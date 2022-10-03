Руйнування міфу про “великий СРСР”

10:28 03 жовтня Київ, Україна

Російські пропагандисти, політики, чиновники, поплічники чинної влади за будь-якої зручної нагоди згадують про колишню “велич” СРСР. Путін мріє відтворити це злочинне державне утворення, нагадуючи про подвиги дідів за часів Другої світової війни, про економічну та промислову могутність Радянського Союзу. Росіяни, ті, хто встиг застати державу, що розпалася, що виросли на радянській пропаганді, а також покоління, яке з'явилося на світ після “совка”, вірять словам російських пропагандистів. Цей наратив викликає ностальгію у всіх “Z-патріотів”, будучи однією зі “скріп” внутрішньої політики путіна. Однак ніхто з них ніколи не замислювався, в чому ж була “велич” СРСР і чи була вона насправді.

Все, що вироблялося в Радянському Союзі і презентувалося, як власне, на кшталт сучасних аналоговнєт в росії, було вкрадено в інших країн. При цьому вкрадено у прямому значенні цього слова. Лише деякі схеми на будівництво, збирання виробів були куплені, все інше кралося шпигунами.

Під час сталінської “промислової індустріалізації” з 1929 по 1941 рр., СРСР тісно співпрацював зі США, оскільки після революції країна не мала достатнього інтелектуального ресурсу для розвитку промисловості. Мільйони академіків, вчених, винахідників були розстріляні або відправлені на заслання. Основний внесок у промисловість СРСР зробила архітекторська фірма американця Альберта Кана "Albert Kahn incorporated", яка будувала заводи в Америці. Компанія отримала понад 500 замовлень на будівництво промислових об'єктів у СРСР загальною вартістю 2 млрд доларів, що на сьогодні дорівнює приблизно 250 млрд доларів з урахуванням інфляції. Філію Кана у москві назвали «Держпроєктбуд», ним керував брат Альберта Моріц. «Держпроєктбуд» виконував роль посередника між СРСР та міжнародними компаніями з будівництва окремих об'єктів. У період з 1923 по 1933 рр. було укладено 170 договорів щодо техдопомоги у важкій промисловості Радянському Союзу: 73 з німецькими, 59 з американськими, 11 з французькими, 9 зі шведськими та 18 з компаніями з інших країн. "Перлина радянської архітектури" того часу - Дніпровська ГЕС була спроєктована американським гідробудівником Х'ю Купером, а гідротурбіни закуплені у компаній "General electric" та "Newport news shipbuilding". Магнітогорський меткомбінат спроєктований та побудований фірмою «Artur G. Mckee and Co.» а доменні печі, як і для інших металургійних комбінатів СРСР, розроблені компанією Чикаго «Freyn engineering Co.». Проєкт Нижегородського автомобільного заводу розроблений компанією Ford, побудований американською компанією Austin motor company. 1-й державний підшипниковий завод будували за технологічного сприяння італійської компанії «RIV». Сталінградський тракторний завод, спроєктований самим Альбертом Каном, було побудовано США, потім демонтовано і знову зібрано у СРСР. Обладнання для заводу поставили з американських та німецьких тракторних заводів. Буквально всю важку промисловість Радянського Союзу закуплено із Заходу, починаючи від проєктів, закінчуючи деталями та комплектувальними для верстатів та іншого обладнання.

Американський архітектор та власник «Albert Kahn incorporated» Альберт Кан

Така ж ситуація була і з "вітчизняним" автопромом. Перший серійний автомобіль ГАЗ "А" був запозичений у американців. Його "старшим братом" став Ford "A".

Зліва ГАЗ «А» (СРСР), праворуч Ford «A» (США)

Іншим скопійованим автомобілем став "Ленінград-1", практично точна копія "Buick 32-90". Цікаво, що завод «Червоний Путиловець», на якому збирали радянський варіант автомобіля, не впорався із завданням та автомобіль не зміг доїхати до москви на презентацію своїм ходом без серйозних поломок.

Зліва «Ленінград-1» (СРСР), праворуч «Buick 32-90» (США)

Також Радянський Союз скопіював у американців моделі Ford Model B, назвавши його ГАЗ М1, Ford Prefect - аналог в СРСР КІМ 10. Легендарний "Москвич 400", післявоєнний серійний автомобіль СРСР став точною копією німецького Opel "Kadet K38". При цьому основну частину обладнання для виробництва радянського автомобіля було вивезено із заводу в окупованій Німеччині.

Зліва "Москвич 400" (СРСР), праворуч Opel "Kadet K38" фашистська Німеччина

Моделі автомобілів ВАЗ, більш відомі як "Жигулі", ЗАЗ "Запорожець", ГАЗ "Волга" та інші, також були точними копіями зарубіжних моделей авто. Дехто вносив незначні зміни в ходовій частині, а дехто повністю збігався з іноземними аналогами.

Примітно, що і військова техніка СРСР також була запозичена з-за кордону. Радянський легкий танк Т-26 був точною копією експортованого танка Vickers MK E англійського виробництва. Радянський Союз викупив американський танк M1928 разом із конструкторським проєктом і почав його збирати під назвою БТ-2. А в легендарному Т-34 використовувалася підвіска та ідеї американського конструктора Джона Уолтера Крісті, розробника М1928.

Радянський танк Т-26 (ліворуч) та британський танк Vickers MK E (праворуч)

В галузі стрілецької зброї ситуація аналогічна. Радянський пістолет "ТТ" (Тульський-Токарев) і зовні, і внутрішньо схожий на американський "Браунінг 1903", адаптований під патрон іншого калібру. Ще до війни з Фінляндією СРСР випустив ПКД (пістолет-кулемет Дегтярьова) 34/38, який є точною копією фінського Suomi M/31. Не можна не згадати легендарний автомат Калашнікова. 1946 року, німецькому конструктору Хуго Шмайсеру “запропонували” поїхати на кілька років до Радянського Союзу. Не маючи нагоди відмовити він, разом зі своєю командою, того ж року прибув до Іжевська і незабаром СРСР завершив розробку «АК-47». Але що найцікавіше після того, як Шмайсер повернувся до Німеччини, Калашніков за все своє життя не створив нічого нового.

Автомат Калашнікова в руках у свого “творця”

Після закінчення Другої світової війни розпочалася Холодна війна, і окрім перегонів озброєнь почалися космічні перегони. Радянський Союз пишався тим, що став першопрохідником у космосі. У цьому СРСР допомогли фашисти, а точніше — німецькі розробки ракет «ФАУ-2». На базі трьох німецьких інститутів кремлем було створено інститут «Нордхаузен» у Німеччині, де займалися збором даних про нацистські ракети. До проєкту залучили Лева Гайдукова (директор), Сергія Корольова (головний інженер) та Валентина Глушка (відповідав за збір усієї наявної в Німеччині документації щодо «ФАУ-2»). Радянські інженери протягом 2-х років – з 1945 до 1947 року – зібрали: конструкторську документацію, готові зразки, виробниче обладнання та оснащення, методики розрахунку теплопередачі, розрахунки термодинаміки та сумішоутворення в камері, закінчення газу із сопла тощо. Але навіть після цього на збір "вітчизняної" ракети за аналогією "ФАУ-2" пішло кілька років, оскільки необхідно було відтворювати такі самі сплави сталі, як використовували німці. Примітно, що подальше вдосконалення «ФАУ-2» у космічні ракети-носії, балістичні ракети, ядерні боєголовки, що несли, лягло на плечі німецьких учених, яких вдалося захопити кремлю як інтелектуальний трофей. Для них було збудовано окреме містечко на Селігері.

Відтворена в СРСР ФАУ-2 під назвою Р-1

Радянський Союз, як і сучасна росія, до того ж асоціюється з ядерним шантажем. Але мало хто знає, що перша радянська атомна бомба стала точною копією американського «Товстуна», скинутого на Нагасакі 1946 року. Креслення благополучно вкрали радянські шпигуни. Більше того, за деякими даними, з Америки до москви вдалося переправити навіть зразки Урана-235, основного елемента, який використовується при розподілі ядра в атомному заряді тих часів.

Перша радянська атомна бомба РДС-1 – копія американської бомби «Fetman», скинутої на японське місто Нагасакі 1946 року

Не дивно, що виробництво менших виробів також було скопійовано СРСР в інших країнах. Це і різна побутова техніка, на кшталт пилососів, холодильників, електробритв, і складніші прилади – комп'ютери, фотоапарати, відеокамери, відеомагнітофони. Навіть усім відома дитяча гра "Вовк ловить яйця" або "Ну, постривай" стала точною копією японської "Nintendo eg-26 egg".

До слова про "сучасну" росію. Вона справді є правонаслідувачем СРСР, адже продовжує копіювати іноземні технології. І якщо до 24 лютого кремль імпортував абсолютно все, що міг, то тепер, мабуть, рф повернеться до радянського досвіду крадіжки часів Холодної війни. Росія не встигла через свої імперіалістичні амбіції, споконвічний поділ влади, сфер впливу, “геополітичного планування”, увійти в технологічний ринок. Тепер же світ змінюється настільки швидко, що навіть якщо прямо зараз, десь у паралельному всесвіті, де путін не напав на Україну, кремль вирішить почати випускати високотехнологічні товари, то за час виробництва якогось простого процесора виріб морально застаріє. Росія як була, так і залишається звичайною світовою бензоколонкою, яка видобуває вуглеводні, від яких світ має намір відмовитись у найближчі два десятки років, за допомогою іноземних технологій, від яких рф відрізали західними санкціями.