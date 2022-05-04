Прийоми комунікацій із 90-х

12:58 03 травня Київ, Україна

Вже давно відомо, що володимир путін розпочав свою політичну кар'єру після розпаду СРСР не шляхом чесної політичної боротьби. Його методи, а також методи і промови його найближчого оточення яскраво відображають минуле всієї політичної еліти росії, яка використовує бандитський сленг, шантаж і рекет.

Для людини, яка стежить за політичними подіями у світі, наведені нижче факти не стануть новиною. Однак зв'язок з переговорами рф, які проходили незадовго до таких подій, призводить до невтішних висновків. У світі досі є країна з великим впливом, яка не терпить відмов та обов'язково вдається до відплати за відмову, як це відбувалося на пострадянському просторі, коли підприємці не хотіли платити бандитам за "дах".

Одним із таких прикладів стала вимога путіна віддати право власності Олександрівським подвір'ям у Єрусалимі росії. Цей об'єкт є археологічним і архітектурним комплексом на віа-Долороза в Старому Єрусалимі, в безпосередній близькості від храму Гробу Господнього. Ймовірно, надалі, кремль міг влаштувати там щось подібне до місця для “російського православного паломництва” або запит був особисто від патріарха Кирила, який надалі перетворив би це місце на нове джерело прибутку. Так чи інакше, запит путін робив ще у 2019 році, коли було затримано громадянку Ізраїлю Наама Іссахар у Московському аеропорту. Вона була засуджена в росії на 7,5 року за нібито контрабанду наркотиків (9,5 грама гашишу). Виник великий резонанс і громадяни Ізраїлю та США вимагали випустити Іссахар із в'язниці. Тоді основною вимогою росії був обмін - ізраїльтянку на Олексія Буркова, російського хакера, якого звинувачують у кіберзлочині проти США і чекають екстрадиції до Америки. Такий обмін не вдався, і Буркова було передано США. Альтернативою стала вимога путіна передати Олександрівське подвір'я у володіння росії як сплату за “помилування” Іссахар. Угода пройшла успішно і сам президент Ізраїлю Реувен Рівлін її схвалив. Проте, через 3 роки, Олександрівське подвір’я так і не перейшло у володіння рф. Справа в тому, що «Імператорське православне палестинське суспільство» подало позов до судів Ізраїлю та США про неможливість передачі третій особі права власності на Олександрівське подвір'я, оскільки ще 1991 року суди ухвалили, що воно належить саме цьому суспільству. Путін знову зажадав передати йому Олександрівське подвір'я 18 квітня 2022 року, однак отримав відмову через перераховані вище обставини. Вже 22 квітня на Храмовій горі спалахнули зіткнення між палестинцями та ізраїльтянами. Ці протистояння відбуваються досить регулярно і стихають швидко, проте цього разу воно відрізнялося крайньою нелогічністю та жорстокістю. Палестинці почали закидати камінням Стіну плачу, що є головною святинею для юдеїв. Примітно, що зіткнення почалися ще 15 квітня і вже йшли на спад, але спалахнули з новою силою через нетипову поведінку палестинців. Крім того, початок перших зіткнень стався невдовзі після підтримки Ізраїлем виключення росії з Ради з прав людини в ООН. Такі події можна було б назвати збігом, проте знаючи минуле президента рф путіна – важко віриться.

Іншою такою "випадковістю" стали атаки хуситів на НПЗ (нафтопереробні заводи) у Королівстві Саудівська Аравія. Незадовго до того, як світ почав відмовлятися від російської нафти, країни ЄС, США, Канада і навіть Китай, заявили, що обсяги чорного золота з росії можна буде замінити, уклавши угоду з Ер-Ріядом (столиця королівства). Король Салман Аль-Сауд із задоволенням пішов на таку угоду. У результаті ціни на нафту з Саудівської Аравії дещо зросли, проте не вплинули на рішення Заходу, оскільки угода з королівством була необхідною. Після того, як країни ЄС почали наближатися до введення 6-го пакету санкцій проти рф і, відповідно, нафтового ембарго, 20-го, а потім 25 березня, було здійснено атаки на НПЗ у Саудівській Аравії за допомогою БПЛА. Відповідальність за атаки взяли на себе хусити з руху "Ансаралла". Хусити являють собою воєнізований рух шиїтів-зейдитів, що діють на території Ємену, де не раз виступали як радикальна сила по поваленні уряду. Вони не є терористами, однак спонсоруються Іраном як так звані квазі-сили для здійснення терористичних атак від свого імені, але в цілях вищого керівництва Ірану або Ємену. Експерти почали говорити про перехід країн з російських нафтових брендів на арабські на початку 2022 року. Після того, як 22 лютого путін оголосив про "незалежність" самопроголошених українських республік, у світових лідерів не залишилося сумнівів, що подальша співпраця з російським нафтовим ринком приречена на провал. У той же час глава кремля також передбачав хід західних партнерів і запросив до себе в москву президента Ірану Ебрахіма Раїсі 19 січня для обговорення ядерної програми. Вже 24 лютого, у день повномасштабного нападу на Україну, путін зв'язався з Раїсі телефоном для “інформування щодо ситуації навколо України”. Що саме хотів глава кремля обговорити з президентом Ірану з ядерної програми, якщо цим питанням займається США, не зрозуміло. Однак той факт, що Іран забезпечує хуситів зброєю і використовує їх, як уже говорилося вище, в атаках на сусідні країни, підштовхує до висновку про взаємодію москви і Тегерана щодо запобігання нафтовим поставкам із Саудівської Аравії до країн Заходу. До слова, король Ер-Ріяда заявив, що не нестиме відповідальності за зрив поставок нафти за вже укладеними контрактами через атаку хуситів. Не виключено, що затягування введення 6-го пакету санкцій ЄС також пов'язане з невизначеною до кінця ситуацією постачання чорного золота із Саудівської Аравії.

Ці випадки на Середньому Сході є найсвіжішими демонстраціями того, як діє путін, якщо отримує відмову, або бачить, що світ діє не відповідно до його планів. Він не звик домовлятися і мститься щоразу, коли не отримує свого, так само, як це робили його брати-бандити у 90-х.

Так само глава кремля вчинив з Україною. Щільно засівший наратив пропагандистів "путін вас попереджав" є яскравим прикладом того, як "президент" росії звик вести справи. Нещодавнє розслідування про ймовірну причину початку війни у 2014 році на Донбасі розкриває справжнє бажання путіна “знищити нацизм” в Україні. Коли дочірня компанія "Газпрому" "ТНК" програла тендер на розробку Юзівського майданчику в 2012 році, з приблизними обсягами газу 3-4 трлн кубометрів, кремль почав розробляти альтернативний варіант отримання контролю над цим родовищем. Адже воно знаходиться якраз на території Донецької, Луганської та Харківської областей.

Крим, як “військова база”, також був вторинним. Очевидно, що насамперед путін мав намір отримати контроль над усім Чорноморським узбережжям, щоб розпочати видобуток газу на дні Чорного моря, обсяги якого, за мінімальними оцінками, можуть досягати 9 трлн кубометрів. Не слід забувати і про нафту, видобуток якої вже вівся Україною в акваторії Чорного моря.

Не секрет, що росія займає лідируюче місце у світі з постачання сировинних ресурсів. З такою кількістю запасів, насамперед, нафти і газу, яких би жах не творила ця країна зі своїм керівництвом, рано чи пізно з нею довелося б домовлятися. Однак, з урахуванням того, що основним імпортером вуглеводнів залишається Захід, який, у свою чергу, поступово переходить на екологічно чисті джерела енергії, скорочує споживання газу та нафти, а також знаходить альтернативних росії постачальників, у недалекому майбутньому, якими б не були обсяги енергоресурсів у рф, вони перестануть бути основною статтею прибутку для країни. Мабуть, це підштовхує кремль до необхідності набуття ще одного статусу – “лідера-експортера продовольства”. У той самий час, більшість території країни не придатна до вирощування необхідної кількості сільгосппродукції, порівнянного у відсотковому співвідношенні з постачанням вуглеводнів. Водночас, володіючи територією лівобережної України, росія могла б змінити ситуацію.

Все частіше почали з'являтися свідчення того, що рашисти скуповують зерно у фермерів на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей за ціною, вдвічі нижчою від реальної. У разі, якщо власники сільського господарства відмовляються - під загрозою розстрілу запаси зерна просто вилучаються. Таким чином, окупанти вже вивезли понад 40 тонн зерна через Крим до росії. Також стало відомо, що з окупованого Криму було відправлено до єгипетської Олександрії суховантаж «Матрос Позинич», на борт якого завантажено 27 тисяч тонн зерна. Мало того, що постачання відбувається в обхід санкцій Заходу, на борту цього суховантажу – зерно, вкрадене саме у тимчасово окупованих районах півдня України. Більше того, така процедура була затверджена в рф на законодавчому рівні. На сайті законодавчих зборів красноярського краю було опубліковано новину під заголовком "Поповнити фонд сільськогосподарської продукції планується за рахунок постачання з України". Наразі вона видалена, але доступна в кеші Google. На Заході зазначили, що своїми діями росія провокує не лише новий голодомор в Україні, а й створює всі умови для світового голоду.

Там, де окупанти не можуть вилучити збіжжя, тобто на підконтрольній Україні території, запаси продовольства намагаються знищити. Так, 1 травня було завдано удару в Синельниківський район Дніпропетровської області по зерноскладу. В результаті було зруйновано два склади, один з яких був із зерном.

Водночас не лише Україна у цьому плані стає об'єктом продовольчих атак.

Внаслідок пожежі, що почалася 28 квітня в Промисловому парку «Азерсун» у Сумгаїті, Азербайджан, було завдано серйозної матеріальної шкоди складам, що належать компанії «Sun Food». В ході пожежі, яка гасилася понад 12 годин, згоріли, за різними даними, піврічні запаси олії, призначені для продажу в країні та за кордоном. Збитки досягають приблизно 10-15 млн доларів. Як зазначає видання «Minval», ситуація наводить на припущення про те, що йдеться про диверсію – “відповідь” за підтримку Азербайджаном України. Компанія «Азерсун» є єдиним місцевим виробником олії в Азербайджані. Нещодавно уряд висловлював серйозне занепокоєння тим, що в країні спостерігається зниження виробництва рослинних олій і зростання залежності місцевого ринку від імпорту. За січень-березень поточного року в країні вироблено на 14,1% менше такої продукції, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто, країна залежить від імпорту. На тлі того, що Індонезія, основний виробник рослинної олії у світі, припинила експортувати її, що призвело до різкого подорожчання продукції, збитки, завдані продуктовій безпеці Азербайджану пожежею, дуже серйозні. Рослинна олія – ключовий інгредієнт у виробництві продуктових товарів – починаючи від кондитерських та хліба, кінчаючи харчовими концентратами та молочною продукцією. Її нестача може підвищити ціни на всі продукти харчування у країні.

Такі методи використовували бандити із 90-х. Володимир путін не зраджує традиції злочинного світу, які з урахуванням адмінресурсу дозволяють йому проводити подібні операції по всьому світу. Розмова в цьому випадку зводитися, як завжди, до двох варіантів - "або ви працюєте на мене, або отримуєте "батіг" і все одно працюєте на мене". При цьому "взаємною співпрацею" торгівлю з росією назвати не можна. У договорах завжди є негласні пункти, які зобов'язують виконувати підривну діяльність інших держав, як, наприклад, у газових контрактах з Угорщиною, Німеччиною або Молдовою, де країни отримували пільги на газ, в обмін на визнання вакцини «Супутник V», тиск на Україну за виконанням "Мінських домовленостей" або відмова від проєвропейської інтеграції відповідно.