Розсіяти “туман війни”

13:26 15 листопада Київ, Україна

Невизначеність є однією з найважливіших категорій військового мистецтва з часів трактату Сунь-Цзи та робіт Карла фон Клаузевіца. Невизначеність — це зброя, за допомогою якої воєначальники однієї сторони, що воює, намагаються переграти воєначальників іншої. Формування та культивування невизначеності, а також управління нею є однією з ключових запорук перемог на фронті.

Катерина Єгорова-Гантман, російська авторка книг про історію, політологію та психологію, описала в одній зі своїх книг, виданих видавництвом “Ніколло М” поняття “туман війни”. У найбільш спрощеній інтерпретації поняття “туман війни” є комплексом знань, поглядів і відчуттів, які мають особи, які приймають рішення, про навколишню реальність у процесі військових дій. Чим краще ти вмієш керувати невизначеністю, “туманом війни” – тим краще у тебе результати у військовому ремеслі.

У невизначеності та в процесу управління нею існує лише одна негативна риса, у розумінні якої і полягає парадокс цього процесу.

У стані невизначеності не може формуватися довіра та очікуваність. А довіра та очікуваність є, у свою чергу, головними передумовами до миру. У момент, коли з невизначеності як інструменту війни та оборони, народжується перевага над супротивником, починає формуватися очікуваність. Тобто ми віримо, що наша оборона (частиною якої є невизначеність) настільки сильна, що нас не можуть перемогти, ми захищені від потенційних загроз. Іншими словами, це захищеність від потенційних загроз, яка є національною безпекою.

А коли безпека показує певну стійкість, то з'являється очікуваність та визначеність. Що, своєю чергою, є причиною настання миру.

Резюмуємо: "туман війни" і грамотне ним управління дає нам успіх в обороні. Успіхи в обороні дають нам безпеку. Комплекс підходів до формування безпеки веде нас до миру. І лише таким шляхом… Оборона! Потім безпека. Потім мир. Поки безпека не сформована — мир не може наступити. Буде лише короткострокове перемир'я.

Саме тому мир може народитися з невизначеності, не тоді, коли армія України вийде на свої міжнародно визнані кордони 1991 року, а лише якщо ми зможемо контролювати наші очікування від неможливості пусків по цивільній інфраструктурі України ракет та дронів-камікадзе з глибини росії або з Чорноморсько-Азовська акваторія моря.

Це означає, що для досягнення довгострокового та стабільного миру контроль Україною своїх кордонів недостатній. Нинішній політичний режим Рросії, який формує невизначеність не тільки для України, а й для всього світу, змушуючи дедалі більше інвестувати в оборону, а не в розвиток, має бути деконструйовано. На заміну йому має прийти деяке формування, яке відповідатиме головному критерію безпеки – очікуваності! Очікуваність означає, що за певного набору характеристик реального світу, ми розуміємо, як поводитимуться особи, які приймають рішення у москві чи іншому місті, яке буде столицею нового політичного формування.

Чим зрозумілішим і очікуванішим буде політичний процес в росії для міжнародного співтовариства, тим більше у нього (міжнародного співтовариства) буде мотивів привести війну до логічного завершення.

Відповідно, поки розуміння та очікуваність від процесів усередині росії, які відбуватимуться після закінчення війни (будь-якого закінчення війни з Україною та миром) відсутні, — то й не існує геополітичних підстав закінчити війну. Тобто дати Україні достатню кількість озброєнь, щоб поставити крапку у відбитті повномасштабної агресії росії проти України.

Іншими словами, поки що сильні світу цього не зрозуміють, що відбуватиметься з росією після того, як Україна переможе у цій війні — війна не має підстав закінчуватись.

Прикладом цього простого формулювання є фальшива і надумана дискусія про конфлікт між “миром” та “справедливістю”, які, нібито, не можна отримати одночасно.

Так, наприклад, німецький експерт Роберт Роттген на дискусійній панелі Варшавського безпекового форуму заявив, що ставлення до німців після Першої світової війни сформувало в них реваншистські настрої, що призвело до Другої світової війни. Тому, покарання винних у злочинах, скоєних під час війни, звичайно потрібне. Однак Роттген вважає, якщо військові злочинці знають, що їх буде покарано, то їм немає сенсу припиняти війну на якихось умовах. Отже, наполеглива вимога справедливості може бути на заваді досягненню миру.

Однак є й інша точка зору, яку озвучує українська лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Щоб її домогтися, нам необхідні передачі Заходом озброєнь у достатній кількості.

Щоб передачі озброєнь відбулися, західні політики повинні бути впевнені в майбутньому, яке настане після перемоги України над росією. Визначеність майбутнього відкриє можливості для ухвалення рішень.

Дискусія про це питання допоможе нарешті вирішити і “проблему хороших росіян”, яка полягає в тому, що українська аудиторія вкрай негативно ставиться до будь-яких публічних російських спікерів опозиційного штибу і до контактів із ними.

Багато негативних відгуків, у тому числі серед росіян, отримала ініціатива Форуму вільної росії щодо створення "аусвайсу доброго росіянина" - тобто якогось документа, який засвідчує, що його пред'явник проти володимира путіна.

Однак, говорячи про те, що немає хороших і поганих народів, а є хороші і погані люди, нам необхідно говорити і про критерії того, як ми відрізнятимемо хороших від поганих. Бо для перемоги України необхідні зміни і в росії. А зміни в росії мають бути проведені самими росіянами. І ці зміни мають влаштовувати Україну як країну-переможця.

Таким чином, нам необхідні критерії системи розпізнавання “свій-чужий” для співробітництва у питанні трансформування росії. І таким критерієм може бути не “паспорт хорошої російської”, а те, наскільки і як саме росіяни беруть участь у досягненні української перемоги та у формуванні відповідей на викладені вище питання.

Очевидно, що в цьому випадку необхідно говорити і про те, що росіяни, які готові брати участь у досягненні Україною перемоги та зміні росії, повинні підтримувати насильницькі методи змін, оскільки саме насильство, спрямоване проти існуючої російської влади, яка розв'язала війну, є інструментом відповіді на виклики , які стоять перед нами.

Проте, пошук ненасильницьких методів у дискусії, які можуть призвести до тих самих результатів змін у росії, про які ми говоримо — також був би корисним, якби міг увінчатися успіхом і зберегти життя людей, за дотримання двох ключових умов:

Фіксування військово-політичної перемоги України над країною-агресором як єдино можливого результату не спровокованої агресивної війни;

Повне виключення повторення агресивних дій проти України та інших країн світу у майбутньому.

Сценарії закінчення війни та подій, які матимуть місце після її закінчення вже написано чимало текстів. Френсіс Фукуяма, американський політолог і директор Центру розвитку демократії та верховенства закону в Стенфордському університеті, вважає, що для початку змін росія має зазнати “катастрофічної поразки”. Причому критерії цієї “катастрофічності” мають бути легко зчитані широкою аудиторією.

У той самий час, американський історик Тімоті Снайдер вважає, що володимир путін, контролюючи телемовлення і всі медіа в росії, може навіть найстрашнішу свою поразку перетворити на перемогу. У цьому контексті не можна не згадати нещодавній випадок, як медіа Північної Кореї сповістили про те, що північнокорейська збірна з футболу стала чемпіоном світу, перемігши у фіналі чемпіонатів світу збірну Бразилії.

Отже, гіпотеза Френсіса Фукуями про те, що поразка росії має виглядати для самих росіян катастрофічною, піддається критиці, оскільки неможливо донести інформацію про поразку росії, якщо засоби доставки цієї інформації піддаються тоталітарному контролю.

Таким чином, критерій “катастрофічності” поразки росії у розв'язаній нею війні може бути лише елемент, який неможливо буде ні приховати, ні будь-яким чином фреймувати в медіа. А це може бути втрата росією контролю над Кримом або над білоруссю, або над обома регіонами.

Американський журналіст, лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман, вважав, що, крім військової перемоги України, існує ще два варіанти закінчення війни — це брудна угода з путіним (перемир'я) і трохи менш брудна угода з путіним (відхід на рубежі до повномасштабного вторгнення) 24 лютого 2022 року).

Зважаючи на звільнення українськими військами Херсона — єдиного обласного центру, захопленого російською армією з моменту вторгнення, варіанти Фрідмана вже трохи застаріли. Як мінімум, може йтися лише про варіант відновлення рубежів дотику станом на 23 лютого 2022 року. Проте політична ситуація в Україні не зможе дозволити Володимиру Зеленському приймати такі рішення. Що ж до володимира путіна, то навіть здавання Херсона вже викликало серед окремих російських еліт публічне обурення.

Навіть на російському телебаченні одна з провідних висловила тезу про те, що коментувати здачу Херсона практично неможливо. Тому що якщо підтримувати залишення російськими військами Херсона публічно, то це може бути витлумачено як дії, що підпадають під статтю 280-1 КК рф "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності російської федерації".

Якщо ж критикувати це рішення, то такі дії можуть бути розцінені як Публічні дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил росії - стаття 280-3.

Таким чином, російська влада загнала своїх громадян у пастку. У зв'язку з цим, якими можуть бути мотиви для укладання з володимиром путіним будь-яких угод, про які пише Томас Фрідман?

Для самого путіна, після проведення фейкових референдумів та ухвалення окупованих територій до складу російської федерації, будь-яке рішення про залишення цих територій призведе до делегітимації його як політичного лідера. Це, у свою чергу, загрожуватиме його силовим усуненням від влади і навіть фізичною ліквідацією радикальнішими представниками російської політичної тусовки.

У зв'язку з тим, що путін та його оточення загнали самих себе у пастку, вони дуже хотіли б поновлення переговорів з Україною. Однак російській стороні нема чого запропонувати Україні на таких переговорах, оскільки перше питання, яке буде порушено, — відновлення територіальної цілісності України. Це говорить про те, що жоден із сценаріїв, окрім перемоги України, не влаштовує ні Україну, ні більшу частину цивілізованого світу.

Проте, щоб світові політичні лідери змогли це усвідомити, їм необхідно допомогти. Фрази канцлера Німеччини Олафа Шольца та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, сказані у різний час, є чудовими ілюстраціями цієї нездатності прийняти неминуче.

Так, позиція Шольца та Столтенберга виражена фразами "Ми не можемо дозволити росії перемогти у цій війні" або "Україна не може програти у цій війні". Таким чином, якщо статус-кво зберігатиметься, а кровопролитну війну на території України буде продовжено, то в такому разі сформульовані ними цілі можуть вважатися досягнутими.

Чи означає це, що Шольц та Столтенберг вважають продовження війни в Україні прийнятним для себе сценарієм? Або ж їх влаштує якесь досягнення домовленостей між воюючими сторонами, при якому не одна сторона не може вважатися переможцем? Однак цього досягти неможливо, оскільки якщо хоч одна сторона процесу домовленостей продовжує діяти в рамках “гри з нульовою сумою”, як це робить Володимир путін, ніякої домовленості бути не може. Бо будь-яка домовленість, яка влаштує Україну, буде автоматично вважатися поразкою володимира путіна. Він сам створив таку політичну систему у росії.

Таким чином, щоб здобути безальтернативну перемогу України — треба визначити, в якій формі вона нас влаштує? Адже, по суті, вона вже відбулася, бо плани путіна щодо завоювання України були зірвані.

Звільнення Херсона, Мелітополя, Маріуполя та східних територій України (а також, можливо, Криму) неминуче призведе до втрати легітимності путіним та травматичного досвіду всіх емоційно залучених росіян, а також до дезінтеграції системи влади російської федерації.

Крім того, поразка неминуче стане психологічною травмою для великої кількості людей, які вірять у міф про велич російської держави. Травма, яка буде за руйнуванням цих надій, може стати підставою для нової війни проти України в майбутньому.

Адже про люстрацію в держапараті та в силовому блоці рф не йде дискусії на цей момент. Опозиційний російський політик Володимир Мілов визнає у своїй доповіді, що навіть якщо в росії зміниться влада, реакціонери-популісти та націоналісти в росії можуть мати політичне представництво.

Для змін у свідомості росіян на даний момент немає підстав. Німецький народ після Другої світової пройшов через каяття та очищення за 25 років. Для цього знадобилася повна окупація Німеччини, тому що важливою частиною процесу каяття було масове примусове відвідування занять з історії та перегляд документальних фільмів перед кіносеансами. І це в Німеччині, країні з сильними базовими моральними принципами, де ціле покоління відкинуте та спотворене нацизмом мало знаходити свій політичний шлях. Як же тоді станеться каяття росіян? Як вони пройдуть через свій катарсис, якщо не занурити їх у усвідомлення своєї поразки?

Для катарсису потрібна базова етика. Але вона, на жаль, у росії відсутня. На відміну від радянського режиму, побудованого на правилах співжиття та відповідальності за їхнє порушення, сьогоднішній режим у росії не має ідеології та проповідує цінності, протилежні радянським проповідям миру та братерства.

Основна різниця між системами етичних відносин (“синіми” – у категоріях спіральної динаміки) та анти-етичними (до-етичними, “червоними” – у категоріях спіральної динаміки) полягає в понятті “гріх”. Гріх має на увазі каяття, після якого ти повертаєшся в рамку системи.

Біблія каже: “…Не хочу смерті грішника, а щоб зійшов грішник зі шляху свого, і буде жити!” Єзекіїль 33:11. І таких цитат ще можна набрати з десяток. Однак в етичній системі, яку створив путін, немає понять гріха і каяття.

Натомість, етичні погляди замінені тюремними поняттями. Адже свій колектив Пригожин формує з колишніх в'язнів. На відміну від християнської системи суспільства, у тюремній культурі каяття неможливе. Не можна покаятися, якщо ти вже одного разу припустився помилки.

Таким чином, росіяни не зможуть переступити через свою поразку, винісши з неї уроки. Реваншизм та ресентимент штовхатимуть їх до насильства знову. Через деякий час абсолютно легітимним шляхом до влади в росії зможуть знову прийти сили, які обіцяють російському народові "велич" та "повернення земель".

Імперія не може дозволити собі навіть думати про поразку, не те що рефлексувати її. Отже, солідаризації зі приниженими та розтоптаними у російському суспільстві бути не може. Не може бути образа жертви і не може бути трагічних сторінок. Адже, хто переміг — той і правий, а ми не можемо бути неправими. Внаслідок цього поразка створить серйозний розрив із реальністю.

Незважаючи на те, що російська історія рясніє власними глибокими трагедіями, жодна з них так і не отримала статусу національної трагедії. Причиною цього є неприпустимість надавати політичну суб'єктність громадянському суспільству, яке могло б відрефлексувати трагедію та об'єднатися для її переживання. Це дало б масі політичну легітимність.

Однак, у політичній системі, яка культивує принципи самодержавства та “влади від бога”, таке неможливо. Інакше імперія може здатися слабкою. А цього не можна допускати.

За словами американського еволюційного біолога Роберта Сапольські, ідентичність може визначатися минулим досвідом поколінь окремого народу або спільності, що повторюється.. Таким чином, можна зробити гіпотезу про різницю у підходах та відносинах з державними інституціями між українцями та росіянами.

Протягом своєї історії українці могли успішно виживати навіть у періоди найважчих подій, лише за умови активної чи пасивної протидії будь-яким владним інституціям. Саме тому новітня історія України з 1991 року показує, що українці так само активно атакують і свої власні інституції у процесі їх будівництва. Звичка виявилася другою натурою.

У той же час, у народу, який проживав на території російської федерації, все було навпаки. У тому числі, не виключено, що у зв'язку з більш тривалим періодом панування татаро-монгольського ярма. Люди на тій території могли вижити тільки якщо корилися інституціям влади і демонстрували їм усіляку лояльність.

Саме тому численні відео про те, як на російських мітингах поліцейські б'ють дівчат, а великий натовп стоїть і знімає цей процес на смартфони замість того, щоб давати відсіч — настільки дивують українців.

Відмінності можна помітити й у питаннях пов'язаних із довірою до того, що говорить держава. Росіяни часто знають, що держава їм бреше. Однак вони продовжують підтримувати цю брехню на словах, а своїми діями навіть показують, що це не брехня, а правда. Це може говорити про те, що росіяни звикли приймати як “істину” не те, що є істина насправді, а те, що забезпечує найбільшу безпеку. Таким чином, безпечніше думати саме так, як наказує держава. Бреше воно при цьому чи ні — не має принципового значення.

Якщо імперія і бреше, то ця брехня потрібна спільного виживання. А оскільки представники держави знають краще за простого народу, що саме йому потрібно для виживання, то істиною є те, що вони говорять.

Щоб змінити цю ситуацію, необхідно або послабити державу та її каральний апарат. У такому разі, відмова від брехні та недовіра державі не стане причиною покарання та джерелом небезпеки. Або переконати росіян у тому, що прийняття цієї брехні як істина стає для них не захистом і притулком від усіх загроз миру, а навпаки, джерелом підвищеної небезпеки. У такому разі вони вирішать відмовитися від цієї брехні заради своєї безпеки. Однак, для цього, потрібно знову-таки донести до них таку інформацію, минаючи пропагандистські заслони в медіа.

Це, у свою чергу, можливо, якщо реальність зможе настільки похитнути силу імперії, що це вже не можна буде приховати, або рефрейміти - перетворюючи "недугу ганебну на подвиг". Таким меседжем може бути, наприклад, визволення Криму або визволення білорусі.

Республіка, на відміну імперії, навпаки, неспроможна існувати без трагедії, без персональної жертовності і нелюдських випробувань, у результаті рефлексії яких з'являється міф про національну спроможність, де один “Прометей” може добровільно жертвувати собою багатьом.

Саме через цей розрив у готовності розуміти та рефлексувати трагедії, республіка не може народитися з імперії на території російської федерації.

Імперія, як і імперська апелюють до двох важливих підвалин, які виділяють їх з інших моделей. По-перше, це святість влади — як прямо окреслена в законодавстві («помазанник Божий» на троні), так і побічно — наприклад, король Британії як хранитель віри і глава Англіканської церкви. У сучасній рф сакралізація влади набула масштабних рис, проте вона передається через більш модерну риторику. Проте залишається основним принцип: влада походить не від людей знизу, а зверху, від Всевишнього.

Другим важливим аспектом імперії є певна претензія на універсальність культури. Імперія умовно ставить себе над різними етносами (і часто є саме поліетнічною освітою), створюючи вищий шар культури при дворі, яка потім стає взірцем наслідування у соціальних низах. Теоретично ця культура має претензію до того, щоб стати класичною, тобто універсальним надбанням людства. І сама така культурна рамка найчастіше проводиться відповідно до ідеалів та естетичних канонів класицизму, апеляцій до спадщини античності та Риму. Тому найчастіше імперська архітектура слідує класичним зразкам, проводячи цю лінію перейняття універсалізму від Риму як глобальної держави.

Загалом, імперія — це держава, яка містить певну кількість різних народів і націй, де одні мають статус панівного, а інші підпорядковані. Така система відносин може досягатися за допомогою, в першу чергу, сили або широкої економічної, соціальної та культурної залежності.. І все це базується на ідеях імперіалізму, тобто ідеологічному обґрунтуванні прав на поневолення (підпорядкування) собі інших держав, народів та націй. Обґрунтування може бути на основі:

"правильної" або "неправильної" релігії,

допомога у залученні відсталих народів до «цивілізації»,

перевага чи привілейованість одного народу, раси над іншими.

Росія, яка називає себе федерацією і «гарантує» у конституції права та свободи своїм суб'єктам, справді підпадає під всі ознаки сучасної імперії:

етнічно неоднорідна

наявні національні краї

наявний апарат придушення (армія та поліція)

жорстко ієрархічна, авторитарна та одноосібна влада

концентрація політичної, економічної, фінансової влади в одному центрі

присутня офіційна національна ідеологія

експансивна зовнішня політика

деспотична національна та соціальна внутрішня політика

Звичайно, не останню роль у цьому питанні відіграє історія. Після епохи Золотої Орди було створено московську державу, яка з моменту заснування мала імперські амбіції та взяла курс на розширення, приєднавши до себе ряд земель. Також у той період концептуально почала обґрунтовуватись ідея «Третього Риму», яку сучасна росія досі використовує для підтвердження своєї богообраності.

Далі слідував закономірний етап «еволюції» - імперія. У цей період Петро офіційно закріпив статус держави — «імперія», знищив основні центри політичного та ідеологічного впливу, які могли протистояти владі царя (боярська дума) і продовжив курс розширення кодонів.

Далі у хід пішли насильницькі методи придушення повстань (Декабристський рух, повстання козаків); переписування історії (правонаступництво Київської Русі), "фактами" якої досі користується росія; присвоєння чужої культури (твори Гоголя, вкрадені в українців; матрьошка, вкрадена в японців; балалайка, точна копія домри; «горілка», яка з'явилася в Україні з Європи та її експортували козаки до Москви під назвою «черкаське вино»).

У період Радянського Союзу основним імперським інструментом стала пропаганда і, які з її допомогою доносяться, ідеї пролетарського інтернаціоналізму і “братства народів”, і натомість яких проводилася русифікація і цензурувалися будь-які національні культурні ідентичності.

Розвал СРСР так і не було завершено! США було вигідніше залишити ядерний арсенал у руках однієї держави, ніж роздробити його за багатьма середньою величиною політично невизначеним країнам. За наявності ресурсів США припустилися великої помилки, наслідки якої світ пожинає зараз.

Імперія після недовгого затишшя почала відновлюватися, насильно придушила волю народів до суверенності (російсько-чеченські війни) і побажала повертати втрачені території, яким вдалося від'єднатися. За путіна знову почалося застосування характерного імперського інструментарію ведення політики в повному обсязі.

Будь-яка наступна (нова) форма влади на цій території модернізує імперські методи попередньої, що робить очевидним факт того, що жодна інша форма управління не дозволяє утримувати в межах однієї країни таку велику кількість різних націй, народів та культур.

Для їхнього успішного утримання у складі, нібито, федерації потрібна велика сила, яка в імперії може суб'єктивізуватися лише шляхом експансії. А це означає, що люди можуть знову стати не росіянами, а сибіряками, козаками, уральцями чи поморами. І тоді ці люди можуть зізнатися собі, що безглузда неспровокована війна, розв'язана проти України, не має до них відношення, як і політична система, яка цю війну розв'язала.

Інакше поразка буде для росіян катастрофою, співіснувати з якою вони не зможуть. Таким чином, або вони вимагатимуть помсти та реваншу. Або мають пройти тривалий процес змін (як денацифікація Німеччини після Другої світової війни). Або вони повинні будуть вийти за усталені рамки.

Самоназва “росіяни” є збірне поняття, політонім, який означає “підданство” певній імперській адміністративній структурі, включаючи колонізовані народи, що увійшли до складу росії після насильницьких силових дій. Як, наприклад, Чечня.

Відмова від російської ідентичності (наприклад, на користь російської ідентичності) знімає також проблему розділеної відповідальності та почуття загальної вини, яка може виникнути після військової поразки. Крім того, поява нових суб'єктів може змінити і підхід до виплат репарацій Україні, які будуть частково покриті за рахунок вже заарештованих активів російської федерації в західних країнах.

Більше того, питання про виключення російської федерації зі складу Ради Безпеки ООН на підставі постановки під сумнів правонаступності з боку Радянського Союзу може також порушити питання про активи Радянського Союзу в Європейському Союзі та інших країнах світу, на які Україна також може претендувати.

Таким чином трансформація росії в якийсь інший суб'єкт або групу суб'єктів не тільки можлива і несе менше ризиків, ніж збереження російської федерації в тому вигляді, в якому вона перебуває зараз, а й відкриває можливості для нових (старих, придушених імперією) ідентичностей, включаючи російську ідентичність. Адже імперія на догоду управлінським самодержавним механізмам експлуатувала російську ідентичність лише з метою експансії та придушення інших ідентичностей.

У цьому контексті я вважаю використання слова “розпад” щодо росії неконструктивним. Трансформація російської федерації може призвести до відродження на її території суб'єктів, які були придушені імперією. Навіщо ж ми говоритимемо про “розпад”, якщо слід говорити про “народження” нових неімперських сутностей?!

Висловлюю глибоку подяку за допомогу у створенні цього матеріалу Валерію Пекарю, Олексію Паничу, Володимиру Горбачу, Ярославу Божку та багатьом іншим, хто мислить та пише про майбутнє.