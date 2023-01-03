ПТУ № 19 у Макіївці

Макіївське ПТУ № 19, яке стоїть посеред пустирі – ідеальна мета. Будинок, що окремо стоїть, в радіусі 300 метрів від якого немає будівель або будівель.

В окремих російських телеграм-чатах вже почали з'являтися повідомлення про те, що рішення використовувати його як "накопичувач" для мобіків було прийнято після того, як вагнерівці відбили собі кілька будівель для розміщення рекрутованих зеків. Після жорсткого наїзду на Герасимова вагнерівці почуваються там королями і ходять поджопники кадровим офіцерам роздають.

Місцеві командири намагаються вагнерівцям не суперечити, бо ніякої відповіді після наїзду на Герасимова не було.. Ніхто начальника російського генштабу захищати не став. А якщо вже поч ГШ відважили нерозділене пілюліну, то якогось комбрига Пригожин і його підлеглі можуть зліпити в гівно за два дні.

Тому, коли надійшло розпорядження розмістити мобиків із Самари, то підселяти їх у розташування вагнерівців не стали, а вибрали окрему будівлю, яка взагалі не відповідала жодним умовам безпеки.

Ось так – зеків на фронті бережуть більше, ніж мобіків. Тому що навіть зеки добровільно підписали контракт. Ті, хто не захотів – залишилися сидіти у в'язниці. А мобиків ніхто не питав – хочуть вони подихати чи ні.