Рефлексивний контроль масової свідомості: розбір маніпулятивних технологій

15:45 06 листопада Київ, Україна

Після Революції гідності українці та інші народи планети зіткнулися з небаченою до того еволюцією технологій маніпуляції суспільною свідомістю. Запорукою їхньої успішності став швидкий розвиток засобів масових комунікацій - соціальних мереж, онлайн-медіа, а також уразливість людей до фейкових новин. Якщо ми не зможемо еволюціонувати досить швидко, щоб розуміти, як працюють маніпулятивні технології, то неминуче станемо їхніми жертвами. Продемонструємо на конкретних кейсах, як прийоми рефлексивного контролю застосовуються проти українського народу.

Вітя - «Не так», або чергові небезпечні конвульсії Кремля

Еволюція мислення

У сфері психофізіології людини існує термін «сліпота неуважності» (або - «перцептивна сліпота»). Згідно зі старою легендою, індіанці Північної Америки не могли побачити кораблів Колумба, які стояли на узбережжі щойно відкритого континенту прямо перед їхніми очима, - оскільки не мали знання, що таке взагалі може бути. Побачене не відповідало образам і стилю мислення індіанців, а значить - мозок відмовлявся розпізнавати обриси корабля як такого, що просто не може існувати.

У 1975 році цей феномен був підтверджений експериментально Даніелем Симонсом і Крістофером Чапрісом. Вони провели цикл експериментів, відомих під назвою «невидима горила». Учасники експерименту уважно стежили, як гравці двох команд, одягнені в білі і чорні сорочки, швидко передавали один одному м'яч. Завданням було порахувати, скільки передач зробила та й інша команда. У певний момент на полі з'являлася фігура, одягнена в костюм горили. До 50% спостерігачів, які брали участь в експерименті, говорили, що не помітили взагалі нічого незвичайного. Вони не бачили горили, бо були сконцентровані на іншому завданні.

У 2014 році Україна і світ зіткнулися з явищами, які, хоча й існували до цього, проте не були предметом знань широкого загалу. «Холодна війна» між Сходом і Заходом закінчилася майже чверть століття тому, а старі як світ стратагеми війни Сунь-Цзи були відомі і зрозумілі лише невеликій кількості фанатів історії.

Саме тому ці інформаційні «порожнечі» були миттєво заповнені експертами медійної сфери і журналістами, які і привнесли в наш лексикон слова «пропаганда», «фейк-ньюз» та «гібридна війна».

Так, наприклад, в червні 2014 року співробітник «Радіо Свобода» Роб Коулсон вперше використав слово «доктрина» щодо звичайної науково-академічної статті генерала генштабу Росії Валерія Герасимова. У цій статті російський генерал, якого західні медіа і дослідники зробили мало не найвпливовішою російською фігурою в наступні кілька років, скаржився на відставання Росії з багатьох напрямків військово-політичного та контекстно-смислового протистояння. За фактом, Герасимов не просував свою «доктрину», яку називав «нелінійною війною», а констатував відсутність такої «доктрини» у Кремля.

Однак це не завадило іншому досліднику російського сектора безпеки і криміналу Марку Галеотті написати свій відомий блог, з якого і народився мем «доктрина Герасимова», що став згодом мегапопулярним в медійному середовищі.

Проте, навіть таким тернистим шляхом весь світ і Україна почали наближатися до розуміння нових явищ і до позбавлення від «перцептивної сліпоти». Через шість років досить велика частина українського фейсбука, експертного та журналістського середовища, оцінює події в Україні з огляду на велику кількість факторів, що впливають на них. В тому числі і деструктивну діяльність Кремля, яка здійснюється через його «п'яту колону» в Україні - партію «Опозиційна платформа - За життя» (ОПЗЖ) і її лідера Віктора Медведчука.

Знову «Не так»

Ніхто з українських політиків за всю новітню українську історію з моменту здобуття незалежності не отримував таку кількість «щасливих шансів» як Медведчук. Навіть невіддільний символ українського політичного ландшафту Юлія Тимошенко своєю важкою і титанічною працею створила партію, яка утримує ядро своїх виборців десятиліттями.

Після успіху партії СДПУ(о), заступником голови якої був Віктор Медведчук, що дало йому можливість бути віцеспікером парламенту і главою адміністрації президента, партія була розвалена, частково інтригами самого Медведчука. Фактично, СДПУ(о) стала сателітом Партії регіонів і розділила з нею першу поразку від Помаранчевої революції в 2004-му році.

У тому ж 2004 році доньку Медведчука хрестив Путін і став його кумом. Очевидно, бувши наляканим «помаранчевою загрозою», диктатор шукав можливості зміцнити свої політичні позиції впливу в Україні. Але, якби Путін був такий розумний і хитрий, як про нього всі думають, то вже тоді б він розгледів, що опозиційний блок «Не так!», менеджером якого був Медведчук - це мертвонароджений стартап. Але невдача за невдачею Путін продовжує спонсорувати політичні амбіції свого кума.

Громадський рух «Український вибір» за два роки витратив неймовірну кількість грошей для саботажу «Асоціації України з ЄС» та євроінтеграційних процесів, а також на просування наративу «миру» під час Революції гідності. В результаті, «Український вибір», як і блок «Не так», просто став ще одним епізодом, про який ніхто не згадує.

І знову російські політичні інвестиції годують бізнес Медведчука і створюють для нього медіаімперію всередині України. Цього разу його політична сила, всередині якої він веде конфлікт з її іншими бенефіціарами, має претензію на всеукраїнський вплив. Але і тут не склалося... «Не так»...

Результатами місцевих виборів в Кремлі незадоволені!

Не секрет, що в Кремлі ведеться конкуренція за здійснення управління українським кейсом. Остання важлива заміна гравців на полі сталася, коли Дмитро Козак замінив Владислава Суркова на українському напрямку, після того, як Сурков не впорався із завданням щодо підготовки «нормандського саміту» в Парижі рік тому.

Відносини Медведчука з Дмитром Козаком публічно не виявлені, хоча його проєкт парламентського діалогу повною мірою підтримується Кремлем. Однак в період боротьби за український кейс в Кремлі Медведчук публічно і жорстко конкурував з Владиславом Сурковим.

Після завершення місцевих виборів в Україні низка білякремлівських Telegram-каналів повідомили, що результатом Медведчука нібито незадоволені: «Дуже слабо показали себе сили, асоційовані з Віктором Медведчуком, незважаючи на зустрічі в Кремлі і проєкти з вакциною. Відносно непогано проявив себе Шарій, але йому результати вдалося показати тільки по Маріуполю, що не відповідає рівню фінансування. Очевидно, на українському напрямку напрошуються поновлення».

А деякі Telegram-канали й безпосередньо звинуватили Медведчука в тому, що він нібито вводить своїх кремлівських кураторів в оману. Оскільки Сергій Льовочкін, який нібито організував і розігнав «Майдан» у 2013-му, перехопив як управління ОПЗЖ, так і трек співпраці і переговорів з ОПУ.

Впевненість в тому, що це Льовочкін почав «Майдан» і віддав наказ його кривавого розгону в 2013-му році для ескалації конфлікту, виникає з аналітичних довідок, які готувалися підлеглими Владислава Суркова в грудні 2013 року. Про це точно відомо з аналізу зламаної пошти Бориса Рапопорта.

Таким чином, можна припустити, що після того, як Сурков залікував свої рани, він пішов в атаку на свого візаві по українському напрямку Віктора Медведчука. Це підтверджується і повідомленням про нищівну критику на адресу Дмитра Козака за черговий провал в молдавському кейсі.

Молдова і її політичний ландшафт - це давно вотчина Дмитра Козака і його окремих колег з ФСБ РФ. Зовсім недавно Козак віртуозно вирішив політичну кризу в Кишиневі на користь Кремля, отримавши при цьому мовчазну згоду американської та європейської сторін, і домігшись вигнання з країни головного олігарха Володимира Плахотнюка, який грав на два табори і шантажував Москву лояльністю до ЄС.

На президентських виборах, що відбулися в Молдові цієї неділі, у другий тур виходять проросійський Додон і проєвропейська Майя Санду. А золоту акцію утримує Ренато Усатий, який побудував свою риторику на критиці Додона. Таким чином, можна очікувати, що Молдова може отримати нового президента, який не буде таким послужливим для Кремля, як попередній. І це є очевидним провалом Дмитра Козака, за що його обов'язково покарають його конкуренти з українського кейса.

Не знаєш, що робити - роби хаос

Це старе правило Кремля працює практично безвідмовно. Постійна ескалація і підвищення ставок десятиліттями є для Путіна «паличкою-виручалочкою». Саме тому українська політико-правова криза щодо рішення Конституційного Суду України (а також рішень, які очікуються цього вівторка) є реакцією Кремля на провали по периметру його інтересів.

Результат Медведчука на виборах не виправдав очікувань для підняття другої хвилі сепаратистських рішень в регіонах України, через перемогу регіональних еліт. Молдова може незабаром отримати проєвропейського президента. «Шеф, все пропало... Гіпс знімають... Клієнт їде...»

Тому чергова спецоперація з розвалу української державності силами зовнішніх гравців і їхніх політичних партнерів в Україні (Медведчука і Коломойського) - це одна з останніх агоній. Якщо ми зможемо гідно прийняти цей виклик, то будемо згадувати його як безглуздий блок «Не так», який програв майже 15 років тому.

За останні два десятиліття і Сурков, і Медведчук, і Козак встигли зробити багато шкоди для майбутнього українського, молдавського і білоруського народів. Однак, з усіма їхніми ресурсами і нафтодоларами вони так і не змогли їх зламати. Нехай так і залишається...