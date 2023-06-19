Реальний стан російського збройового виробництва до червня 2023 року

05:48 19 червня Київ, Україна

В останні тижні військове керівництво росії повністю змінило свою риторику щодо вітчизняного виробництва озброєнь та військово-промислового комплексу країни. Судячи з нервових заяв і навіть погроз на адресу вищого керівництва державних компаній та виробництв протягом 2022-го та в перші місяці 2023-го, до червня 2023 року кремль став досить оптимістично оцінювати ефективність та працездатність своєї оборонної промисловості. Прем'єр-міністр росії михайло мішустін, спільно з головним "алкаше" медведєвим, заявили, що виробництво у військово-промисловому комплексі збільшилося "у багато разів". Пізніше і путін підтримав ці заяви, назвавши нібито точні цифри цього приросту: виробництво основних озброєнь збільшилося загалом у 2,7 раза, а виробництво найбільш затребуваних видів озброєння та техніки збільшилося за рік у 10 разів. Однак у той самий час диктатор визнав дефіцит стратегічно важливих озброєнь, що зберігається, включаючи танки і ракети великої дальності.

Проте, жодних чітких чи значущих показників такого виняткового зростання продуктивності для російського військово-промислового комплексу немає. Справді, нещодавно оновлені виробничі індекси галузей, пов'язаних із виробництвом озброєнь, за січень-квітень 2023 року порівняно із січнем-квітнем 2022 року виглядають так:

хімічні компоненти та товари - 99,1%;

металовироби, крім машин та обладнання (наприклад, артилерійські боєприпаси) – 125,3%;

комп'ютери, електроніка та оптичні пристрої – 118,7%;

інші транспортні засоби та обладнання (наприклад, танки, бронеавтомобілі, цивільні та військові літаки, військові кораблі та залізничні вагони) – 114,6%.

Тут необхідно зазначити, що, незважаючи на зростання протягом перших чотирьох місяців 2023 року, ці індекси не відображають справжній фізичний обсяг виробництва, а скоріше засновані на звітних доходах вищезгаданих галузей і порівнянні цих показників з виторгом за цінами на промтовари 2018 року. Наприклад, агресор заборонив експорт патронів і гільз, що використовуються у військових цілях, що призвело до серйозних проблем із фінансуванням виробництва цієї продукції всередині країни. Крім того, кремль нещодавно опублікував план розвитку технологій у росії до 2030 року. Згідно з деталями плану, росія сподівається подолати свою залежність від західних країн щодо високотехнологічних компонентів, що мають вирішальне значення для виробництва електроніки, передового промислового обладнання, сучасного озброєння, штучного інтелекту, літаків і космічних апаратів, безпілотних літальних апаратів, медичного обладнання, а також телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення. Зокрема, підхід вимагає, щоб частка вітчизняних товарів у загальному обсязі споживання була не менше 75%.

Тим не менш, незалежно від цього плану, було б майже неможливо реалізувати такий північнокорейський підхід до промислового розвитку у росії. Головною причиною тут є те, що у агресора немає необхідної промислової інфраструктури для цього. Замість вкладення наддоходів від продажу вуглеводнів у нульових і на початку 10-х років у будівництво заводів електроніки, мікрочіпів, розвиток НДІ, кремль набивав кишені чиновників усіх мастей. Таким чином, незважаючи на зусилля щодо пом'якшення ситуації, російське виробництво озброєнь в найближчому майбутньому, як і раніше, критично залежатиме від імпорту передового промислового обладнання, технологій та компонентів із Заходу та з інших країн. Навіть виробниче обладнання, офіційно позначене як "російське", як і раніше, засноване на критично важливих компонентах, вироблених у США, Європейському Союзі, Японії та Тайвані, які кремль зараз намагається замінити компонентами китайського виробництва, з наклейкою "зроблено в росії".

Таким чином, весь офіційний оптимізм путіна, мішустіна, медведєва та інших путіністів щодо стану виробництва озброєнь та оборонно-промислового комплексу в росії можна розглядати або як результат дезінформації та непорозуміння всередині російського військового керівництва, або як частину навмисної дезінформаційної кампанії, що проводиться кремлем, щоб приховати невдачі та втрати росії в Україні. Хоча найімовірніший варіант - це згубна суміш того й іншого.

Майже через півтора року війни агресор не змінив свою політику самообману. Крім згодовування власному населенню байок про "непереможну росію, проти якої воює весь світ, а вона стоїть і не хитається", путін і його найближчі підопічні самі не проти "скуштувати" такої пропаганди для самозаспокоєння. В результаті "збільшення виробництва зброї у багато разів" є не більш ніж насолодою для вух кремля. Насправді ж, російський ВПК продовжує насичувати фронт снарядами та боєприпасами, проте їхньої кількості вже не вистачає, щоб вести обстріл тієї інтенсивності, що була в перші кілька місяців війни. Щодо складніших виробів, на зразок нових танків, літаків або навіть ракет, то тут агресорові доводиться звертатися до інших світових вигнанців за допомогою, адже самостійно задовольнити власні потреби цієї техніки в окупантів можливості немає.