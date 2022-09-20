Путін - типовий шанувальник нацизму

Росія нічого не виготовляє сама. СРСР меншою мірою, але також нічого не міг виробляти самостійно. Розмови про "імпортозаміщення" звучать, ніби їх вимовляє закомплексована людина, яка не зуміла реалізуватися в житті. Цінності, ідеологія, внутрішня та зовнішня політика і навіть пропаганда в росії також не є результатом її роботи. Все це було скопійовано з ранніх тоталітарних режимів, зокрема, з гітлерівської Німеччини.

Як це не парадоксально, але навіть слова, що вимовляються пропагандистами і чиновниками рф, є лише копією висловлювань нацистів у гітлерівській Німеччині. Відомо, що після захоплення Берліна союзники почали ділити трофеї. Головним призом стала інформація. Незважаючи на свої звірства та людожерську ідеологію, фашистська Німеччина процвітала у науковій, культурній, соціальній сферах. Сталін, будучи правителем тоталітарної країни, вкрай потребував іншого, ефективно керувати великими масами людей. Нацистська пропаганда стала чи не головним трофеєм для вождя та майбутніх поколінь.

Але якщо СРСР і взяв на озброєння методи пропаганди від нацистів, то в сучасній росії політики разом із главою держави, не соромлячись, почали копіювати не лише стиль, риторику, а й навіть висловлювання гітлерівців.

Ймовірно, однією зі справжніх цілей путіна у війні проти України, крім ресурсів, залишається забезпечення сухопутного коридора до Криму, який, незважаючи на анексію та будівництво Кримського мосту, залишається проблемним із погляду логістики. Таку ж мету спочатку мав і Гітлер, розпочавши Другу світову війну з нападу на Польщу у вересні 1939 року. Німецькому диктатору необхідно було поєднати Німеччину зі Східною Пруссією. 1 вересня Гітлер пояснив німцям причину початку війни: “Протягом тривалого часу ми страждали від жахливої проблеми, проблеми, створеної Версальським диктатом, яка посилювалася, поки не стала нестерпною для нас. Данциг був і є німецьким містом. Коридор був і є німецьким. Обидві ці території з їхнім культурним розвитком належать виключно німецькому народу. Данциг був відібраний у нас, Коридор був анексований Польщею. Як і на інших німецьких територіях на сході, з усіма німецькими меншинами, що проживають там, поводилися все гірше і гірше. Понад мільйон людей німецької крові в 1919-20 роках були відрізані від їхньої батьківщини”. Багато хто бачив, але міг забути промову путіна 24 лютого, перед тим, як він почав війну: “Тут одразу виникає багато питань. І перше із них, насправді головне: навіщо треба було з панського плеча задовольняти будь-які націоналістичні амбіції, що безмежно ростуть, на околицях колишньої імперії? Передавати до новостворених, причому часто довільно сформованих, адміністративних одиниць — союзних республік — величезних, які часто не мали до них взагалі ніякого відношення, території. Повторюю, передавати разом із населенням історичної росії”. Крім самої причини – “несправедливо переданих земель” – промови путіна та Гітлера збігаються за наповнюваністю. Обидва нібито хвилюються за народи, які стали “відрізані від їхніх історичних батьківщин”, обидва заперечують історію, обидва її намагаються спотворити.

Обидва диктатори також звинувачували Захід, який не задовольнив їхніх бажань, не зумів “утихомирити” агресора. Слова Гітлера звучали так: “Ви знаєте про мої нескінченні спроби, які я робив для мирного врегулювання питань з Австрією, потім із Судетською областю, Богемією та Моравією. Усі вони виявилися марними. Таким же чином я намагався вирішити проблему Данцига, Коридору, і так далі, пропонуючи мирне обговорення проблем. Те, що проблеми мають бути вирішені, зрозуміло. Нам також зрозуміло, що західні демократії не мають часу і не мають інтересу вирішувати ці проблеми”. Путін повторив промову Гітлера практично слово в слово 24 лютого: “Добре відомо, що протягом 30 років ми наполегливо та терпляче намагалися домовитися з провідними країнами НАТО про принципи рівної та неподільної безпеки в Європі. У відповідь на наші пропозиції ми постійно стикалися або з цинічним обманом і брехнею, або зі спробами тиску та шантажу, а Північноатлантичний альянс тим часом, незважаючи на всі наші протести та занепокоєння, неухильно розширюється”.

До речі, про “гарантії безпеки”, про які повторював путін та інші російські чиновники майже весь 2021 рік, говорив і Гітлер. Німецький диктатор також згадував і про зміну влади в Польщі, так само як і господар кремля стверджував, що “в Україні владу захопили нацисти, які мають піти у відставку”.

Путін не соромлячись брав натхнення у Гітлера, використовував його промови у своїх виступах. Оточення кремлівського диктатора наслідувало його приклад, і вони почали повторювати фрази, а часом і цілі пропозиції відомих нацистських діячів. Леонід Слуцький, віднедавна лідер партії «ЛДПР», вже двічі висловлювався про “єдиного президента”: “Одна країна, один президент і одна перемога”, - вкотре сказав Слуцький на похороні дочки пропагандиста Олександра Дугіна. Йозеф Геббельс, головний нацистський ідеолог, виголосив промову, у якій закликав німців до “тотальної війни” 1943 року. У ній прозвучала пропозиція: "Один народ, одна імперія, один фюрер". Подібність слів Геббельса та Слуцького неможливо заперечувати. Навіть росіяни зауважили, що чиновник цитував нациста. Проте депутат держдуми Сергій Миронов заявив, що вислів його колеги "не нагадує" слова Геббельса. Він пояснив – “Слуцький – глибоко віруюча людина. Схожа фраза зустрічається у Біблії. А кожен бачить те, що хоче бачити. Впевнений, що він жодним чином не припускав нацистське гасло. Та й гасло це не таке вже відоме, тому і я одразу питання не зрозумів”. У деяких випадках нацистські ідеологи виправдовували свої слова Біблією.

Але яким чином сталося так, що країна, яка, де тільки не ліньки, заявляє про одноосібну перемогу у Другій світовій війні над фашизмом, звинувачує Україну у “відродженні нацизму”, використовує промови гітлерівців у своїй пропаганді, створює культ особистості та культ “єдиної держави”? Становлення Гітлера, як і путіна відбулося на тлі попередніх поразок Німеччини та росії відповідно. Після Першої світової війни Берлін втратив частину земель, пережив кілька економічних криз (1918-1923 рр. та 1929-1933 рр.). Німецький диктатор обіцяв “відродити велич Німеччини”, повернути землі. Всю провину за те, що сталося, він поклав на Велику Британію, Францію та “євреїв-більшовиків”. Путін також прийшов до влади на тлі розвалу СРСР після економічних криз у росії. Оскільки розпад Радянського Союзу стався через поразку в Холодній війні з блоком НАТО, то у росіян збереглася ненависть до США, “західних цінностей” та демократично-ліберальних підвалин. Він так само як і Гітлер вирішив “повернути колишню велич та втрачені землі”. Ідея реваншизму – основа обох диктаторів.

Очевидно, що ідентичні зовнішньополітичні цілі мають на увазі подібні методи щодо їхнього досягнення. Тому російська пропаганда використовує такі самі методи, як і фашистська Німеччина. Окремо варто відзначити культ особистості, який зараз у росії досяг, мабуть, свого апогею. Деякі спостерігачі зазначали, що культ особистості кремлівського диктатора розпочався ще 2001 року, коли портрети путіна можна було спостерігати у великій кількості у підземних переходах метро. Вихваляння диктатора необхідне для того, щоб люди не ототожнювали свого лідера з невдачами. Те, як це працює, можна бачити на прикладі росіян, які звинувачують владу в корупції, однак путін для них завжди залишається в іншому полі сприйняття, і вони називають свого диктатора "найкращим президентом".

Взявши за основу пропаганду свого попередника, путін не забув і про символіку. Свастика була головним символом нацистів і залишається до цього дня. Звичайно, кремлівський диктатор не міг дозволити собі використовувати свастику. Однак це не торкнулося інших, менш відомих символів фашистів.

Спершу варто відзначити, що Гітлер і путін – шанувальники містицизму. Шамани, екстрасенси, історичні артефакти та особливо символіка – невіддільні атрибути їхнього правління. Гітлер мав відділ Аненербе, який займався пошуком священних артефактів на Тибеті, окультизмом та іншими потойбічними речами. У путіна за словами його близького оточення, є свої шамани. Він велике значення відводить датам, на кшталт 9 травня, часу нападу на Україну (який також збігається з часом нападу гітлерівців на СРСР) тощо. Крім того, на окрему увагу заслуговує сюжет по федеральних телеканалах, де показали, як шамани на Алтаї проводять обряд, щоб росія перемогла у війні. Тому символізм для путіна має, а для Гітлера мав величезне значення. Свастика, як така, означає “добробут”, а перші її зображення датуються 8 тис. р до н.е. Вона має сакральний сенс у буддизмі, іудаїзмі, оскільки вважається символом, який відганяє злих духів. Наприкінці XIX століття її почали асоціювати з арійською расою, а вже у XX столітті свастика стала символом нацизму. Очевидно, що Гітлер обрав цей символ невипадково.

Сучасна російська "свастика" - це латинський символ Z. Мабуть, він також був обраний не випадково, оскільки досі російська влада не дала пояснення його використанню, а пропагандисти взяли його як основний символ війни. У латинський алфавіт Z потрапила із рун. Цей символ називається "Вольфзангель" (Wolfsangel) - "вовчий гак" і в різні часи позначав жорстокість, безмежну тиранію, ненависть, нацизм і неонацизм. У лавах гітлерівців його використовували військові 4-ї поліційної панцергренадерської дивізії СС (4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division). Інший символ – V – також використовувався гітлерівцями. Однак його могли носити тільки "бувалі бійці СС" і тільки ті, хто вступив до нацистської партії. Навряд чи російські військові, які використовували латинську V на своїй техніці, були єдиноросами, однак у тих, хто використовує Z, жорстокості в надлишку, так само як і віри в нацистські ідеали. Якщо зважити на те, що латинські символи використовуються росією, яка “веде боротьбу проти Заходу та західних цінностей”, висловлює нетерпимість до всього західного, то єдиним поясненням може стати саме символізм, який у них вклали путін та міноборони рф.

Неможливо не згадати ідею "расової переваги". У нацистській Німеччині вважалося, що арійці (міфологічна раса) - це “вищі люди”, які були чистокровними німцями. Решта – “нижчі люди”, євреї, роми, слов'яни, азіати. Те саме можна спостерігати в сучасній росії. Росіян з раннього віку виховують із почуттям переваги над усіма іншими націями та расами. У них відсутня повага до чужої культури, ідей, віросповідання. З часів СРСР росіяни називають народи пострадянських республік "молодшими братами".

Серед іншого, Німеччина за часів правління Гітлера та путінська росія схожі у зв'язках держави та релігії, тотальному контролі ЗМІ, наділенні практично безмежною владою силових структур. Також у росії, як і в нацистській Німеччині, закріплені традиційні гендерні ролі. Гомосексуали як чоловіки, так і жінки підлягали фізичному знищенню гітлерівцями. У 2020 році путін переписав Конституцію, де один із пунктів визначав шлюб, як союз лише чоловіка та жінки. У росії існує повсюдна нетерпимість, утиски та фізичні розправи над геями. За часів Гітлера гоніння людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією пояснювали просто – вони не можуть заводити дітей. Будь-якому диктатору, в тоталітарній, мілітаристській державі необхідно якнайбільше воїнів. Тому підтримувалася та просувалася соціальна політика багатодітних сімей, де чільну роль повинен займати чоловік, приносити прибуток, працювати на державу, а в разі потреби йти на фронт. У росії, очевидно, керуються тими самими принципами.

Путінська держава, її внутрішня та зовнішня політика не є чимось новим, унікальним. Все це вже було. Спочатку в Італії, за правління Беніто Муссоліні, потім у Німеччині, за часів диктаторства Гітлера і паралельно в СРСР за Сталіна, а тепер і в росії. Єдине, що відрізняє путіна від своїх попередників, це корупція. У цьому аспекті він досяг успіху та вивів “кумівство” і крадіжку на новий, найвищий рівень. В іншому, кремлівський диктатор залишається типовим наслідувачем нацизму, який тепер має поки що неофіційну назву рашизм чи русизм.