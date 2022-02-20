Проєкт "Лахта" - ботофабрика Росії для втручання у вибори США

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У четвер, 10 вересня на офіційному сайті Міністерства юстиції США з'явився документ під назвою аффідавіт (письмові свідчення під присягою). У ньому співробітниця Секретної Служби США Хізер Тернер виклала суть звинувачень, які уряд США висуває проти одного з трьох громадян Росії, які, разом з українським депутатом Андрієм Деркачем, потрапили під санкції Мінфіну США, як люди, які втручаються в американські вибори.

Хто такий Артем Ліфшиц?

Росіянина, якого звинувачує Хізер Тернер і уряд США, звуть Ліфшиц Артем Михайлович, йому 27 років (26 грудня 1992 р.н.). Він родом з Санкт-Петербурга. Точно так само, як і його передбачуваний шеф - Євген Пригожин. Закінчив СПбДУ в 2014-му.

Тато у Артема - вельми не проста людина. Михайло Валерійович Ліфшиц з 2009-го року очолював напрямок розвитку "високотехнологічних активів" в групі компаній "Ренова", яка контролюється Віктором Вексельбергом. Вексельберг, до слова, також недавно потрапив під санкції США, що його дуже засмутило.

Крім того, Михайло Ліфшиц, тато обвинуваченого Артема, є головою ради директорів компанії "Ротек", якою також частково володіє Вексельберг. Компанія "Ротек" робить турбіни, які повинні вирішити проблему з енергозабезпеченням анексованого Криму.

Не виключено, що саме структури Вексельберга-Ліфшиця також брали участь у схилянні компанії Siemens і її європейських конкурентів до порушення законодавства шляхом постачання обладнання в підсанкціонний Крим.

"Ротек" займається й іншими інфраструктурними проєктами. Наприклад, в Бурятії компанія є підрядником держструктур по реконструкції очисних споруд. Іншими словами, Ліфшиц щільно сидить на російському бюджеті.

Протягом останнього року Ліфшиц і його структури також відомі завдяки участі в проєкті рішення проблеми сміття в Росії та будівництва сміттєспалювальних заводів. Для посвячених кремленологів, як ваш покірний слуга, тема сміття була актуальна весь 2019-й рік, оскільки навколо неї йшли дуже гарячі баталії. Адже в довгостроковій перспективі вона обіцяла нечувані бариші.

Російські медіа стверджують, що від "сміттєвої теми" дуже прагнули "прикурити" брати Ротенберг. А в Санкт-Петербурзі і сам Пригожин не був проти очолити "сміттєвий бізнес", через що і посварився зі своїм колишнім клієнтом - Олександром Бегловим, губернатором Санкт-Петербурга.

Так ось, саме структури Ліфшиця займаються будівництвом і оснащенням сміттєспалювальних заводів турбінами, які мають можливість виробляти електрику.

Що зробив Артем Ліфшиц?

Наша знайома, Хізер Тернер, стверджує, що з весни 2014-го року структури Євгена Пригожина залучені в комплексну медіа-кампанію, яка отримала назву "проєкт Лахта". У цьому проєкті засвітилися ТОВ "Агентство інтернет-досліджень", ТОВ "Інтернет дослідження", ТОВ "МедіаСинтез", ТОВ "Главсеть", ТОВ "Міксінфо", ТОВ "Азимут", ТОВ "Новінфо", ТОВ "Невські новини", ТОВ "Економіка сьогодні", ТОВ "Національні новини", ТОВ "Федеральне агентство новин" (РІА ФАН), ТОВ "Міжнародне агентство новин" (РІА МАН).

За твердженням Хізер Тернер, "проєкт Лахта" за всі ці роки працевлаштував на вищевказані та інші компанії сотні росіян з метою організації та проведення інформаційних кампаній по втручанню в вибори та політичну діяльність США і інших країн.

Співробітники цих компаній приїжджали в США, щоб збирати інформацію і розвивати інфраструктуру поширення контенту, щоб за допомогою фейкових акаунтів (ботів) доносити бажану інформацію до мільйонів американців. Включаючи багатомільйонні вкладення в рекламу через соціальні мережі.

Учасники "проєкту Лахта" навіть отримували американські документи (наприклад, водійські посвідчення) на підставні імена для відкриття банківських рахунків і переказу коштів в криптовалюті.

Артем Ліфшиц приєднався до "проєкту Лахта", влаштувавшись на роботу в структури Пригожина в липні 2015 року (тобто, практично, після випуску з інституту) і вже на початку 2017 роки очолив напрямок переказів. Файли зарплатних відомостей "проєкту Лахта", які були отримані Секретною службою під час розслідування, свідчили, що Ліфшиц у 2017 році обіймав посаду Task Manager і отримував 70-80 тисяч рублів на місяць.

З весни 2014-го цей напрям в структурах Пригожина орієнтувався на роботу в англомовному сегменті соцмереж. Використовуючи бот-акаунти, співробітники Пригожина намагалися максимально поляризувати та ескалувати дискусії політичного та суспільного характеру.

В процесі своєї роботи Ліфшиц отримав фейкові документи на ім'я реального громадянина США, за допомогою яких завів собі рахунок в криптовалюті, з якого переказував кошти на інші онлайн-сервіси та власні рахунки.

19 жовтня 2018 року Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення у втручанні в американські вибори 44-річній росіянці Олені Хусяйновій. Вона була головним бухгалтером «проєкту« Лахта», керувала фінансами і контролювала витрати на роботу активістів, рекламу і просування новин в соцмережах, реєстрацію доменних імен і покупку проксі-серверів. За інформацією слідства, бюджет "пригожинської самодіяльності" склав 35 млн доларів в період 2016-2018 років.

Хізер Тернер і її колеги з Секретної служби з'ясували, що Ліфшиц і інші учасники "проєкту Лахта" використовували ці гроші для просування свого контенту серед американської аудиторії в соціальних мережах. Однак, щоб замести сліди при витрачанні грошей на поширення політичних наративів, спочатку потрібно було створити підставних віртуальних персонажів.

Для цього Ліфшиц і його друзі створили електронну пошту [email protected], яка вже багато разів згадувалася і в інших документах Мін'юсту США з 2018-го року. За допомогою саме цієї електронної поштової скриньки реалізовувалися ключові інформаційні спецоперації. Американські правоохоронні органи отримали дозвіл суду на проведення відкриття та огляду цього email.

В процесі, Секретна служба з'ясувала, що, перш за все, Ліфшиц використовував цю пошту для придбання в даркнеті "вкрадених особистостей", тобто копії паспорта та інших ідентифікаційних документів реальних американців. Вартість таких "вкрадених особистостей" (тобто, комплекту документів) варіювалася від 30 до 210 доларів США.

Надалі, за допомогою таких ось "вкрадених особистостей" створювалися веб-сайти, профілі та сторінки в соціальних мережах, які використовувалися для поширення контенту та участі в дискусіях. Основна мета таких дій полягала в тому, щоб максимально підвищити градус дискусій і радикалізувати їхніх учасників з питань володіння зброєю, расових проблем, питань ЛГБТ, а також обговорення різного роду змов.

Навіщо американцям Артем Ліфшиц?

Швидше за все, ви, як і я, питаєте себе: "Якого біса американській репресивній машині не подобається 27-річний ддурник? Водночас коли з Олега Дерипаски, який витрачає реальні мільйони на лобіювання політичних питань в США, зняли санкції? "

По-перше, такий "сміливий індіанець", як Артем Ліфшиц, залишає після себе набагато більше очевидних слідів, які можна використовувати у вигляді доказів у суді. Адже тільки в Росії можна "закрити" людину за наказом ФСБ. У США потрібно доводити провину злочинця перед судом.

Роботу Секретної служби США полегшує те, що представники "проєкту Лахта" використовують повторно одні й ті ж email-и, облікові записи та сервери. Крім того, нібито анонімні онлайн-дії здійснюються на сервісах, які можуть стати й стали об'єктом пильного форензик-вивчення американських правоохоронних органів. По суті, Ліфшиц всюди залишив свої "цифрові відбитки пальців".

По-друге, звичайно, не сам Ліфшиц є об'єктом інтересу, а його шеф - Євген Пригожин. Адже фінансує всю систему саме він, за допомогою розгалуженого бізнесу, який допомагає йому вести Кремль і його господарі.

Ліфшиц є тим гачком, за який американські правоохоронці намагаються витягнути власника компаній ТОВ "Конкорд менеджмент і консалтинг" і ТОВ "Конкорд кейтеринг" - Євгенія Пригожина. Швидше за все, після того, як він став фігурувати серед підозрюваних в отруєнні Навального, до зусиль американських спецслужб приєднаються ресурси німецької БНД.