ПРИГОЖИН, ДМИТРО УТКІН, ШОЙГУ, ВАЛЕРІЙ ГЕРАСИМОВ, ХТО Є ХТО В СЕКРЕТНІЙ АРМІЇ ПУТІНА

Кремль намагався приховати втрати, але це ставало все складніше і складніше після того, як додому стали прибувати труни, і чутки про це поширилися в російських соцмережах. В остаточному підсумку, Міністерство оборони визнало, що «кілька десятків» росіян було вбито або поранено, але в той же самий час воно стверджувало, що «російські військові не брали участі в якій би то не було ролі і російська військова техніка не використовувалася». У тій же доповіді стверджувалося, що дозвіл на атаку Пригожин «отримав у якогось російського міністра» і до того ж він «обговорив» це з сирійськими посадовцями. Але Пригожин ніколи б не провів таку операцію, якби не відчував підтримки вищого керівництва Кремля.

У той час представниця Пентагону підтвердила в заяві для ЗМІ, що «контингент в розмірі батальйону» був «підкріплений артилерією, танками, реактивними системами залпового вогню і мінометами». У порядку самозахисту сили США відповіли «комбінацією авіаційних і артилерійських ударів». Пентагон так і не підтвердив, скільки нападників було вбито і ким вони були, хоча США «спостерігали» за нарощуванням військових сил протягом тижня. За деякими розрахунками, більше 300 «вагнерівців» було вбито або поранено. За інформацією ЗМІ тих років, міністр оборони США Джеймс Маттіс назвав це зіткнення «спантеличливим», додавши: «Я не знаю, навіщо вони атакували, було ж відомо, що там знаходилися наші сили, очевидно, що росіяни про це знали». Він мав на увазі угоду про запобігання зіткненням між США і Росією, згідно з якою росіяни погодилися залишатися на захід від річки Євфрат.

На сьогодні найсерйознішою з пригожинських «небезпечних ідей» є бійня в Сирії в лютому 2018 го року, коли десятки «вагнерівців» були вбиті при спробі захоплення нафтового поля, контрольованого збройними силами США. Це виявилося необачною операцією і поставило російський уряд в неприємне становище. Вважається, що в результаті цього секретна армія Путіна зазнала одних з найбільших втрат з часів Другої світової війни і підвищила ризик ескалації ворожого протистояння між Росією та США.

Як відзначають деякі нинішні і колишні «вагнерівці», крім браку досвіду, у Пригожина також спостерігається запальний і безжальний характер. У нього часто народжуються «небезпечні ідеї» і є схильність втручатися навіть в самі тривіальні деталі «вагнерівських» операцій, що іноді призводить до марної втрати життів росіян і до ризику виявлення прихованого почерку дій Росії.

Співробітники російського МО (Міністерство Оборони) не раз висловлювали глибокий шок і здивування з приводу його стрімкого сходження як глави секретної армії Путіна, відзначаючи, що у нього немає відповідного досвіду проведення військових і розвідувальних операцій, який виправдав би його місце за столом. Головними причинами його успіху вони називають його тісний зв'язок з Путіним і хитромудрі маніпуляції, відзначаючи, що Пригожин багато в чому покладається на ресурси МО для забезпечення своїх операцій. Наприклад, він використовував авіабазу Хмеймім в Сирії в якості ключової платформи і перевалочного пункту для переправлення бійців «Вагнера» на передові лінії в Лівії і інші місця в Африці.

Євген Пригожин («Перший») за столом переговорів з колегами вирішують долю Лівії як держави. Інтереси Росії тут для них понад усе.

Як глава цієї секретної армії, Пригожин підтримує тісні робочі відносини з вищим керівництвом Міністерства оборони Росії. Крім міністра оборони Росії Шойгу , головними партнерами Пригожина в російській армії є начальник Генерального штабу Валерій Герасимов і начальник Головного оперативного управління Сергій Рудський. Начальник Головного управління Генерального штабу Ігор Костюков і його заступник Володимир Алексєєв також грають ключову роль в проведенні операцій Пригожина.

Незважаючи на те, що найчастіше в міжнародних ЗМІ Пригожина називають «кухарем Путіна», серед своїх соратників він звичайно відомий як «Перший» або просто «Бос».

Російський олігарх Євген Вікторович Пригожин очолює секретну армію Путіна, в яку входять сумнозвісна приватна військова компанія «Вагнер», а також команда досвідчених пропагандистів, що маніпулює засобами масової інформації як у відкриту, так і за лаштунками. Російські офіційні особи, знайомі з такого роду діяльністю, називають це проєктом «активних заходів» Пригожина.

Матеріал зйомки на місці проваленої операції 7 лютого 2018 року. На думку провідного психолога: «Пригожин - це людина, явно керована жадібністю, здатна на безглуздя і схильна ігнорувати потенційні наслідки своїх дій».

Незважаючи на статус людини, «що знаходиться в розшуку», як ватажка секретної армії Путіна, Пригожин активно подорожує і часто відвідує передові лінії в країнах, де розташовується значний контингент «Вагнера». Через свою погану репутацію на світовій арені Пригожину доводиться подорожувати в маскуванні. Зазвичай він носить накладну бороду і темно-коричневуперуку. Найчастіше його супроводжують шість охоронців.

На цьому фото поруч з Путіним стоять деякі з найбільш заслужених бійців «Вагнера», гордо демонструючи свої ордени. Справа наліво: командир «Вагнера» Дмитро Валерійович Уткін, командир 1-го штурмового загону Олександр Сергійович Кузнєцов, заступник командира «Вагнера» Андрій Миколайович Трошев, колишній командир 4-го штурмового загону Андрій Михайлович Богатов.

Поруч з Путіним (який стоїть з закритими очима) стоять самі заслужені командири «Вагнера» - «Герої Росії»

Попри те, що міжнародні ЗМІ говорять, що Дмитро Уткін - це тільки підставна особа, він насправді є засновником і командиром «Вагнера». Він безпосередньо керував військовими операціями в Лівії з самого початку перебування там цієї ПВК. Хоча в міжнародних ЗМІ і поширені розповіді про те, що він використовує позивний «Вагнер», Дмитро Уткін насправді відомий як «Дев'ятий».

Оскільки «Вагнер» названий на честь улюбленого композитора Адольфа Гітлера, висловлювалися припущення, що Уткін вибрав прізвисько «Дев'ятий» через своє схиляння перед нацистським диктатором. Якщо скласти ініціали Гітлера за порядковими номерами букв (один замість літери «А» і вісім замість латинської букви «Н»), то в сумі вийде дев'ять і це цілком відповідало б неонацистським симпатіям Уткіна. За словами декількох свідків, Уткін настільки захоплюється Адольфом Гітлером, що іноді носить нацистську військову форму часів Другої світової війни і навіть має татуювання з нацистськими символами на грудях і ключицях.

Зліва: командир «Вагнера» Дмитро Уткін («Дев'ятий»), перебуваючи в бойовому відрядженні, з гордістю демонструє свої нацистські татуювання. У зонах загального користування: «Дев'ятий» з гордістю показує свої ордена під час церемонії нагородження за участю Путіна.

Нацистські татуювання командира «Вагнера» Дмитра Уткіна («Дев'ятого») крупним планом.



Командир «Вагнера» Дмитро Уткін («Дев'ятий»), одягнений в нацистську форму, направляє бійців «Вагнера» на бій в Сирії. Сучасний Роммель очолює секретну армію Путіна.

Заступник командира «Вагнера» Андрій Миколайович Трошев часто подорожує в порядку ротації на передові лінії тих країн, де знаходиться значний контингент «Вагнера», в тому числі надаючи підтримку військових операцій в Лівії. Його прізвисько - «Сивий», але він також відомий в колах «Вагнера» як «Борис Борисович» або «ББ».

Заступник командира Вагнера Андрій Миколайович Трошев на прізвисько «ББ» з гордістю демонструє свої ордена під час церемонії нагородження за участю Путіна.

Порівнюючи цих командирів, нинішні і колишні «вагнерівці», знайомі і з Дмитром Уткіним на прізвисько «Дев'ятий», і з Андрієм Трошевим на прізвисько «ББ», відзначають, що у «ББ» є значний військовий досвід, але він вважається трохи неврівноваженим, не завжди справляється з військовими ситуаціями, а також упередженим до алкоголю. Наприклад, влітку.

2017 року він потрапив в санкт-петербурзьку лікарню з алкогольним отруєнням. Що примітно, це сталося прямо перед самим відомим розгромом «Вагнера».

оворячи про згаданий розгром секретної армії Путіна в лютому 2018-го року в Сирії, нинішні і колишні «вагнерівці» стверджують, що саме «ББ» був тим польовим командиром, який віддав «Вагнеру» тактичний наказ атакувати нафтове поле, контрольоване збройними силами США, що призвело до серйозних втрат в лавах «Вагнера». Висловлюючись їхніми словами: «Нас побили як дітей». Деякі стверджують, що «ББ» віддав наказ атакувати, не знаючи, що цю позицію контролюють сили США, і будучи впевненим, що це нафтове поле знаходиться під контролем курдів. Вони додають, що саме жадібність Пригожина була рушійною силою цієї непродуманої спроби захоплення нафтового поля - жахливе твердження, якщо воно відповідає дійсності.

Незалежно від того, чи віддав «ББ» тактичний наказ атакувати позиції США в силу некомпетентності, нерозсудливості або відсутності планування, як зазначає один з нинішніх «вагнерівців», в кінцевому рахунку це сталося з вини Пригожина. З огляду на постійний нагляд Пригожина за всіма деталями, «ББ» було б неможливо віддати такого роду наказ без того, щоб Пригожину не було поставлено до відома це, особливо з огляду на, що «Вагнер» вже планував захоплення цього нафтового поля протягом деякого часу. Після такого розгрому маніпуляторську майстерність Пригожина було піддано серйозній перевірці, але все ж, швидше за все, саме вона врятувала його від путінського гніву.

В кінці січня 2018 року Пригожин заявив сирійським офіційним особам, що у нього є «хороший сюрприз» для Башара аль-Асада, «який відбудеться між 6-м і 9-м лютого». З чуток, міністр з президентськимх справ Мансур Фадлалла Аззам обіцяв, що Пригожину добре заплатять за його послуги. У той самий час, як відзначають ЗМІ того часу, Пригожин став частіше спілкуватися з вищим кремлівським керівництвом, включаючи керівника адміністрації Путіна Антона Вайна і заступника глави адміністрації Володимира Островенка. Пригожин навіть розмовляв з російськими офіційними особами наступного дня після трагічної атаки, що підтверджує факт його прямої участі в цій проваленій операції.

Матеріал зйомки на місці проваленої операції 7 лютого 2018 року і особи деяких із загиблих. Вони є наслідком пригожинських «небезпечних ідей».

Незважаючи на його посаду заступника командира «Вагнера» і звання Героя Росії, багато «вагнерівців» дивляться на «ББ» з презирством кожен раз, коли він входить в приміщення; вони вважають, що «ББ» не цінує їхніх життів і не завжди повністю розбирається в ситуації, як це продемонстрував лютневий розгром 2018 року в Сирії. Через його проблеми з алкоголем деякі навіть сумніваються в його придатності до служби і висміюють його звичку «тільки сидіти і пити свою каву».

На відміну від «ББ» «Дев'ятий» користується повагою через свій військовий досвід і манери керівництва, незважаючи на свою пристрасть до носіння нацистської форми, що, звичайно, не є дуже вдалим способом залишатися непомітним в нібито секретній армії. Проте, «Дев'ятого» рядові бійці поважають, оскільки в минулому році під його командуванням «Вагнер» досяг успіхів на трипільському фронті, і «вагнерівці» вважають, що (на відміну від «ББ») «Дев'ятого» дійсно турбує їхнє благополуччя . Кажуть, коли «Дев'ятий» входить в приміщення, він вже заздалегідь знає всіх по імені, чим ще більше притягує до себе рядових «вагнерівців».

Говорячи про втручання Пригожина в справи «Вагнера» і ті труднощі, які через це випадають на долю «Дев'ятого» (якому, як уже говорилося, симпатизують рядові бійці), один з високопоставлених «вагнерівців» наступним чином охарактеризував тип відносин між «Дев'ятим» і Пригожиним: «для нас він може бути і «Дев'ятий», але для декого він точно «Шостий».

Командир 1-го штурмового загону «Вагнера» Олександр Сергійович Кузнєцов («Ратибор») в минулому році отримав поранення в Лівії і був відісланий назад в Росію на лікування в медичному центрі «СОГАЗ» під Санкт-Петербургом. У цій клініці, пов'язаній з дочкою Путіна, доглядають за пораненими «вагнерівцями». В кінці жовтня 2019 року, перебуваючи на лікуванні в цій клініці, «Ратибор» здивував багатьох, коли дав журналістам ексклюзивне інтерв'ю, де він докладно описав операції «Вагнера» в Лівії і свій досвід командира 1-го штурмового загону.

Командир 1-го штурмового загону «Вагнера» Олександр Кузнєцов («Ратибор») з гордістю демонструє свої ордена; клініка «СОГАЗ», пов'язана з дочкою Путіна, де «Ратибор» дав своє ексклюзивне інтерв'ю журналістам.

Після проходження курсу лікування в клініці «СОГАЗ» «Ратибор» був визнаний придатним до служби і відправлений в Хартум (Судан) для проведення операцій «Вагнера» в цій критично важливій країні, де він досі і знаходиться. В останній раз він повернувся в Хартум в середині листопада 2020 року. Багато очевидців бачили його на військовій базі в околицях Омдурмана, де «Вагнер» продовжує перебувати. Вважається, що «Ратибор» проводить весь свій час на цій військовій базі, але він був також помічений, коли роз'їжджав на чорному позашляховику по районах аль-Ріяд і аль-Таїф, іноді насолоджуючись морозивом в популярному місцевому закладі.

Райони аль-Ріяд і аль-Таїф недалеко від міжнародного аеропорту Хартума, де недавно був помічений «Ратибор».

Нинішнє призначення «Ратибора» в Судан було сприйнято рядовими бійцями з деяким несхваленням. Деякі «вагнерівці» поставили під сумнів рішення Пригожина дозволити «Ратибору» повернутися на службу за кордоном, явно закриваючи очі на його ігнорування правил безпеки, яке він продемонстрував свою бесідою з журналістами під час лікування в клініці «СОГАЗ». У відповідь на питання про те, навіщо «Ратибору» знадобилося так безпардонно порушувати правила безпеки, «вагнерівці» просто знизали плечима і охарактеризували його як психопата з нарциським розладом особистості і спрагою уваги. Вони навіть припустили, що «Ратибор», можливо, сам звернувся до журналістів, оскільки в противному випадку, ЗМІ навряд чи б самостійно вийшли на когось, хто є частиною організації, якої нібито навіть і не існує.

Кажуть, що влітку 2008 року, коли «Ратибор» служив в російській армії у званні майора, він був заарештований за підозрою у викраденні людини та грабежі. У 2010 році він був засуджений і відправлений до виправної колонії в Нижньогородській області. Рішенням суду міста Бор його термін був скорочений. За даними суду «Ратибор» був достроково звільнений в квітні 2013 року. Через рік після виходу з в'язниці він був найнятий на роботу Пригожиним і призначений командиром 1-го штурмового загону «Вагнера».

Не рідкість те, що опальні колишні російські військові на кшталт «Ратибора» піднімаються на вищі посади у «Вагнера» і, як не іронічно, отримують вищі російські нагороди від самого Путіна. Адже і сам Пригожин в минулому провів багато років у радянській в'язниці, крім іншого і за втягнення неповнолітніх у заняття проституцією.

Ще одним цікавим «іхтамнетом» є колишній командир 4-го штурмового загону «Вагнера» Андрій Михайлович Богатов на прізвисько «Бродяга», який був серйозно поранений в Сирії навесні 2016 року. Кажуть, це сталося під час невдалого бойового вильоту російської авіації в результаті неправильної цілевказівки від «вагнерівців» на землі. Він отримав звання Героя Росії разом з «ББ» (заступник командира Вагнера Андрій Миколайович Трошев на прізвисько «ББ») і пройшов курс лікування в центральному військовому госпіталі імені А.А. Вишневського, де йому ампутували ліву руку по лікоть.

Колишній командир 4-го штурмового загону «Вагнера» Андрій Михайлович Богатов («Бродяга») з гордістю демонструє свої ордена. Справа: місце минулого бойової відрядження «Бродяги».

На відміну від «Ратибора», «Бродяга» був звільнений від командування 4-х штурмовим загоном через характер своїх поранень, але він залишився у «Вагнера» в якості співробітника 2-ої категорії, яка дозволяє служити у «Вагнера», але з обмеженнями. У той час, як «Ратибор» був відправлений в Судан, «Бродяга» весь минулий рік надавав підтримку операціям «Вагнера» в Лівії.

Бійці «Вагнера» зазвичай діляться на три категорії: 1 категорія - «інвалід» (дає право на пенсію і лікування в згаданій клініці «СОГАЗ»), 2 категорія - «придатний до служби з обмеженнями» (дає право працювати в охороні будівель і виконувати роботу щодо забезпечення операцій, як у випадку з «Бродягою» в Лівії) і 3 категорія - «придатний до служби без обмежень» (як у випадку з «Ратибором», який повернувся на службу і був відправлений в Судан).

На жаль для «Бродяги», він потрапив в категорію поранених або убитих «вагнерівців» через некомпетентність самих «вагнерівців». Це делікатна тема серед рядових бійців «Вагнера» через секретний характер їхньої діяльності. Сам Пригожин намагається всіляко приховувати цю проблему від своїх російських господарів.

У міжнародних ЗМІ вже багато було сказано про операції «Вагнера» в Україні, в Сирії, в Лівії і в Центральноафриканській Республіці (ЦАР). Але необхідно також згадати і стратегічно важливі ролі Судану як логістичного центру для російських збройних сил і перевалочного пункту для переправлення сил «Вагнера» в інші місця регіону - головним чином, на передові лінії Лівії і ЦАР. Головні цілі Росії в Судані - отримати довгострокові права на військові бази (як, наприклад, на недавно заявлений логістичний центр в Порт-Судані) і постійний доступ до суданських військових аеродромів.

Контингент «Вагнера» в Судані і група «активних заходів» Пригожина грають центральну роль в просуванні довгострокових планів російського керівництва в регіоні.

Після відсторонення суданського президента Омара аль-Башира, секретній армії Путіна довелося віддалитися від колишнього режиму. На сьогодні їхнім головним суданським поплічником, що допомагає їм у досягненні поставлених цілей, є Мохамед Хамдан Даглу Муса на прізвисько «Хеметі» - командир сумнозвісних суданських військ швидкого сприяння (ВШС) «Джанджавід» і заступник голови Суверенної ради. «Хеметі» - важлива фігура в суданському уряді, і команда Пригожина багато в чому покладається на нього і його проросійськи налаштованого брата Абд аль-Рахіма Хамдана Даглу Мусу - високопоставленого командира ВШС, який, крім іншого, також очолює комітет суданського уряду по контролю і розподілу цінних копалин Судану, в тому числі і золота.

Ось тут на сцену виходить компанія «М Інвест» і її дочірнє підприємство Meroe Gold, проти яких введені санкції через ту роль, яку вони відіграють у складі секретної армії Путіна. У 2017 році під час саміту за участю делегацій російського уряду і уряду Судану під керівництвом аль-Башира, «М Інвест» отримала права концесії на розробку золотих родовищ в Судані. Практичний нагляд за розробкою доручено дочірньому підприємству «М Інвест» - Meroe Gold. «М Інвест» також багато в чому спирається особисто на генерального директора «М Інвест» Андрія Манделя і регіонального директора Михайла Потепкіна (який одночасно є генеральним директором Meroe Gold в Судані). Хоча вони і справді займаються розробкою цінних металів і інших природних ресурсів в Судані, що є ключовою частиною діяльності секретної армії Путіна на всіх театрах військових дій, набагато важливіше те, що ці компанії служать прикриттям для секретних операцій сил «Вагнера» і груп «активних заходів» Пригожина.

Михайло Потепкін - генеральний директор Меroe Gold в Судані і ключовий член групи «активних заходів» Пригожина. У липні 2020 року Міністерство фінансів США ввело санкції проти Потепкіна за його роль в секретній армії Путіна, також зазначивши його попереднє місце роботи - «Агентство інтернет-досліджень» Пригожина (відоме як «фабрика тролів», на яке теж накладені санкції, і яке в 2016 року було використано Росією для втручання у вибори США).

Ліворуч: Вхід до будинку обкладеного санкціями компанії Meroe Gold, що належить групі «активних заходів» Пригожина. Праворуч: Ресторани по інший бік вулиці, які торгують популярною серед іноземців їжею. Meroe Gold розташована в районі аль-Ріяд уздовж 117-ої вулиці на північ від перехрестя 117-ої вулиці з вулицею Мекка.

Таким чином, ці компанії, які є частиною секретної армії Путіна і знаходяться під санкціями, можуть досі продовжувати функціонувати в Судані тільки за підтримки «Хеметі» і його брата Абд аль-Рахіма. Деякі ставлять під сумнів логіку, що лежить в основі суданської підтримки цих організацій, беручи до уваги десятиліття зусиль попереднього суданського режиму, спрямовані на виключення Судану зі списку країн-спонсорів тероризму, внесення в який мало згубні наслідки для суданського народу і економіки країни. Говорячи про підтримку, яку надає «Хеметі» і його брат Абд аль-Рахім секретній армії Путіна, один високопоставлений суданський чиновник зауважив: «Це тільки питання часу, коли критерії знову поміняються, і проти Судану знову висунуть нищівні санкції, які тільки продовжать страждання простого суданського народу. Вина за це повністю ляже на їхні плечі».

Демонструючи важливість підтримки Судану для секретної армії Путіна, Пригожин особисто відвідав Хартум в середині липня 2020 року. Очевидці підтвердили, що Пригожин прилетів на літаку Іл-76, з якого висадилися кілька десятків бійців «Вагнера», нібито просто користуючись нагодою прилетіти черговим транспортним рейсом. Літак Пригожина підрулював і відрулював від трапа суданських ВПС, і було видно, що прибулий контингент бійців «Вагнера» перевіряли солдати ВШС, через що склалося враження, що росіяни, які прибули, уникли звичайних формальностей. Було помічене розвантаження декількох великогабаритних пасажирських автомобілів, один з яких поїхав в напрямку району аль-Ріяд, а інший - в північну частину Хартума. Сам Пригожин був сильно замаскований і супроводжувався охороною; очевидці помітили, що він був нібито в масці і з густою бородою. За спостереженнями, Пригожин разом з охороною провів кілька годин в штаб-квартирі «Хеметі», а потім покинув Судан в другій половині дня.

Нагорі: Міжнародний аеропорт Хартума. Внизу: панорама Хартума і його околиць, де був помічений літак Пригожина під час його візиту в Судан в середині липня 2020 року.

Командир «Вагнера» Дмитро Уткін («Дев'ятий») також бував в Судані кілька разів. Під час його візиту в Хартум в кінці серпня 2018 року він був помічений у фешенебельному готелі Corinthia («Корінтія») на березі річки Ніл.

Готель «Корінтія» зі своїм вишуканими ресторанами і розкішними зручностями - один з найбільш елітних готелів у всьому Судані. Командир «Вагнера» Дмитро Уткін («Дев'ятий») був помічений тут в кінці серпня 2018 року під час візиту в Хартум.

Крім того, під час візиту в середині листопада 2018 року очевидці бачили «Дев'ятого» в одній з декількох будівель, які вважаються секретними об'єктами, в районі аль-Ріяд в Хартумі. Це той же район, де недавно був помічений «Ратибор» в чорному позашляховику, і де знаходиться за випадковим збігом штаб-квартира Meroe Gold.

Район Хартума, де в середині листопада 2018 року був помічений командир «Вагнера» Дмитро Уткін («Дев'ятий»). У цьому районі розташовано кілька секретних об'єктів, пов'язаних з «Вагнером» і групою «активних заходів» Пригожина.

Це деякі з секретних об'єктів в районі аль-Ріяд, які використовує група «активних заходів» Пригожина і «Вагнер». Командир «Вагнера» «Дев'ятий» був помічений в околицях під час його візиту в Судан в середині листопада 2018 року.

Всі ці будівлі розташовані за 50 метрів один від одного в одному невеликому кварталі поруч з вулицею Каміль Марзук, що між вулицями Мекка і Абдалла аль-Таєб. На фотографії одна з вулиць, що ведуть до секретних об'єктів, які відвідував «Дев'ятий».

Як вже зазначалося, «М Інвест» і її дочірня фірма Meroe Gold є деякими з компаній, які використовуються як прикриття для групи «активних заходів» «Вагнера» і Пригожина в Судані. Що заслуговує ще більшої уваги, так це залучення суданських ЗМІ, що залучаються для того, щоб таємно маніпулювати тими суданськими посадовими особами, які можуть перешкодити таємничому порядку денному Росії, і щоб забезпечити проросійські настрої населення Судану в цілому. Серед суданських ЗМІ, які таємна армія Путіна використовує для маніпулювання суданським народом, є наступні: «Судан Дейлі», «Яавміяат Хартум» («Хартум Дейлі») і «Дарфур Аагіл» («Дарфур Урджент»).

Група «активних заходів» Пригожина лукавить, бо сторінка «Судан Дейлі» в соцмережі «Фейсбук» помилково заявляє, що «ведеться групою незалежних суданських журналістів без приналежності до будь-якої особистості, партії або племені». Далі там говориться: «Ми прихильники правдивості, професіоналізму та об'єктивності, а також етичної журналістики в нашій роботі і стандартах журналістики».

Будівля, де розташовувалися офіси «Судан Дейлі» - однієї з платформ ЗМІ, використовуваних групою «активних заходів» Пригожина для маніпулювання суданським народом. Кілька очевидців помічали молодих росіян, які заходили і виходили з цієї будівлі, купували фастфуд внизу. Ця будівля знаходиться на вулиці Омаак, що біля перехрестя вулиць Омаак і Обеід Хатім.

На відміну від «Вагнера», членам групи «активних заходів» Пригожина в середньому по 20-30 років. Це чоловіки і жінки, які дуже вміло володіють комп'ютерними навичками та навичками маніпулювання соціальними мережами. Зазвичай в Хартумі вони знаходяться по чотири місяці. Як і «Ратибор», вони вважають за краще часто бувати в ресторанах і кафе, що орієнтуються на іноземців. Це всього лише кілька членів групи «активних заходів» Пригожина, які недавно служили в Судані:

Сергій Васильович Машкевич





Анастасія Миколаївна Мельник

Сергій Сергійович Клюкин і Артем Віталійович Горний. У середині листопада 2020 року очевидці помітили, як Артем Горний прямував в Міжнародний аеропорт Хартума, повертаючись в Росію.

Михайло Михайлович Прудников

Машкевич і Мельник нещодавно були помічені в районі аль-Таїф на секретному об'єкті, пов'язаному з групою «активних заходів» Пригожина. Ця будівля знаходиться в провулку трохи південніше мечеті «Нур Алдайем Аліджемі».

Як уже зазначалося, Судан - це ключовий логістичний вузол для таємничої армії Путіна. Він служить перевалочним пунктом для оперативних розгортань «Вагнера» в інші місця цього регіону, наприклад, в Лівію і ЦАР. В'ячеслав Сергійович Тихонов - один з ключових фахівців з логістики «Вагнера» в Судані, був завербований Пригожиним через свій логістичний досвід, набутий під час виконання аналогічних функцій в російських збройних силах. Очевидці підтверджували, що Тихонов - завзятий рибалка і проводить багато часу в Порт-Судані.

На фото: В'ячеслав Тихонов гордо показує улов в середині червня 2020 року на рибалці в Порт-Судані. За ним: «Ель Юссеф» - судно, яке «Вагнер» використовує для негласного перевезення зброї, особового складу і автомашин з Тартуса в Сирії на передові в Лівію і ЦАР через стратегічний вузол Порт-Судан.

Виходячи з багатьох джерел, «Вагнер» використовував «Ель Юссеф» для перевезення зброї, особового складу і автомашин між Сирією, Суданом і Лівією в 2020 році. Судном володіла сирійська фірма Falcon LTD, і воно було зареєстровано в Белізі. В кінці 2020 року Беліз дізнався про те, що судно «Ель Юссеф» здійснювало якісь підозрілі дії. В результаті, як нам стало відомо в ході розслідування, «Вагнер» планував продати «Ель Юссеф» в Сирії.

«Ель Юссеф» - це не єдине судно, яким таємно користується «Вагнер». У травні 2020 року уряд Росії заявив, що «Спарта-2» доставила гуманітарну допомогу в Сирію. Компанія «Оборонлогістика», що знаходиться під санкціями, володіє і користується судами серії «Спарта», які базуються в Новоросійську. МО Росії дійсно має угоди з «Оборонлогістикою» і використовує дані судна, але «Вагнер» теж таємно користується ними для перевезення особового складу і майна на передові.

Розглянуті судна: «Спарта I» (реєстраційний номер Міжнародної морської організації: 1МО 9268710), «Спарта II» (1МО 9160994), «Спарта III» (1МО 9538892) та «Спарта IV» (МО 9743033).

Крім вищезгаданих суден, «Вагнер» також користується чартерними літаками різних типів для прихованого перевезення особового складу і майна на передові. Одна з улюблених ними компаній - це російська «Чартер Грін Лайт» (ЧГЛ).

На цьому завершується перша масштабна частина розслідувань про кампанію «Вагнер» і групи «активних заходів» Пригожина, а також про роль, яку вони грають в просуванні таємного порядку денного Росії.

У майбутніх розслідуваннях ми ще більше заглибимося в особисте життя Пригожина і Уткіна, а також інших, раніше невідомих ключових персонажів компанії «Вагнер» та їхніх ролей в таємній армії Путіна.

Готується «дуже особливий репортаж» про Валерія Захарова - людину Пригожина в ЦАР. Репортаж про діяльність компанії «Вагнер» в ЛІВІЇ

Захаров: «Минулого разу це був Радянський Союз»... Цього разу Росія направила таємну армію Путіна на чолі з Євгеном Пригожиним на прізвисько «Перший». Тому є докази.

У продовженні будуть скандальні репортажі з передових, які Пригожин і його команда хотіли б приховати від своїх російських господарів.

Все це буде супроводжуватися «ексклюзивними» фотографіями, які раніше не публікувалися.

Горезвісний ДЕВ'ЯТИЙ: Роммель наших днів на чолі таємної армії Путіна в ЛІВІЇ.