в майбутньому, насправді це збільшення може бути ще більше - ближче до 5600000000000 рублів (92,6 млрд доларів). Тут цікавий той факт, що загальні федеральні витрати росії, заплановані на 2022 рік, збільшилися з 23690000000000 рублів (391,73 млрд доларів) до 29 трлн рублів (479,54 млрд доларів), а доходи бюджету залишаються на рівні близько 25 трлн рублів (413,39 млрд доларів). Оскільки західні резерви агресора заморожені, ціни на енергоносії падають, а їхній експорт скорочується, Росія випускає облігації внутрішньої державної позики.

В цей час бюджет національної оборони росії на 2023 рік перевищує 5 трлн рублів (82,68 млрд доларів) порівняно з 3,47 трлн рублів (57,38 млрд доларів), як планувалося наприкінці 2021 року. Бюджет національної безпеки і правоохоронних органів також різко зріс: з 2,82 трлн рублів (49,11 млрд доларів), запланованими у 2021 році. Таким чином безпосередній вплив розпочатої путіним війни проти України на російський оборонний бюджет становитиме від 5 трлн рублів (82,68 млрд доларів) до 8,3 трлн рублів (137,25 млрд доларів) на 2022–2023 роки. Однак справжня реальність нинішнього стану справ видається кремлю досить складною. Навіть трильйони додаткових рублів не зроблять оборонку більш продуктивною та ефективною в короткостроковій перспективі через низку ключових складнощів.

Почати слід з того, що галузь страждає від гострого кадрового дефіциту. Цей розрив оцінюється в 400 тис. робітників, враховуючи, що загальна чисельність трудових резервів на російських оборонних підприємствах становить близько двох мільйонів осіб. Більше того, російська влада не могла виправити цю ситуацію протягом 10-х років XXI століття, і з того часу вона лише погіршилася. Варто зазначити, що масова втеча росіян за кордон після оголошеної мобілізації не сильно вплинула на відтік працівників оборонпрому рф через броню, яку вони одержують. Тим не менш, проблеми, що зберігаються протягом десятиліть, дають підстави вважати, що вони навряд чи зможуть ефективно вирішити питання з кадрами в найближчому майбутньому.

Ще одним серйозним викликом є посередня продуктивність російської оборонної промисловості. Наприклад, середньорічне виробництво винищувачів-бомбардувальників Су-34 з 2011 по 2020 рік становило від 8 до 12 одиниць. Згідно з поточним контрактом на 2021–2024 роки оборонпром має отримати лише 20 Су-34, що становить 7 літаків на рік, а це значно менше, ніж у минуле десятиліття. Не виключено, що росія намагатиметься довести виробництво Су-34 до колишнього рівня, але навіть за більш сприятливої обстановки, особливо до 2014 року, агресор не випускав більше 8-12 одиниць на рік. За умови тотального світового тиску, санкцій, нестачі комплектувальних є ймовірність, що й заявлених 20 Су-34 з 2021 по 2024 рік не буде зроблено.

Така сама ситуація і з виробництвом бойових гелікоптерів. Наприклад, чинний контракт на 2022–2023 роки передбачає постачання 30 Ка-52 – “бойового вертольота російського виробництва, що не має аналогів у світі”. Це означає, що щорічно має виготовлятися 15 одиниць. Нещодавно був заарештований В'ячеслав Богуслаєв, президент «Мотор Січ», який не припиняв продаж двигунів до росії, що агресор встановлював на своїх вертольотах. Це справжній удар для російської оборонної промисловості, оскільки вона була дуже залежна від «Мотор Січ» і тепер, так само як і з Су-34, навряд чи зможе досягти поставленої мети у виробництві 15-и Ка-52 на рік.

Фактичне виробництво РСЗВ "Торнадо" також відносно невелике: воно не перевищує 20 одиниць на рік. Крім того, річне виробництво ракет 9М544 та 9М549 з дальністю до 120 км для комплексів «Торнадо» було обмежено 220–230 одиницями у 2017 році та вже 140–150 одиницями у 2018 році. І немає жодних свідчень того, що виробництво ракет якось збільшилося відтоді.

Ще одна проблема оборонної промисловості агресора - виробництво двигунів для модернізованих російських далеких бомбардувальників Ту-160, Ту-22М3 і Ту-95МС, які активно використовуються у війні проти українських військ. Наприклад, всі відомі факти свідчать, що середньорічний випуск двигуна НК-32-02 не перевищує чотирьох одиниць. Цей двигун необхідний для модернізованої версії Ту-160 та заміни застарілих двигунів НК-25 на Ту-22М3. Сьогодні цей план видається нездійсненним, незважаючи на формально подвоєні виробничі потужності заводу «ОДК-Кузнєцов». Крім двигунів НК-32-02, необхідних для обслуговування Ту-160, цей завод також продовжує обслуговувати двигуни НК-25 для Ту-22М3 та двигуни НК-12 для турбогвинтових стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ще однією довгостроковою метою «ОДК-Кузнєцов» є серійне виробництво двигунів для реактивного стратегічного бомбардувальника наступного покоління, навіть якщо його подальші перспективи поки що незрозумілі. У результаті росія стикається з неможливістю реальної підтримки боєздатності своїх далеких бомбардувальників, і кремль не має безпосередньої можливості нарощувати тут свою міць.

Аналогічна ситуація й в інших галузях ОПК росії. Отже, внутрішня корупція у поєднанні з гостротою нестачею кадрів та об'єктивними обмеженнями виробничих потужностей віщують наростання турбулентності у російському оборонному секторі. Тому нинішні внутрішні проблеми разом із західними санкціями щодо критичних компонентів, технологій та промислового обладнання однозначно призведуть до подальших втрат для кремля. У цьому світлі ці втрати можуть бути ще одним фактором, який відіграє роль у зростанні внутрішньополітичної кризи в росії - щось, що загрожує призвести до початку революції в міру того, як невдачі путіна в Україні продовжують накопичуватися.