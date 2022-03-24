Пригожин - початок і продовження злочинної кар'єри

22:24 25 червня Київ, Україна

Євген Пригожин, за даними бази «СПАР-Інтерфакс» - директор і бенефіціар ТОВ «Конкорд менеджмент і консалтинг», директор ТОВ «Конкорд кейтеринг» і керуючий групою компаній «Конкорд». Діяльність компанії «Конкорд» пов'язана з організацією харчування в школах і військових частинах, виконанням інших держконтрактів. Також ця компанія займається будівництвом.

Широку популярність Пригожин отримав як «кухар Путіна» завдяки його фірмі, яка організовує офіційні прийоми і харчування перших осіб Росії. Пригожин іноді особисто, у вигляді офіціанта, подає страви на заходах президента Росії.

Крім цього, олігарха звинувачують у створенні, управлінні і заступництві сумнозвісних найманців з групи «ПВК Вагнера», яких також називають приватною армією Путіна.

Нещодавно Пригожин подав до суду на видавництво «Ехо Москви», 10 червня 2021 року через звинувачення на його адресу з приводу причетності до ПВК, а також на незалежне видавництво «Медуза», за фактом звинувачення його в нібито притягненні неповнолітніх до заняття проституцією. Це дало можливість ознайомитися з матеріалами його першого судової справи і зрозуміти, що наближена до Путіна людина - звичайний злочинець.

У 1981 році Євгенія Пригожина засудили відразу за 7 статтями:

- за ст. 144 ч. 2 КК РРФСР - крадіжка, вчинена повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з проникненням в житло, приміщення чи інше сховище, а так само що завдала значної шкоди потерпілому. Терміном на 5 років;

- за ст. 15 і 144 ч. 2 КК РРФСР - відповідальність за підготовку до злочину і за замах на злочин і крадіжку, вчинену повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з проникненням в житло, приміщення чи інше сховище, а так само що завдала значної шкоди потерпілому. Терміном на 4 роки;

- за ст. 147 ч. 3 КК РРФСР - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або організованою групою, або особливо небезпечним рецидивістом. Терміном на 7 років;

- за ст. 210 КК РРФСР - втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а так само використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування. Терміном на 4 роки. Саме через цю статтю Пригожин подав до суду на незалежне ЗМІ;

- за ст. 146 ч. 2 п. п.«а», «б» КК РРФСР - напад з метою розкрадання чужого майна, поєднаний з насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), вчинене а) за попередньою змовою групою осіб; б) із застосуванням зброї або інших предметів, використовуваних як зброю;

- ст. 41 КК РРФСР - за не відбуте покарання - 2,5 року умовно, його засудили до додаткового 1 року ув'язнення.

За сукупністю злочинів, Пригожин отримав 13 років позбавлення волі в трудовому таборі посиленого режиму.

Витяг зі справи від 6 жовтня 1981 року народного суду Жданівського району. У ньому Євгенія Пригожина засудили до 13 років позбавлення волі.

Хоч майбутній "кухар Путіна» не схиляв неповнолітніх до проституції, він все ж втягував неповнолітніх в злочинну діяльність. За матеріалами слідства, Копаєв, який був спільником Пригожина, на момент скоєння злочинів був неповнолітнім. Про це також є інформація в матеріалах справи:

Відхилене судом клопотання адвоката Пригожина за статтею про залучення неповнолітніх в злочинну діяльність за фактом дачі зворотних показань неповнолітнього Копаєва.

Також відомо за матеріалами судової справи, що Пригожин діяв не один, а в змові мінімум з чотирма спільниками. Ось епізоди, вчинені злочинною групою разом з майбутнім олігархом:

Епізод з озброєним нападом і за участю неповнолітнього Копаєва

Епізод, вчинений за попередньою змовою з Бушманом, крадіжка зі зломом

Епізод з невдалою крадіжкою Пригожина, яку згодом вдалося реалізувати разом з подільниками

Ще два епізоди крадіжок квартир зі зломом за попередньою змовою

Епізод за статтею шахрайство в змові

А ось ще одна цитата з матеріалів справи, яка підтверджує, що Пригожин і його подільники залучали неповнолітнього Копаєва в злочинну діяльність:

Незважаючи на спростування статті про залучення Євгеном Пригожиним неповнолітніх в заняття проституцією, вже в 18 років (саме в цьому віці він був засуджений вперше), майбутній бізнесмен був закоренілим рецидивістом. Крадіжки і розбійні напади стали освітою для соратника Путіна, який перетворився на спонсора і творця найманого угруповання Вагнера.

Саме найманці Вагнера брали участь в анексії півострова Крим, в бойових діях на Донеччині, в збройних конфліктах Лівії і Сирії, а також в Центральній Африці.

Друга частина розслідування стосуватиметься своєрідної пропаганди ПВК Вагнера за допомогою ЗМІ. Варто відзначити, що з приводу звинувачення бізнесмена в причетності до вагнерівців він також подав до суду на московське ЗМІ.

Дії кінострічки розгортаються в Центральній Африканській Республіці, де головний герой з позивним «Турист» прибуває в ролі інструктора з Росії, для тренування воїнів армії ЦАР. Жанр фільму - бойовик. Вперше фільм був показаний ще 14 травня в Африці. 19 травня його показали по НТВ, однак в нічний час. Картина показує, як «Турист» постає в образі російського героя, який бореться в ЦАР за справедливість. 19 травня відбулася прем'єра фільму «Турист». Сам фільм - це якась пропаганда ПВК і їхніх "успіхів", які опосередковано належать самому Пригожину, як безпосередньому куратору. Це підтверджує і сам позов "хазяїна" ПВК на видання «Ехо Москви», яке стверджувало, що він власник ПВК Вагнера і його спонсорство фільму «Турист».

Позов Пригожина на ЗМІ, яке стверджувало, що він власник ПВК Вагнера і його спонсорство фільму «Турист», м'яко кажучи, суперечать один одному.

У спеціальному інтерв'ю для незалежного видання троє колишніх співробітників ПВК Вагнера (просили не називати їхніх імен зі зрозумілих причин), розповіли деякі подробиці зі зйомок фільму.

"Там на 15-й секунді трейлера як ніби сам Дмитро Валерійович Уткін промайнув! Дуже схожий актор - навіть дикція. Ну, дуже вже схожий", - прокоментував трейлер фільму «Турист» один з вагнерівців, який особисто знайомий з Уткіним. І дійсно, якщо придивитися - схожість просто вражає:

Порівняння актора Гліба Темнова з фільму «Турист» (зліва) з командиром ПВК Вагнера Дмитром Уткіним (праворуч)

"Вони ж для масовки використовували вагнерівців реальних - у мене там два знайомих засвітилися. У трейлері видно одного з них: він там з кулемета стріляє з багажника джихад-мобіля. А другий мені сам подзвонив і попросив, щоб я його в кіно дивився", - поділився інший колишній співробітник структури Пригожина, який знав бійців з ПВК, що знімалися у фільмі.

Один з діючих вагнерівців, якого використовували у фільмі в ролі масовки

"Все знайоме до болю! Просто з парку нашого брали і використовували на зйомках. Техніка виготовлялася в Сирії на базі у нас, а в Африку її потім вже перекидали. У трейлері, наприклад, «Урал» перетинає дорогу - і видно прямо, що його переробляли наші фахівці. Там на кузов нашивались металеві листи, а в них пророблялися ніби як бійниці - це сильно відрізняється від заводської версії", - розповідає про військову техніку в фільмі вже третій ветеран із загону ПВК, який брав участь в сирійській кампанії.

"Знімали там взагалі в умовах, наближених до бойових. Всі грають самих себе! Навіть фасашники (представники Збройних сил Центральноафриканської Республіки, Forces Armées Centrafricaines, скорочено FACA) натуральні знялися ну, армія", - продовжує ветеран ПВК Вагнера. Примітно, що режисер фільму Андрій Батов стверджував, що воїнів армії ЦАР зіграли цивільні.

Участь справжніх вагнерівців, використання їхньої техніки, фінансування Пригожиним фільму говорить про спробу "відбілити" репутацію найманців, що беруть участь в бойових діях в Африці. Однак звинувачення на адресу найманців і російських "інструкторів" в насильстві і крадіжках серед місцевого населення, що неодноразово фіксуються місією ООН і французькими журналістами, не зможуть бути виправдані показаним пропагандистським фільмом.

Хай там що, виправдання військових злочинів, здійснених росіянами, не головне завдання фільму. Як повідомляє один з наближених до проєкту «Турист», фільм планували зняти ще в кінці 2018 року. Це пов'язано з убивством 3-х журналістів в ЦАР, які приїхали знімати розслідування про групу ПВК Вагнера в Африці. Тоді незалежні журналісти з'ясували, що причетними до вбивства їхніх колег є ніхто інші як співробітники пригожинської ПВК. Випадок набув суспільного резонансу ще й завдяки питанню журналіста Іллі Азара на щорічній пресконференції Володимира Путіна, змусивши президента РФ виправдовуватися і лукавити перед журналістом.

Втім, цей фільм, за задумом, повинен був виправдати і інші витівки вагнерівців, в тому й в Сирії, де вони по-звірячому вбили військовополоненого.

Проте, як би не намагався Євген Пригожин "відбілити" репутацію своїх найманців у фільмі, у нього це так "добре" вийшло, як і приховати своє минуле. "Особистий кухар Путіна" з юнацьких років був злочинцем - злочинцем і залишився. Пригожин, який зробив кар'єру в 90-их, прямо натякає, що з ним краще не жартувати. Його не сильно хвилює репутація серед мирного населення і сучасних "іноагентів", які отримали свій статус у зв'язку з новими законами РФ. Головне для таких людей, щоб "ватажок" банди був ними задоволений, щоб вони йшли на "справу" без страху і жалю. А нинішній "ватажок", по всій видимості, залишається задоволений, якщо ПВК Вагнера, як і раніше, залишається "невизнаним" Кремлем угрупованням, про яке чутно в різних точках світу, де проявляються інтереси Росії і особисто Путіна.