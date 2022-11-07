Розкол еліт у росії

09:10 07 листопада Київ, Україна

У росії не існує незалежних політиків, журналістів і, мабуть, навіть блогерів. Усіх, хто певною мірою справді міг вважатися незалежним, було вбито. Усі, хто реально говорив правду, хто без перебільшення міг нашкодити системі чи особисто путіну, лежать у могилах. Це і Ганна Політковська, і Олександр Литвиненко, і Станіслав Маркелов, і Анастасія Бабурова, і Сергій Юшенков, і, звичайно, Борис Нємцов. Вбивства цих людей сталися у нульових роках, коли путін лише прийшов до влади. Тобто цей час, коли паростки демократії лише починали викорінюватися, а кривавий режим кремля ще не отримав тієї безмежної влади, до якої він прийшов уже в другій половині 10-х років. Це означає, що вбивства журналістів, політиків, конкурентів ще викликали масштабний суспільний резонанс і, в теорії, могли призвести до масштабних протестів, які несли реальну загрозу режиму влади, що діє в росії.

Окремо слід зазначити тих, хто в рф вважається опозиційним політиком на сьогодні і зазнав репресій з боку кремля. Це Олексій Навальний, Михайло Ходорковський, певною мірою Максим Кац, Григорій Явлінський, Борис Вишневський. Усі вони справді виступають проти правління путіна. Хтось діє від імені так званої системної (партійної) опозиції, хтось - від позасистемної. Проте, всі вони незадоволені політикою диктатора лише тому, що цих людей не допускають до влади. У різний час “опозиціонери” підтверджували свій статус російських імперіалістів, коли заперечували деокупацію Криму, називали війну на Донбасі громадянською, підтримували вторгнення до Грузії тощо.

Ніхто з вищезгаданих не в змозі щось змінити в росії. Вони лише чекають години, коли путінська влада закінчиться, і вони зможуть зайняти своє місце в майбутньому країни, в якому б вигляді вона не була. Але цілком імовірно, що як тільки опозиціонери отримають владу, їхні погляди щодо зовнішньої політики путіна зміняться на протилежні.

Як не дивно, єдиними, хто справді здатний ліквідувати диктатора, є російські еліти, що діють. Якщо до повномасштабного вторгнення в Україну вони були раді потурати режиму, виконувати антилюдські накази, то тепер час змінюється. На сьогодні можна бачити, що єдиними, хто залишається вірним диктаторові, це його старі соратники, які прийшли у владу разом з путіним. Новий табір “опозиціонерів” не зацікавлений у зміні путінського режиму, проте не проти зайняти місце диктатора.

Сьогодні можна бачити нову силу, що кидає виклик путіну. Основними персонажами є Євген Пригожин, Рамзан Кадиров і, ймовірно, Сергій Суровікін, нещодавно призначений на посаду командувача всього угрупування російських військ. Усі вони є представниками силових структур і у разі реалізації плану “наступник” цілком імовірно, війна в Україні не закінчиться, однак у росії можуть розпочатися сепаратистські заворушення в регіонах.

Так чи інакше, очевидно, що кістяк охочих взяти владу у свої руки вже є і для зміщення путіна їм необхідно “підім'яти” під себе більшу частину російських еліт. А це має на увазі чищення серед путіністів і процес уже запущений.

Не всім відомо, проте ПВК «Вагнер», власником якої є Євген Пригожин, не брала участі у повномасштабному вторгненні в Україну від самого початку. Причиною цього стали розбіжності між “кухарем” (так називають Пригожина через його легальний бізнес) та путіним. Глава вагнерівців був незадоволений міноборони рф, особисто шойгу, а також кадровими змінами в апараті президента та призначенням Кирієнка. Це спричинило відмову Пригожина взяти участь на початку вторгнення в Україну. Знайомий “кухаря” заявив, що той почне задіяти своїх головорізів із ПВК «Вагнер» лише за особистим указом путіна. Через кілька тижнів, мабуть, наказ тією чи іншою мірою прийшов. Проте з того моменту, як вагнерівці стали воювати в Україні, з того часу Пригожин почав вести особисту війну практично проти всіх представників російської еліти.

Крім силовиків, карний злочинець володіє «Агентством інформаційних технологій», більш відомим під назвою "Фабрика тролів". Його співробітники займаються підривною діяльністю в інтернеті. Природно, що після 24 лютого тролі взяли безпосередню участь у поширенні пропаганди та веденні дискусій із противниками війни як у росії, так і за її межами. Крім того, відомо, що Пригожин є власником кількох телеграм-каналів. Примітно, що всі його ресурси вже кілька місяців не припиняють критику офіційних силових структур рф, шойгу, Чемезова, Бастрикіна, Золотова, Кирієнка та березневої переговорної групи рф, Лапіна тощо. Важливо наголосити, що критика стосувалася ближнього оточення путіна, але не самого диктатора. Ймовірно, причина полягає в тому, що блок Пригожина і Ко ще мало зміцнів для цього.

Тим не менш, довгий час путінські хлібороби не робили жодних дій, щоб осадити "кухаря". Очевидно, що на те була воля бункерного діда, бо всі розуміли результат таких заходів – посилення внутрішньої боротьби та розкол еліт. Проте на початку серпня трьох співробітників Пригожина, які вели телеграм-канали, було заарештовано за наказом голови «Ростеху» Сергія Чемезова. Заарештованих формально звинуватили у шахрайстві. У той самий час, у їхніх телеграм-каналах не раз засуджували дії єдиноросів, шойгу та Чемезова. Не викликає сумнівів, що саме критика чинних представників влади у кремлі спричинила арешт співробітників Пригожина і стала попередженням для злочинця, щоб він припинив вбивати клин серед путінської еліти. Необхідно ще раз наголосити, що внутрішня боротьба була завжди, і путін ніколи особливо не звертав на це уваги, проте під час війни такі дії можуть призвести до паростків, що спричинять майбутню громадянську війну.

Тим часом Кадиров, зі свого боку, також підтримав ініціативу Пригожина з дискредитації російської влади. Річ в тому, що з самого початку окупації Чечні росією кремль щороку виділяв багатомільярдні дотації республіці. Кадирівці служили Путіну як жахлива сила і наймані убивці, коли потрібно було приборкати чи усунути надто докучливих журналістів, політиків, військових перебіжчиків тощо. Кадирова не любили і продовжують не любити за це співробітники всіх спецслужб, військових та політичних діячів кремля. Після початку повномасштабного вторгнення, зв'язка Кадиров-Пригожин усвідомила, що для них настав відмінний момент, щоб просунутися кар'єрними сходами.

Так, у всіх невдачах російської армії на фронті чеченський узурпатор звинувачував військове керівництво міноборони рф. Однією з останніх гучних заяв стала критика на адресу командувача Центрального військового округу (ЦВО) генерал-полковника Олександра Лапіна, який командував угрупуванням окупаційних військ на Харківському напрямку. Кадиров звинуватив офіцера в некомпетентності, зажадав його розжалувати до рядового і відправити на фронт з автоматом у руках “скупати свою ганьбу кров'ю”. Пригожин офіційно підтримав чеченця заявивши: “Рамзан, красень, пали. Усіх цих ушльопків - з автоматами на фронт”.

Незважаючи на те, що кадирівці не воюють на передовій і давно здобули славу "тік-ток військ", а сам Кадиров ніколи не бував на передовій, такі висловлювання знаходять відгук серед пересічних росіян і популярність його зростає. У той самий час Пригожина і його вагнерівців високо цінує путін за те, що вони не зважають на втрати і в мережі навряд чи знайдуться звернення найманців до кремля про “нестерпні умови”, погане забезпечення чи великі втрати, які масово записують солдати регулярних військ російської армії.

Очевидно, це зіграло свою роль у дозволі Пригожину легалізувати його ПВК у росії. 4 листопада у Петербурзі було відкрито «Вагнер-центр». За словами "кухаря", цей заклад представляє комплекс будівель, "де знаходяться місця для безкоштовного розміщення винахідників, проєктувальників, IT-фахівців, експериментального виробництва та стартап-просторів". Усе це має послужити "для генерації ідей, з метою підвищення обороноздатності росії, зокрема, в інформаційній сфері". У майбутньому Пригожин планує відкриття філій по всій країні.

Тобто кримінальникові-рецидивісту, який отримав дозвіл на створення власної армії, центру пропаганди та збору персональних даних (фабрика тролів), тепер дали “зелене світло” на будівництво власної спецструктури, яка на законних підставах матиме змогу конкурувати з ФСБ, СЗР, ГРУ. Очевидно, що сфера діяльності «Вагнер-центрів» торкнеться як внутрішнього населення рф, так і вестиме зовнішню розвідку, паралельно здійснюючи хакерські атаки. А враховуючи елітну боротьбу, що наростає всередині, в першу чергу, Пригожин почне збирати конфіденційну інформацію на все керівництво росії. І дозвіл на подібну діяльність він отримав від путіна, оскільки крім бункерного карлика, ніхто інший не міг, та й не став надавати “кухарю” такі повноваження. Однак не зрозуміло, наскільки сліпий господар кремля, коли вирішив, що власник найманців, які підкоряються виключно Пригожину, залишиться вірним своєму пану. Тепер, що приглядається всіма, “кухар” отримав владу над структурами та силу, здатну утримати цю владу. Крім того, Кадиров та Суровікін залишаються на його боці.

У російських колах поповзли чутки про те, що Пригожин може стати новим головою ФСБ, чеченський узурпатор – керівником Росгвардії, а нещодавно призначений командувач угрупуванням усієї російської армії, яка воює в Україні – міністром оборони рф. Таким чином, трійця отримає владу над усіма своїми ворогами і лише після цього вони зможуть зробити наступний крок – усунути путіна.

Про сильну позицію Пригожина також може говорити його нещодавня “похвала” українському президенту Володимиру Зеленському. Він назвав його “твердим, впевненим у собі та симпатичним хлопцем”. Такого собі не дозволяв ніхто. По-перше, на те не було не причин, ані вказівок згори. По-друге, такі слова загрожували б спікеру як мінімум кримінальним терміном. Пригожин, таким чином, показав, що стоїть поза законом. Проти нього не було випадів з боку пропагандистів і навіть його ворогів.

Тим не менш, якщо нового фаворита путіна ніхто не сміє торкнутися, то проти його людей ведеться справжнє полювання. Крім трьох керівників телеграм-каналів, однією з останніх "здобичей" російських еліт стала Ксенія Собчак. Вона дочка свого батька – Анатолія Собчака. Саме він привів путіна до влади, під його заступництвом майбутній диктатор зрозумів, як красти гроші у пострадянській росії. Бункерний завдячує Собчаку багатьом. І, як відомо, “росіяни своїх не кидають”, однак це стосується не солдатів або співвітчизників, а путінських наближених. Собчак стала однією з небагатьох, хто став прикладом суміші системно-несистемної опозиції. Вона нібито показувала, що є опоненткою путіна та єдиноросів, водночас виявляла лояльність меру москви Собянину, розкривала позицію зірок російського шоу-бізнесу у своїх інтерв'ю і, за наказом зверху, розпочинала кампанію зі знищення політиків, які стали неугодними путіну. Неможливо було не помітити і її ставлення до війни в Україні. Власне, позиція Собчак дозволила їй (попри нібито опозиційні погляди) залишатися в росії та продовжувати займатися “критикою” кремля.

Не можна точно сказати, коли колишня учасниця «Дом-2» стала співпрацювати з Пригожиним, проте це стало тим кроком, який визначив її бік у внутрішній боротьбі російських еліт. Так, після появи перших відеороликів із власником ПВК «Вагнер» у колонії міста Йошкар-Ола, куди він прибув, щоб вербувати ув'язнених, Собчак вступилася на захист “кухаря”, заявивши, що відео “містить безліч склейок та монтажу”. У той час Пригожин продовжував заперечувати свою причетність до ПВК «Вагнер» і навіть направив листа до суду ЄС з вимогою зняти з нього санкції, введені через його спонсорство найманців. Пізніше Собчак у фарбах почала описувати боротьбу компаньйона з його давнім ворогом – губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бегловим. Беглов не давав компаніям Пригожина у місті отримувати держзамовлення з кремлівським фінансуванням довгі роки. Ставши в сильнішу позицію під час війни, пітерський карний злочинець вирішив, нарешті, помститися Беглову і почав дорікати губернатору в "недостатній підтримці" військових.

Навряд чи Собчак підтримувала Пригожина з ідейних міркувань. Напевно, її позиція була підкріплена фінансовим інтересом та міркуваннями безпеки. Проте, ні перше, ні друге їй, зрештою, не допомогло. Собчак, а точніше (поки що лише) її комерційного директора Кирила Суханова, звинуватили "у здирстві 11 млн рублів у глави "Ростеху"" Чемезова, за "не публікацію на нього в телеграм-каналі" Собчак компромату. Повідомляється, що Суханов був спійманий при отриманні 800 тис. рублів як завдаток і вже частково визнав провину. У той самий час, на рішеннях суду або Слідчого комітету рф не варто загострювати увагу. Ці структури висунуть будь-яке звинувачення та визнають винним кожного, кого “захочуть” вищі чини кремля. Пригожин таким не може бути. У той самий час справа комерційного директора Собчак, безсумнівно, пов'язана з господарем ПВК «Вагнер», а точніше зі зв'язком між так званою журналісткою, її новим покровителем та їхньою спільною кампанією проти путіністів. Варто зазначити, що Собчак поспіхом бігла з росії, коли був заарештований Суханов, а справу проти неї не порушили і в цьому, найімовірніше, заслуга її батька перед путіним.

На цей момент внутрішня боротьба в росії, мабуть, сильніша, ніж бойові дії в Україні. Окрім арештів, компромату та взаємних звинувачень країною прокотилася хвиля “загадкових” смертей високопоставлених військових та регіональних чиновників. Війна дала можливість піднестися тим, хто до 24 лютого виконував брудну роботу для путіна і був вигнанцем серед російських еліт. Їхня роль у майбутньому росії зростає. Однак це не ті опозиціонери, що хоча б заявляють про свої ліберальні погляди. Це все ті ж кровожерливі, безпринципні вбивці та злодії, але на кілька років молодші за тих, що зараз займають керівні пости в кремлі. Також їхньою відмінністю є те, що у них є особистий силовий ресурс, який підкоряється виключно їм. У той момент, коли нова коаліція захопить якнайбільше влади, путін піде за Лапіним та іншими. Росія – країна шакалів, які готові перегризти один одному горло за владу та ресурси. Чи стануть нові господарі кремля переслідувати маячні ідеї лисого диктатора, покаже лише час, але абсолютно точно, що суть правління в рф не зміниться.