10:08 18 серпня Київ, Україна

Однією з цілей, озвучених путіним перед початком війни, був захист мешканців Донбасу. Очевидно, він вирішив відмовитися від ідеї допомагати власному народу і спробувати "допомогти" хоча б двом мільйонам громадян, що живуть на території іншої держави. Дивлячись на те, як у кремлі ставляться до росіян, виникає відчуття гострої необхідності захистити тих, хто прийшов “звільняти” Україну. Звичайно, це радше іронія і окупанти залишаться окупантами доти, доки не підуть з території України. Тим не менш, чиновники в росії буквально розкрадають державну землю, яка належить народу і, очевидно, з цією метою путін вторгся до сусідньої держави.

Відомо, що з початком 90-х у росії розпочалася масова приватизація держмайна. Все ділилося між правлячими елітами, бандитами, силовиками. Здавалося, що після 2000 року всі об'єкти нерухомості, підприємства, заводи були "приватизовані". Однак, як виявилося, це не так.

Будь-який об'єкт, який сподобався чиновникам, легко переходить у їхню власність. Те саме стосується і малого бізнесу. Так сталося і із санаторієм «Русь» у Сочі. Раніше він називався санаторієм імені В.І.Леніна і був у віданні ЦК КПРС. Після 1991 року його оголосили власністю росії. З 20 січня, за указом президента рф, на базі санаторію створили відкрите акціонерне товариство, яке з 1999 перейшло у власність нафтової компанії «ЮКОС». Однак через два роки, компанія зазнала судових атак через нібито незаконну приватизацію. ЗМІ тоді писали, що санаторій сподобався особисто людмилі путіній. З того часу він перейшов до Відомства управління справами президента.

На території санаторію розташовано 8 приватних будинків – вілл. Вони були розподілені порівну між державою та приватною фірмою, яка їх збудувала – «Торговий дім ДТД». Незважаючи на те, що «Русь» почала належати державі, 4 вілли на її території перебували під контролем приватної фірми. Внутрішні перипетії не стосувалися відпочивальників, серед яких були як відомі люди, так і звичайні громадяни рф.

Варто зазначити, що «ДТД» належала колишньому співробітнику КДБ Сергію Кузю, другові та соратнику Сергія Собяніна. Відразу після того, як фірма завершила будівництво будинків, вони перейшли під контроль компанії «Вілла Бриз», якою володів той самий Кузь. «Вілла Бриз» була зареєстрована в Санкт-Петербурзі за тією ж адресою, що й компанії «Газпрому». На фірму Кузя досі зареєстровано одну з вілл під номером 3 на території «Русі». Вона називається "Сергій", очевидно, щоб усім було зрозуміло, що її власником є Собянін.

Незважаючи на те, що в Росреєстрі за «Віллою Біч» числиться вілла нинішнього мера москви, ця фірма офіційно перестала існувати ще 2019 року. Насправді весь бізнес Кузя перейшов до підрядника «Газпрому» - «Балт-Клін-Комплект». Сама ж фірма "Вілла Біч" була перейменована в ТОВ "Південний берег", що мала юрадресу на офшорних сейшельських островах. На неї записана вілла за номером 8.

Віллою під номером 4 володіє фірма глави "Газпрому" Олексія Міллера - "Володіння В". Ще дві вілли віддали топменеджерам «Газпрому».

Найбільшою за площею будовою під номером 2 володіє компанія «Платинум». Її господарем вважається Михайло Шеломов – двоюрідний племінник путіна. Ця фірма підпорядковується спільному аудитору - «Марка», який має під своїм керівництвом інші компанії, на зразок тих, на які записано нерухомість путіна: «Дача Вінтера» в Карелії, сумнозвісний палац у Геленджику, виноробна «Лазурна Ягода», «Прайм», що контролює половину резиденції на Валдаї та безліч інших фірм.

Таким чином, уряд рф на чолі з путіним позбавив свій народ рекреаційного об'єкта. До 2019 року номери в санаторії, а також вілли міг орендувати будь-хто. Ціна відповідала сервісу, проте доступ був вільний. «Русь» стала недосяжною для простих смертних із 2019 року. Формально, телефон санаторію працює, а на сайті можна знайти три вільні вілли з восьми. Однак трубку в санаторії ніхто не бере і будинки забронювати не можна, їх, за словами адміністрації «Русі», забронювали назавжди.

Суть полягає в тому, що санаторій знаходиться у відомстві держави та його робота оплачується з держбюджету. Він знаходиться у рекреаційній зоні. Приватизація такої землі є незаконною. Водночас видно, як сама влада, яка представляє державу, порушує свої ж закони.

Звідси випливає, що путіну вже нема чого “приватизувати” на своїй землі. Тепер він взявся за Україну, говорячи про те, що "київська хунта окупувала країну". Очевидно, що українська влада просто не пустила на свою територію російські фірми і не захотіла слідувати за курсом “російського світу”, в якому однією з обов'язкових вимог є передача путіну народного надбання. Якщо росіянам байдуже, що їхню землю розкрадає уряд, то українцям – ні. Путінська "приватизація" в Україні не пройде навіть під дулом автомата.