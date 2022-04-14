РФ активізує свої зусилля на міжнародному рівні з регулювання кіберпростору

За моєю інформацією, зараз російська сторона дуже жваво посилює свою присутність в міжнародних платформах по розробці міжнародно-правових актів щодо регулювання кіберпростору, про регулювання кібератак і так далі. Тобто, очевидно, що ланцюжок буде повторюватися. Спочатку технології. І немає у людства здатності встигати за зміною технологій, юридичним регулюванням міжособистісних відносин. Першими все одно будуть технології. Другим етапом буде перетворення технологій на зброю. Будь-які нові технології будуть використовуватися державами для того, щоб посилити свій політичний вплив як всередині країн, так і в міждержавному просторі. І потім, коли це буде ставати очевидним, коли технології, перетворюючись на зброю, будуть здійснювати дуже серйозний тиск на права людини в усьому світі, тоді ми будемо розробляти якісь ідеї.

У той самий час міжнародний рівень здатний сформувати механізм, який буде займатися такими питаннями, як безпека в кіберпросторі, оскільки міжнародний рівень складається з ініціатив тих, хто хоче отримати політичні дивіденди з цього процесу.

Але у нас немає іншого вибору, крім як розробляти нові підходи на підставі наявних, адже інструменти, які існують, більше не працюють.