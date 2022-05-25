Путін і Медведчук ділять бюджет

23:59 19 серпня Киев, Украина

Сім'я Медведчуків завжди виступала за інтеграцію України і Росії. Навіть після вторгнення окупантів на схід країни і анексії півострова Крим, Віктор Володимирович все так же продовжував співпрацювати з Росією і їздив відпочивати в окуповану Автономну Республіку. Інтереси "рідної" країни чужі для подружжя Медведчуків, адже глава країни окупанта - хрещений батько для доньки Дарини Медведчук.

Родинні зв'язки олігарха сприяють процвітанню бізнесу на російській стороні, а також просуванню прокремлівських інтересів в Україні. Таким чином Віктор Володимирович представляє особливий інтерес для спецслужб України.

Зокрема, український олігарх торгує землею в окупованому Криму, який знаходиться під санкціями. Згідно із законодавством, торгівля земельними ділянками, ресурсами півострова заборонені, поки територія знаходиться під владою країни агресора. Однак Медведчуків це не зупиняє.

Більше року тому Володимир Путін видав указ про те, що в 11 з 14 регіонів Криму, іноземні громадяни не мають права володіти майном. Це було зроблено для того, щоб кримчани з українськими паспортами почали продавати земельні ділянки і житлові будівлі росіянам. Або ж міняли паспорти на російські. Метою указу було викорінити українців в Криму. На набуття чинності закону давався рік. За цей час українці мали вирішити ситуацію з майном, проте, протягом усього періоду, з материкової частини України було дуже проблематично заїхати до Криму. Російська влада перешкоджала проїзду громадян, у яких було майно на півострові. У той самий час, ціни на нерухомість на окупованій території різко впали, в зв'язку з указом президента РФ. Необхідно відзначити, що згідно з указом, по закінченню відпущеного року, якщо іноземний громадянин, як і раніше, залишався власником нерухомості в Криму, земля, будівлі, забудови повинні були перейти у власність Російської Федерації. Тобто, ситуація на кордоні з утрудненим пропуском українців була навмисною, щоб не викуповувати, а просто відібрати нерухомість.

У той самий час, Медведчук, з його "любов'ю" до особняків і берегових ліній Криму, також був "іноземним громадянином", який володів резиденціями на півострові. Після того, як указ Путіна мав набути чинності, державні органи РФ не діяли. Ніхто не пішов відбирати нерухомість у іноземних громадян. Такий сценарій може бути можливий через те, що кум Путіна не встиг продати свої особняки. Однак нещодавно ситуація змінилася і він зміг не тільки успішно позбутися від власних резиденцій, а й, імовірно, поділити частину російського бюджету з хресним батьком своєї дочки.

Йдеться про 4 "не житлові" будівлі площею від 87,3 кв. м до 469,8 кв. м, а також про одну земельну ділянку, на якій розташовані ці будівлі площею трохи більше 1 га. Вся нерухомість знаходиться в ялтинському смт Гаспра. Загальна вартість купівлі/продажу вийшла 114 459 551 рубль, що в перекладі на долари дорівнює 1 547 950. Покупцем нерухомості Медведчука виступила російська держава, а саме «Санаторій Дніпро», який належить «Федеральній податковій службі». Метою покупки стало: "Забезпечення федеральних потреб, потреб суб'єкта Російської Федерації, муніципальних потреб нежитлової будівлі, будівлі, споруди, нежитлового приміщення, визначених відповідно до рішення про підготовку та реалізацію бюджетних інвестицій або про надання субсидій на здійснення капітальних вкладень з метою придбання об'єктів нерухомого майна в державну чи муніципальну власність, прийнятим в порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією ".

Варто також звернути увагу на дати розміщення, оновлення, укладення контракту і виконання. Судячи з дат, контракт був "розміщений" пізніше, ніж "оновлений". Неначе маніпуляції з ним відбувалися ще до його реєстрації на сайті, а єдиною маніпуляцією цього контракту була купівля/продаж. "Укладення" і "виконання" на тлі цього виглядають досить "безневинно", а саме термін передачі такого великого і дорогого об'єкта стався в ту ж мить, як був викуплений. Зазвичай, спираючись на дані того ж сайту держзакупівель, між укладенням угоди і передачею майна державі, проходить від декількох днів до декількох років.

Приклад невідповідності дат

Така невідповідність на сайті держзакупівель може свідчити про заздалегідь укладену угоду між кумами. Тобто, всі гроші, що виділяються державою на нерухомість, повинні фіксуватися. Однак викуп особняків і території Медведчук міг відбутися раніше, ніж про це з'явилася інформація.

Можливо, саме з цієї причини указ Путіна про вилучення нерухомості не привели в силу - чекали, поки кум продасть "дачу". А коли у нього це не вийшло зробити, президент РФ посприяв, виділивши для цього бюджетні кошти. 1,5 млн доларів виділили для того, щоб допомогти одній людині, в той час, як тисячі кримчан чекають допомоги від окупаційної влади у вирішенні водної проблеми і не тільки.

Розмови Володимира Путіна про те, що "не вистачає грошей", не стосуються його родичів. Примітно і те, що «Санаторій Дніпро» (покупець) не придбав нерухомість для "федеральних цілей". Тобто, все це, швидше за все, відійде в приватне користування високопоставлених податківців, а не стане надбанням "всеросійської здравниці" - так виражалися в Кремлі про Крим, після його анексії. У підтвердження цієї теорії також говорить мовчазність федеральних ЗМІ. На відміну від необхідної їм інформації про цю угоду, як, наприклад, про "майбутній санаторій для людей", ані слова. Податкова служба, як і адміністрація «Дніпра», коментарів з цього приводу також не дає.

Доказом того, що ця ділянка належала Медведчукам, є інформація про постачальника, тобто про продавця, знайдена все в тому ж реєстрі держконтрактів:

Продавцем числиться «Таврія-Інвест»

Нагадаємо, що ТОВ «Таврія-Інвест», відповідно до "Єдиного реєстру юридичних осіб Росії", зареєстрована в Криму і з 2015 року ця компанія діє на території РФ:

Інформація про «Таврія-Інвест» в "Єдиному реєстрі юридичних осіб Росії"

Компанія займається нерухомістю. Однак інтерес викликає не її діяльність, а її співзасновники. Ними є три київських юрособи: ТОВ «ІК Спорт-Тур», ТОВ «ІК УкрКапітал», ТОВ «ІК Терра-Інвест». А ось згідно вже з "Українським реєстром юридичних осіб", кінцевим бенефіціаром компаній є Оксана Марченко, дружина Медведчука. Про неї і про її мільйони ми вже проводили розслідування.

В даній ситуації є конкретна схема, як уряд РФ сприяє руйнуванню бюджету країни. Якщо взяти до уваги той факт, що Медведчуки і Путін є кумами, то навряд чи угоди з нерухомості в анексованому Росією Криму проходять без відома, а можливо і не без участі самого лідера РФ.

У той самий час, Віктор Володимирович сприяє завданню шкоди Україні. Крім укладання угод з країною-агресором, є лідером опозиційного блоку в парламенті "рідної" країни. Тож не дивно, що основний вектор політики партії спрямований на відновлення тіснішої співпраці з Росією.