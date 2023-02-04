Путін не збирається зупинятися в Україні

06:56 04 лютого Київ, Україна

Україна не єдина країна, що розглядається Путіним, як “частина землі російської”. Його диктаторські амбіції поширюються на всі пострадянські держави, а також країни Європи, які були у сфері впливу СРСР.

Однією з країн, де Путін сподівається завдати свого наступного удару, може стати Молдова. Придністров'я залишається окупованою Росією територією ще з 90-х років минулого століття. Нещодавно до влади в країні прийшла Травня Санду з проєвропейським курсом, проте там залишається досить великий прошарок населення, який підтримує російську політику, а також впливові сили, які тісно співпрацюють з Кремлем під керівництвом кураторів із ФСБ. Співробітник однієї з молдавських спецслужб розповів, що Придністров'я залишається важкодоступною зоною для українських та молдавських агентів. Там розташовується один із штабів ФСБ, де можуть готувати диверсантів та розвідувальні групи.. Оскільки регіон межує з Одеською областю, то у разі захоплення агресором Миколаєва та Одеси російські сили отримають сухопутний коридор із РФ і, ймовірно, матимуть підтримку регулярної армії окупантів для створення другого фронту в Молдові.

Підривною діяльністю в колишніх радянських республіках займається 5-та служба ФСБ, під керівництвом Сергія Бесіди, того самого генерала, який обіцяв Путіну, що після вторгнення в Україну, російську армію зустрінуть з квітами. Головним із збору інформації та контролю окремих кураторів є заступник голови Департаменту оперативної інформації (ДОІ) 5-ї служби ФСБ генерал Дмитро Малютін. Якщо охарактеризувати його коротко, це людина цілком одержима ідеєю відтворення СРСР.

На своєму місці Малютін відповідає за розробку оперативних планів та курирує країни колишнього Радянського Союзу.. За даними українських та молдавських спецслужб, після вторгнення в Україну цій людині доручили розробити ідею створення другого фронту з боку Придністров'я.

Малютин є безпосереднім начальником молдавського та придністровського відділів ДОІ, якими керують Валерій Солоха та Іван Король відповідно. Король із 2014 року кілька разів на рік відвідував Молдову для допомоги та контролю проросійських політиків у країні. У 2016 році Малютін особисто приїжджав на інавгурацію Ігоря Додона, який у свою чергу регулярно підтримував і продовжує підтримувати зв'язок як зі Службою зовнішньої розвідки РФ (СЗР), так і з ФСБ.

За сприяння Малютіна до Молдови регулярно приїжджали політтехнологи з Росії – Леонід Гонін та Володимир Широкобоков з командами – які підтримували з генералом ФСБ зв'язок та звітували про виконану роботу. Вони допомагали обрати “правильного” мера Кишинева у 2019 році, сприяли перемозі партії соціалістів на місцевих виборах у тому ж році, у 2020 році брали участь у президентських перегонах та у 2021 році працювали з проросійськими силами на позачергових виборах.

Ще одним підлеглим Малютіна, який бере участь у просуванні російських інтересів у Молдові, є Григорій Великих. Це заступник керівника фонду "Росконгрес". Він був створений у 2007 році “з метою сприяння розвитку економічного потенціалу, просування національних інтересів та зміцнення іміджу Росії” (організує 80% усіх російських виставок у країні та за кордоном). Чим саме Великих займається в Молдові – не відомо. Однак його поява серед високопоставлених молдавських політиків явно вказує на створення позитивного образу Росії у країні за участю місцевого істеблішменту.

Ігор Великих (праворуч) та колишній президент Молдови Ігор Додон (у центрі)

ФСБ тривалий час робили ставку на Ігоря Додона. Той, у свою чергу, як на посту президента країни, так і після програшу на виборах 2020 року щосили намагався догодити своїм господарям. Напередодні президентських перегонів Додон звинувачував нинішнього президента Маю Санду у зближенні із Заходом і що після її перемоги “країною почнуть керувати десятки тисяч зарубіжних НУО з іноземним капіталом”. Однак після того, як Додон програв вибори, все сталося навпаки. 30 червня 2021 року було зареєстровано «Молдавсько-російський діловий союз». Очолив його сам Додон, а основними "союзниками" стали рух "Ділова Росія" та його офіційний представник у Молдові - бізнесмен Ігор Чайка, син повпреда РФ у Північнокавказькому федеральному окрузі Юрія Чайки. За час спілки двох НУО, Додон встиг отримати 6 платежів на загальну суму близько 20 млн. рублів від російського бізнесмена, 3 з яких були перераховані вже після вторгнення в Україну. Щойно на рахунок екс-президента Молдови надходили гроші, він виступав із промовами на підтримку Росії або лаяв Захід.

Останнім часом ФСБ перейшли на іншого одіозного молдавського політика Ілона Шора, очевидно розчарувавшись у неефективності Додона.. Шор керує однойменною партією у парламенті. Його звинувачують у крадіжці із банків Молдови 1 млрд доларів. Перебуває в міжнародному розшуку і ховається в Ізраїлі, незважаючи на це, бере активну участь у політичному житті рідної країни.

Природно, що, крім підтримки проросійських політиків, співробітники ФСБ і самі приїжджали до Молдови для вербування нових агентів та контролю підривної діяльності.. У найкращих традиціях Кремля вони використовували дипломатичне прикриття. Агенти в'їжджають до країни групами по 2-3 особи за один день. При цьому номери їх паспортів зазвичай пронумеровані послідовними числами, як це було з співробітниками ГРУ Баширова і Петрова. Усі ці люди не працювали у диппредставництвах. Деякі з них були прописані у військових частинах чи будинках Прикордонної служби ФСБ, інші зареєстровані у відомчих будинках спецслужб, проходили військове навчання тощо. До речі, одним із таких “дипломатів” виявився сам Іван Король.. За даними українських спецслужб, після вторгнення в Україну, Малютін почав курирувати окрім Молдови ще Одеську та Вінницьку області. Очевидно, співробітники ФСБ, які в'їжджають у країну під дипломатичним прикриттям, останнім часом можуть займатися підготовкою кадрів для диверсійних атак на південь України з Придністров'я.

У той же час, для реальної атаки з окупованої частини Молдови, Росії необхідно було б захопити або всю країну, або хоча б визнати Придністров'я, адже на даний момент, навіть у Кремлі цю “республіку” (аналог «Л-ДНР») не визнають. Тому план російського вторгнення та відкриття другого фронту РФ розроблявся спільно з аналітичною групою зі спецназу «Альфа», підконтрольного ФСБ.. Альфівці розглядали три варіанти атаки на Молдову: створення коридору до Придністров'я через південну Україну з наступним визнанням регіону, захоплення всієї Молдови або вихід до кордонів Придністров'я без визнання незалежності. Усі три сценарії, на думку аналітиків із ФСБ, несуть у собі ризики втрати контролю над рештою Молдови або, у разі повної окупації Молдови, “русофобського воя” із Заходу та підривної діяльності населення.

Оскільки план свідомо провальний, чекісти схиляються до розробки нової доктрини захоплення влади в країні, приблизно, як це відбувалося на окупованих з 2014 року територіях України – блокувати офіційну владу, взяти під контроль вибори, посилити проросійські настрої в суспільстві, влаштувати референдуми за підтримки добровольчих батальйонів”. Таким чином, за приєднання до Росії виступить нібито народ.

Водночас, слід зазначити, що всі плани 5-ї служби ФСБ щодо Молдови були розроблені навесні 2022 року.. Тоді Кремль ще не залишили надії захопити Одесу та Миколаїв, а армію агресора не було вибито з Харківської області та Херсона. Однак новий план Росії щодо зміцнення проросійських поглядів молдаван залишається на розгляді керівництва ФСБ, оскільки Кремль не відмовився від своєї головної ідеї – відтворення СРСР.