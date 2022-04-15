ПРОШУ ПОШИРИТИ

17:43 14 квітня Київ, Україна

Перші повідомлення щодо обстрілу прикордонного переходу Сеньківка-Нові Юрковичі з'явилися між 12 та 1 годиною ночі 14 квітня. На відео, що було поширене, світлий день. Тобто, відео було зняте завчасно. Вчора до вечора жодної інформації щодо цих обстрілів в інформаційному просторі не з'являлося.

На відео не можна (поки що) встановити, чи під удар потрапив саме цей прикордонний пункт. Його специфікою є те, що він знаходиться у точці перетину кордонів трьох країн України, Білорусі та росії.

У зв'язку з тим, що ця провокація в російських медіа не "злетіла", було прийнято рішення здійснити новий провокаційний обстріл. На цей раз, під удар потрапило селище міського типу Климово, Брянської області.

Воно знаходиться на відстані 35 кілометрів від прикордонного переходу. Перші повідомлення з'явилися біля 13 годин 14.04

З моєї точки зору, обидві спецоперації є провокаціями з боку "партії війни" росії, щоб відсунути на другий план медійну тему втрати ракетного крейсера "москва"