"Втрат немає", але чекісти вирушать на фронт

12:46 11 листопада Київ, Україна

"Мобілізація торкнеться лише тих людей, які перебувають у запасі, раніше проходили строкову службу і на момент призову не старше 35 років". Приблизно такі умови озвучував путін у своїй промові, коли оголошував початок мобілізації 21 вересня. Але слова диктатора з кремля, як завжди, виявилися брехливими. Повістки вручалися і продовжують вручатися поголовно всім поспіль, у тому числі, людям з інвалідностями, які ніколи не служили в армії, ув'язненим та іноземцям.

Відправка на фронт не оминула навіть тих, хто виконує роботу із захисту путінського режиму всередині країни. Серед співробітників ФСБ ще до 21 вересня поповзли чутки про те, що “через Україну пройдуть усі”. Пізніше стало відомо, що директор російської спецслужби Бортников видав секретний наказ, згідно з яким усі служби та відділи ФСБ мають виділити по 10% особового складу для відправки в Україну. Спецслужба містить у своїй структурі 99 відділів та управлінь, де працюють приблизно 350 тис. осіб, не рахуючи окремої прикордонної служби. При цьому у більшості відділів працюють звичайні клерки, чиєю сферою діяльності є розслідування економічних злочинів, науково-дослідна робота, стеження за внутрішніми структурами силовиків, постачання тощо.

Мається на увазі, що співробітники ФСБ будуть відправлені для посилення вже наявних угруповань, так званих ТОГів – тимчасових оперативних груп, чисельністю 10-15 осіб. Такі підрозділи перебувають в Україні з 2014 року. Раніше до їхнього завдання входило вербування стукачів серед місцевого населення, регулювання діяльності колаборантів, на зразок Пушиліна, Пасічника та інших бойовиків, а також протидія роботі СБУ. У минулому, в Україну вирушали чекісти, що пройшли чеченські війни і лише з загонів «Альфа» чи «Вимпел», оскільки вони мали реальний досвід ведення бойових дій. Тепер же зі структури ФСБ забирають людей, які працюють у кожному куточку росії, які бачили війну лише по телевізору і тримали зброю в руках, у кращому випадку, в тирі, коли вони здавали нормативи зі стрільби.

Після початку повномасштабного вторгнення ТОГ були помічені у великих окупованих містах. Окрім Луганська та Донецька, вони працювали і досі продовжують працювати у Мелітополі, Маріуполі, Сєвєродонецьку та Херсоні. Вони займалися "збором фактів злочинів нацистів та бендерівців", а по суті, інсценуванням для пропагандистських ЗМІ.

Тепер в лавах окупантів, що поповнюються мобілізованими так само швидко, як і рідішають, все частіше назріває смута і бунти. Причини давно відомі – погане забезпечення, зрада з боку командування, невчасні виплати або повна їхня відсутність. Чекісти, особливо ті, що в росії працювали слідчими, призвані збирати докази і порушувати сотні кримінальних справ за фактом "невиконання наказів командирів", "дезертирства", "добровільного переходу на бік противника", "навмисного членоушкодження" та "залишення військової техніки на полі бою”. Людського ресурсу вже не вистачає, щоб створювати контент для пропагандистів та головним завданням стала спроба підтримувати власні військові сили у бойовій кондиції.

Примітно, що чекістський "батіг" стосується всіх підрозділів міноборони рф, проте не стосується пригожинської ПВК «Вагнера». Кажуть, що спонсор найманців нібито особисто заборонив ФСБ наближатися до позицій вагнерівців. Заради справедливості, чекісти і самі, мабуть, не бажають зв'язуватися зі озброєними людьми, яких власними руками раніше могли ув'язнити. А, як відомо, ПВК «Вагнер» зараз складається практично на половину із завербованих ув'язнених. До речі, ця ситуація вкотре дає зрозуміти, наскільки сильною стала позиція Пригожина після 24 лютого. Влада безкарно не підкорятися найсильнішій спецслужбі росії в майбутньому зіграє злий жарт із путіним.

Але не лише вагнерівці не раді чекістам в Україні. Нашумілий випадок у Херсоні, який стався ще влітку, показує, наскільки ФСБ зневажають всередині росії. Тоді двоє солдатів-контрактників розстріляли чотирьох людей з ТОГ №9, нібито за те, що чекісти “зробили зауваження” з приводу пияцтва армійців. Раніше було опубліковано окремо розслідування на цю тему – «ФСБ у Херсоні та розбирання російських військових».

Тим не менш, якщо раніше це були люди, які вміли поводитися зі зброєю, то тепер, за наказом Бортникова, в Україну прибувають економісти, вчені, шукачі ворогів народу, медперсонал, який складається переважно з жінок та інші. Хто більше докладе руку до їхньої загибелі – російські солдати або ЗСУ, поки що залишається відкритим питанням. У той самий час, на сьогодні точно не відомо про кількість втрат серед співробітників ФСБ. Проте їхні “колеги” з військової розвідки ГРУ втратили щонайменше 150 осіб. У деяких диверсійно-штурмових бригадах залишилося не більше 20% особового складу та 50% робочої техніки.

Це означає, що навіть ті чекісти, які будуть направлені на нібито придушення заколотів серед військових, швидше за все, стануть учасниками бойових дій на передовій, чия ефективність навряд чи перевершить мобілізованих цивільних. За словами одного зі спецпризначенців окупантів, командири відправляли загони на прориви без належної розвідки, внаслідок чого загони потрапляли у засідки ЗСУ. Зазвичай, після таких провалів, у пропагандистських джерелах інформації з'являлися некрологи про "героїчні смерті", на кшталт "підірвав себе гранатою разом із сотнями противників", "прикрив собою тіла молодих бійців", "ліг на міну, щоб захистити решту загону". Але якщо із таких загонів ніхто не повертався живим, то логічно поставити запитання – звідки пропагандисти можуть знати, як саме гинули спецпризначенці.

Очевидно, що знову мобілізовані співробітники ФСБ стануть новими героями пропагандистських некрологів, незалежно від посади в росії. Примітно, що агресор став мобілізовувати навіть чекістів, адже ця структура забезпечує виживання путінського режиму і є вкрай важливою для його підтримки, особливо в умовах війни. Окрім спецслужбовців, невдовзі на фронті можна буде побачити поліціянтів і більше росгвардійців, які ще нещодавно махали палицями на майданах, розганяючи беззубі мітинги студентів. Масштаби втрат і особливо їхню значущість справді важко уявити, якщо кремль готовий йти на зменшення кількості внутрішніх силових структур.