Заяви російських політичних діячів та пропагандистів, у тому числі, володимира путіна часто не вкладаються у звичну картину розсудливої людини. Складається враження, що їхній психічний стан порушений. Що викликало розлад, не зрозуміло. Повідомлення про зникнення великих партій наркотичних речовин, кришування російськими спецслужбами наркотрафіку можуть давати часткове пояснення.

Член ізраїльського наркокартелю Шемтов Міхтаві, який вийшов на волю, дав інтерв'ю, в якому заявив, що під час транзиту великої партії кокаїну ще в 1993 році, вантаж, проходячи через росію, був втрачений. За словами Шемтова, контейнер із консервами, серед яких перебувало понад 1 тис. кг наркотику, прибув до Петербурга, після чого його розкрили колишні співробітники КДБ та санітарної служби, де й виявили кокаїн. Шемтов говорить про те, що він брав участь у завантаженні контейнера. Окрім забороненої речовини, у ньому справді знаходилися консерви, близько 18 тонн. Шемтов зазначає, що коробки з кокаїном знаходилися в середині вантажного контейнера, а значить, щоб до них дістатися, необхідно було обшукати кожну коробку та промацати кожну банку з консервами. Існує відео, в якому, людина, тоді ще голова Управління міністерства безпеки Віктор Черкесов, розкриває контейнер і бере першу коробку, в якій і виявляє наркотики. Відео, очевидно, постановочне, адже перш ніж його записати, контейнер попередньо було розкрито, а коробки переставили так, щоб банки з кокаїном опинилися на першому місці.

Шемтов Міхтаві – колишній член ізраїльського наркокартелю

Ця історія була відома давно. Чимало незалежних розслідувачів намагалися зрозуміти одне єдине питання – куди поділася тонна кокаїну? За словами Шемтова, росія була лише одним із пунктів на шляху вантажу, який доставлявся з Колумбії до Ізраїлю. Адресантом прибуття до Петербурга була вказана мерія, на той момент підконтрольна Анатолію Собчаку. Ні для кого не секрет, що головним помічником тодішнього мера Петербургу був колишній чекіст володимир путін, а Віктор Черкесов, який потрапив до “оперативної зйомки” з “викриття” партії кокаїну, був товаришом по службі путіна по КДБ.

За офіційними даними, затриманий вантаж із наркотиками після оприлюднення про його знахідку передали “на медичні потреби”. У той самий час, міжнародній поліції не вдалося знайти його сліди в росії. Це, у свою чергу, унеможливило притягнення до відповідальності всіх злочинців, хто брав участь у транзитному ланцюжку в Європі, у кожному з міст.

Шемтов Міхтаві особисто супроводжував контейнер із наркотиками з Колумбії та Нідерландів. У нього завжди були документи на транспортування вантажу. Тому він знав, хто повинен був відповідати за контейнер у містах, через які йшов товар. Міхтаві назвав двох посередників між ним та Собчаком. Один – Володимир Дубійович Бахшієв, друг бізнесмена з росії ізраїльського походження Шабтая Калмановича, який відсидів 5,5 років у в'язниці Ізраїлю за звинуваченням у шпигунстві на користь Радянського Союзу. Калманович був особисто знайомий із Собчаком. Мабуть, з цієї причини, зміг заручитися підтримкою мера Петербурга. Іншим посередником був Роман Ізіков, людина з вигаданим ім'ям і кадровий співробітник мерії.

Міхтаві стверджує, що Собчак знав вміст контейнера. Проте нікому про це не говорив, зі зрозумілих причин, крім посередника Бахшієва. Тобто на той момент помічник путін не знав про кокаїн, що перевозився з Колумбії. У той самий час, саме його товариш по службі Черкесов затримував і розкривав контейнер на камеру, після чого наркотики були "втрачені". Цікаво, що для використання "з медичною метою", вилучену партію кокаїну відправили до москви для "переробки". 1995 року про це написали в газеті. У статті згадали, що процес був узгоджений із ВООЗ, проте в організації спростували існування будь-яких звернень чи домовленостей із цього приводу.

Віктор Черкесов на пресконференції з вилученим кокаїном

Необхідно також розуміти, через який митний термінал було доставлено вантаж із кокаїном і хто ним володів. Людиною, яка викупила ЗАТ «Євродонат термінал», найбільший у Петербурзі центр розмитнення товарів, був Оскар Донат, ізраїльтянин, який проживав на той момент у Бельгії. Реєстрацією його фірми займався Комітет із зовнішніх зв'язків мерії міста, яким у 1991 році керував путін. Саме на ЗАТ «Євродонат термінал» прибув контейнер із кокаїном. Охороною митного терміналу Донату займалося приватне охоронне агентство «Пантер», засновниками якого була фірма ізраїльтянина, Головне управління внутрішніх справ у місті та області Петербурга, а також спеціальний відділ КДБ. Тобто, по суті, спецслужба, яка незабаром формально перестала існувати за указом Бориса Єльцина (1993 року), займалася “кришуванням” ЗАТ «Євродонат термінал», і через неї, принаймні один раз, здійснювалася контрабанда великої партії наркотиків.

Як уже згадувалося, за словами Міхтаві, Анатолій Собчак знав про справжній вміст контейнера і мав отримати за це якісь гроші. Окрім адреси отримувача – санітарна служба мерії Санкт-Петербурга – замовником м'ясних консервів стала саме міська влада. У той час це не було чимось несподіваним, оскільки країна переживала кризу і будь-яка гуманітарна допомога віталася. Про це також розповів Міхтаві. Він із спільниками з колумбійського картелю Калі вигадали маскування з цієї причини.

До речі, існує версія, за якою путін допомагав відмивати гроші наркокартелю Калі в Петербурзі. Спільна німецько-російська компанія СПАГ скуповувала нерухомість у північній столиці росії. Один із незалежних розслідувачів стверджував, що бачив документи, в яких путін значився як один із засновників фірми. Крім того, Юрій Швець, відомий розвідник і колишній співробітник КДБ, прямо заявив, що основною причиною, через яку було вбито Олександра Литвиненка, було розслідування про причетність путіна до контрабанди наркотиків, а не заяви про винність ФСБ у вибухах будинків у росії. Крім того, за словами сумнозвісного Володимира Кумаріна, лідера Тамбовської ОЗУ (його угруповання контролювало морський порт у Петербурзі), у той час, у завезенні кокаїну брали участь високопоставлені російські чиновники, а у відмиванні грошей був замішаний особисто Олександр Бастрикін (глава Слідчого комітету рф).

Володимир Кумарін – голова Тамбовської ОЗУ

Усі ті, хто був причетний до постачання колумбійського кокаїну в росію, або вбиті, або знаходяться поруч з путіним. Очевидно, що розкриття його причетності до наркотиків для нього є дуже особистою справою і неприпустиме до розголосу. Також стає зрозуміло, що, незважаючи на свою посаду "хлопчика з портфелем Собчака", путіну не розповідали про справи мера Санкт-Петербурга щодо транзиту контейнера з кокаїном. Принаймні офіційно. Однак, після прибуття вантажу в порт, звідки він мав відправитися до Амстердама, товариша по службі путіна Черкесова, за підтримки своїх підлеглих, досконально перевірили вміст вантажу і вирішили привласнити його собі. Тобто Анатолій Собчак, як і всі чиновники тогочасної росії, був продажним впливовим політиком, який вирішив заробити на транзиті наркотиків. У той самий час путін уже тоді показав своє справжнє обличчя банального рекетира, який готовий кинути свого начальника, який надав можливість отримати владу. Примітний і той факт, що про додаткові 60 кг кокаїну, про які говорив Міхтаві, як про особистий подарунок для нього та його спільників від картеля Калі, офіційно повідомлено не було. Пресі розповіли про 1032 кг наркотику, виявленого в банках з-під тушонки. Не виключено, що ці 60 кг досі вживають наближені президента, щоби створювати наративи для пропагандистських передач.

Практикуючи методи ведення зовнішньої політики за принципом 90-х, путін отримує те, чого заслуговує. Ніхто не хоче вести справи з контрабандистом, рекетиром і злочинцем, адже про його участь в цій та інших незаконних справах, як не дивно, всі знають, але розбиратися в них, щоб офіційно довести провину господаря кремля, бояться. Тому всі спроби путіна приєднатися до НАТО, співпрацювати з ЄС призвели до нинішньої ситуації.