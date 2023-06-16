Росії потрібен «мир» для нового удару по Україні

06:40 28 травня Київ, Україна

Не зумівши досягти поставленої мети, зганьбившись на весь світ, ставши вигнанцем і прославившись терористом, диктатором і окупантом, путін тепер не має можливості продовжувати ведення війни. Тобто він і далі може насильно відправляти росіян на фронт і якийсь час спонсорувати бойові дії шляхом розтрати резервних фондів, проте все це можливе лише в умовах “замороженого конфлікту”, для чого у кремлі просувають ідею “мирних переговорів”.

Після того, як у 2014 році путіну не вдалося захопити всі області України, які він планував, а саме Харківську, Донецьку, Луганську, Херсонську, Одеську, Запорізьку та, ймовірно, Дніпропетровську, він заморозив конфлікт і зробив війну в Україні предметом торгу із Заходом. Зараз, якщо диктатору не вдасться "поставити війну на паузу", на кону стоятиме виживання як його режиму, так і його самого. Щоб зуміти реалізувати задумане, пропагандисти, а також проплачене лобі в ЄС піднімають тему мирних переговорів на Заході. За вдалого для кремля результату, це дозволить накопичити необхідні ресурси і в майбутньому вдарити по Україні, а може й не тільки, з новою силою.

Однією з цікавих організацій, яка виступає “за мир” у Європі, є «Міжнародне бюро миру» (МБМ). Ця організація має справді міжнародне ім'я і у 1910 році була удостоєна Нобелівської премії. Одним із керівників бюро був Шон МакБрайт, який також отримав всесвітню премію. Ось тільки слід пам'ятати, що МакБрайт був членом Ірландської республіканської армії, співпрацював із СРСР і передавав цій країні розвіддані про британську армію. А в 1980 році США віднесли МБМ до організацій, що співпрацюють з кремлем.

Тим часом бюро незабаром проведе важливий захід в Австрії. А саме, з 10 по 11 червня у Відні відбудеться «Міжнародний саміт за мир в Україні», де, як очікується, має виступити так званий табір пацифістів, які просуватимуть кремлівські наративи, щоб посадити Київ за стіл переговорів.

Так, наприклад, одним із спікерів саміту буде Луїсу Лулі Да Сільве, президент Бразилії, який відомий своїми проросійськими поглядами. Інший, якийсь Ноам Чомскі, який у 2014 році виправдовував анексію Криму, закликав до федералізації України, а зараз виступає з антиамериканськими промовами, проти надання військової допомоги Києву, а також лякає американців Третьою світовою війною за допомогу Україні.

Наом Чомскі

Але це ще не все. Організація під назвою «Альянс дій за мир, активний нейтралітет та ненасильство» або її німецька назва – «Aktionsbündnis Frieden, aktive Neutralität & Gewaltfreiheit», також братиме участь на саміті у Відні. Окрім того, що її фінансує «Комуністична партія Австрії», її члени з початку вторгнення росії до України, проводили марші проти надання нам зброї, виступали за зняття та не запровадження нових санкцій проти кремля. Також партія "миру" з довгою назвою є майданчиком для поширення проросійських наративів, зокрема, там люблять посилатися на Райнара Брайна, любителя теорій змов і путіна, який стверджував, що Революція Гідності - це путч, Помаранчеву революцію влаштували США, а НАТО стали винуватцями нападу рф на Україну.

Спонсорують захід не менш маргінальні організації. Наприклад, «Союз профспілок Австрії». Його керівник Вольфган Катціан, будучи парламентарієм, пропагував курс зі зближення з росією і в 2018 році ця організація прийняла п'ятирічний курс зі зближення з агресором. Крім того, Катціан володів футбольним клубом "Аустрія", головним спонсором якого був "Газпром". Якийсь час Катціан входив до складу управління Австрійсько-російського співтовариства дружби, яке фінансувалося спецслужбами росії через Яна Масалека.

Ще одним спонсором є феміністська організація Code Pink: Women for Peace. Будучи пацифістським об'єднанням, “кодпінку” нічого не заважає визнавати легітимною окупацію Криму та називати Революцію Гідності “фашистським переворотом”. Крім того, учасники звинувачують США у всіх війнах у світі.

«Фонд Рози Люксембург» - чого варта лише одна назва. І вона себе цілком виправдовує, оскільки члени товариства з 2014 року підтримували прокремлівський наратив про громадянську війну в Україні, невиконання Києвом мінських домовленостей, а також стверджували, що росія хоче миру.

Вкрай ліві партії Каталонії Esquerra Unida i Alternativa, інших країн Європи, Комуністична партія Франції, організація transform!europe! також фінансують захід у Відні. Їхні представники, в тому числі, виступатимуть на саміті.

Не важко здогадатися, що виступаючі в Австрії на «Міжнародному саміті за мир в Україні» будуть не менш одіозними персонажами, ніж організації та політичні партії. Австрієць Лео Габріель, суб'єкт лівих поглядів, оператор-документаліст, який співпрацював із кремлем ще за часів СРСР. 2004 року намагався потрапити до Європарламенту від німецької партії «Ліві», яка зараз активно відстоює позицію не надання військової допомоги Україні.

Ася Гагієва (Гагієва Есет Зяудинівна), росіянка, дочка єдинороса. З 2012 року розпочала кар'єру під заступництвом тата. Однак після початку повномасштабного вторгнення різко почала виступати "проти війни". Тим не менш, це не завадило Гагієвій писати нотатки та статті епістолярного жанру на ресурсі, підконтрольному Духовному управлінню мусульман Дагестану, яке виступає за підтримку війни.

Гагієва Есет Зяудинівна

Шеляженко Юрій Володимирович, українець та сподвижник “російського світу”. Аж до 2022 року писав для видавництва «Эхо Москвы», 2015 року виступав проти мобілізації в Україні, 2017 перешкоджав блокуванню російських соцмереж. Підтримував "різдвяне примірення", яке просував Гундяєв, щоб окупанти змогли перегрупуватися. Нещодавно позначив себе як “лідера пацифістського руху України”. Звичайно, всю провину за те, що путін почав війну, поклав на США. Повз такого “героя” не змогла пройти “престижна” премія імені того самого МакБрайта, керівника «Міжнародного бюро миру» та, за сумісництвом, члена ІРА. До речі, разом із Шеляженком на заході буде присутня ще одна українка – Карина Радченко з Краматорська. І хоча раніше вона не була помічена за роботою на ворога, участь спільно з Шеляженком на проросійському пацифістському заході автоматично ставить на людині тавро.

Одним з найбільш одіозних спікерів на саміті буде Браун Райнер, людина, яка створила петицію зі шпигуном КДБ Герхардом "Рабустом" Каде, яка заборонила б розміщення ракет НАТО в Західній Німеччині, і виступала за закриття американської бази «Ramstein». Але це нічого, якщо врахувати, що в "пацифістський рух" він зумів провести нацистів, чим спровокував конфлікт із вкрай лівими силами в тому ж русі. Звісно, такий “пацифіст” не визнавав Революції Гідності 2014 року, виступав за надання “гарантій безпеки” для росії, зняття санкційного режиму з рф, а також виправдовував анексію Криму провокацією НАТО.

Браун Райнер, найчастіший гість статей на порталі РІА Новини

Ще однією українкою, відомою у певних колах, яка виступить на саміті в Австрії, буде Потарська Ніна Миколаївна, координаторка «Міжнародної ліги жінок за мир та свободу» в Україні. Ця особина також покладає відповідальність за війну, розв'язану пристарілим кремлівським диктатором, на США, а перед повномасштабним вторгненням брала участь у заході під назвою, яка говорить сама за себе - "Stop NATO Expansion".

Ще один аматор кремля, а точніше проросійського наративу пропаганди, якого можна буде побачити на саміті у Відні, є німецький дипломат Міхаель Фон Дер Шуленбург. За допомогою свого сайту, розповсюджує наративи пропаганди про провину США та НАТО у російсько-українській війні, виступає проти передачі зброї Україні та називає Революцію Гідності “держпереворотом”, який влаштували – хто? - Правильно, американці.

Міхаель Фон Дер Шуленбург

Враховуючи всю цю збірну солянку маргіналів на «Міжнародному саміті за мир в Україні», не важко здогадатися, які промови звучатимуть у спікерів. Питання лише в тому, наскільки сильно вони будуть перефразовані від оригіналу кремлівської пропаганди і чи взагалі? При цьому важливо зазначити, що захід у Відні дійсно масштабний і має зібрати велику кількість одіозних особистостей з різних куточків Європи. Всі перераховані вище це, скажімо так, “вершки”. Решта аудиторії тією чи іншою мірою симпатизує поглядам кремлівського диктатора. Завданням такого саміту є якнайголосніше заявити про себе, щоб у світі почули – “Росія хоче миру”. Дуже важливо при цьому розуміти, що ні про який мир не йдеться. Путіну потрібний перепочинок для того, щоб зберегти власну владу, залишки техніки та, можливо, людей. Він також сподівається у разі успіху хоча б на часткове зняття санкцій. Тому дуже важливо про це говорити і згадувати про спікерів подібних заходів, адже вони є маргіналами, які підтримують вкрай ліві чи праві погляди, які отримують зарплату з кремля або просто за станом психічних порушень, симпатизують лисій бункерній істоті.