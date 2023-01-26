Визнання групи "Вагнера" ​​терористичною організацією

Насамперед, слід зазначити, що ми категорично проти того, щоб називати групу Вагнера приватною військовою компанією – самоназвою, яку використовують у росії. Група "Вагнера" не є компанією, не є військовою компанією і тим більше не є приватною компанією, оскільки зброю (від автоматів до літаків) для групи "Вагнера" передає міністерство оборони росії, чим чинить низку міжнародних злочинів у сфері передач озброєнь.

За отриманими даними, в останній період українські спецслужби суттєво пожвавили свій інтерес до тематики діяльності вагнерівців. Ми це схвалюємо та підтримуємо, оскільки протягом більше двох років після скандалу з комплексом заходів під кодовою назвою «Авеню» дана тема залишалася для державних органів України — ТАБУ (прямо як «анал» для одного з депутатів партії СН).

Однак посилення політичних позицій євгена пригожина в росії не залишило іншого вибору, крім як розпочати роботу над збором доказів про його злочини та злочини його підлеглих.

20 січня 2023 року координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на своїй пресконференції повідомив, що Міністерство фінансів США планує включити групу "Вагнера" до списку транснаціональних злочинних організацій (transnational criminal organizations).

Посилання: https://bit.ly/3Hxp9xX

Що це означає?

Внесення організації до списку транснаціональних злочинних організацій відбувається відповідно до Executive order 13581, підписаного президентом США Бараком Обамою 25 липня 2011 року (http://bit.ly/3XGsujR).

Згідно з цим Адміністративним указом Барака Обами, до списку транснаціональних злочинних організацій належать:

італійське злочинне угруповання Каморра;

мексиканський наркокартель Лос-Сетас;

злочинне угруповання, що має коріння в росії - "Братське коло";

японське злочинне угруповання Якудза

Щиро кажучи, група «Вагнера» в цей список не дуже вписується, хоча справді чинить злочини в різних країнах і в усьому світі. Така ініціатива Білого Дому та Мінфіну США не дуже зрозуміла з юридичного погляду. Однак вона може мати політичне значення. Особливо наша гіпотеза про політичне значення підтверджується вчорашньою заявою членів Конгресу США:

Стів Коен (TN-09), Джо Вілсон (SC-02), Марк Візі (TX-33), Річард Хадсон (NC-09), Тед Лью (CA-36), Браян Фіцпатрік (PA-01), Рубен Галего (AZ-03), Марія Ельвіра Салазар (FL-27) і наша незрівнянна Марсі Каптур (OH-09)

Зазначені конгресмени та шановні конгресвумен представили проєкт закону HARM — Holding Accountable Russian Mercenaries (HARM) Act, покликаний додати групу «Вагнера» до списку терористичних організацій (повний текст законопроєкту — https://bit.ly/3XF5NN8)

Що це означає?

Внесення організацій до списку терористичних організацій (foreign terrorist organization (FTO)) відбувається відповідно до Executive Order 13224, підписаного президентом США Джорджем Бушем-молодшим 23 вересня 2001 року.

Посилання: https://www.state.gov/executive-order-13224/

Згідно з цим Адміністративним наказом, до списку терористичних організацій належать такі:

Аль Каїда;

ІГІЛ;

Російський імперський рух;

інші десятки організацій...

Повний список організацій можна прочитати тут: https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/

У зв'язку з тим, що американські органи влади діють у розбій, можна зробити гіпотезу про те, що в американському політикумі відбувається політична гра.

Наприклад, маючи інформацію про підготовку законопроєкту конгресменів та конгресвумен, адміністрація Білого дому здійснила свою ініціативу, запропонувавши додати групу Вагнера до списку з Якудзою та наркокартелями. Очевидно, що квазірелігійна організація з одним пророкоподібним лідером, яка займається виключно вбивствами людей за гроші, не має нічого спільного ні з наркокартелем, ні з Якудзою.

Адміністрація Білого дому вже неодноразово публічно та непублічно висловлювала свою позицію про те, що не бажає та не збирається комунікувати про росію у контексті терористичної діяльності.

Президенту України Володимиру Зеленському було відмовлено у внесенні росії до списку держав-спонсорів тероризму. Відповідно, внесення групи «Вагнера» до списку терористичних організацій та очевидні факти того, що міністерство оборони росії спонсорує групу «Вагнера» – автоматично перекреслюють усі потуги Білого дому не дискутувати про тероризм у контексті дій ядерної держави росії.

Ми низько кланяємось і від щирого серця дякуємо сміливим конгресменам і конгресвумен, які продовжують відстоювати демократію, справедливість і свободу.

Дякуємо за розробку та оприлюднення законопроєкту.