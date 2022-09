Постросія: до дискусії про майбутнє територій на схід від України після нашої перемоги

17:32 12 вересня Київ, Україна

За останні кілька місяців в інформаційному просторі пройшла низка масштабних дискусій про потенційне майбутнє росії. Усі ці обговорення об'єднані єдиним баченням того, з чого це майбутнє розпочнеться. Таким початком майбутнього майже всі, хто бере участь у дискусії, визнають військову перемогу української армії над російською навалою. Таким чином, різні політичні течії в країнах Заходу, включаючи і російських опозиційних кремлю політичних емігрантів, дійшли консенсусу щодо того, що єдиним форматом майбутнього, яке влаштовує всіх, є наша перемога. Однак щодо того, як ця перемога виглядатиме і що відбудеться після неї, згоди досі немає. Тому я вирішив зібрати в цій публікації озвучені різними спільнотами варіанти та пояснити, які переваги та недоліки вони мають для України.



Чому наші вороженьки не загинуть, як роса на сонці?



Вперше ця думка зустрілася мені у творі українського письменника Густава Водічки «Батьківщина мріючих ангелів». Водічка писав, що українці — нація, яка практикує дзен наймасштабніше з усіх знайомих нам європейських народів.



Фраза «згинуть наші вороги як роса на сонці» означає, що вони загинуть самі собою, легко з нашого боку. І коли це станеться, ми «запануємо, браття, у своїй стороні». Знову ж таки, це станеться без наших зусиль коли-небудь у майбутньому, а не прямо зараз.



Цей принцип чітко і послідовно простежується в соцмережевих срачах та баталіях. Дуже часто у коментарях під моїми постами про росію посполиту пишуть: Навіщо нам ця інформація? Нехай вони там подихають!...».



Знову ж таки — «хай повисихають» самі собою без нашого втручання. В українському інформаційному просторі ця думка популярна. Так, наприклад, у книзі українського письменника Валерія Прімоста Jopa mira говориться, що Росії більше немає, тому що вона просто зникла і на її місці тепер плескається море, від України та білорусі до самого Китаю. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочинав свої окремі промови словами "Imagine there's no Russia", а посол з питань санкцій Олексій Макєєв навіть написав слова оновленої пісні Джона Ленона у твіттері.



Незважаючи на цей контекст, безумовно, важливим для українського фольклору є 140 мільйонів жителів росії, тобто територій на схід від України, залишаться там, де вони зараз є. Тому нам треба зрозуміти, як зробити так, щоб вони більше не могли загрожувати нам.



Частиною цього дискурсу, помилковість якого я намагаюся вам пояснити, є і позиція «та хай вони там самі збудують безпечну для нас демократію, а ми допомагатимемо порадами та моральною підтримкою». Таку ж позицію має низка шанованих європейських мислителів та експертів. Наприклад, Роланд Фройденштайн, заступник директора Центру Мартенса, який існує за підтримки Європейської народної партії, у процесі нещодавнього обговорення доповіді «Відносини ЄС з майбутньою демократичною Росією: Стратегія», опублікованої Центром європейських досліджень імені Вільфріда Мартенса, сказав: «Поза всяким визначати самі росіяни».



Я категорично не згоден із цією позицією. По-перше, щоб визначати майбутнє, вкрай необхідний суб'єкт визначення цього майбутнього. Людина або група людей, які висловлюють бажання і бачення майбутнього, того стану, в якому ці люди хочуть опинитися через певний час, та засобів досягнення мети.



Таких людей зараз ні в росії, ні за її межами немає. Російське суспільство силою утримується в минулому злочинним терористичним режимом групи колишніх співробітників КДБ, які також не мають жодного іншого майбутнього, окрім як пролонгованого минулого. Тобто спроба відтворити Радянський Союз у межах простору, до якого можуть дотягнутися своїми ресурсами. Примітно, що російська пропагандистка Маргарита Сімоньян в одному з останніх ефірів на телебаченні наголосила, що "найкращою картиною майбутнього для росіян є загальна картина минулого".



Відсутнє бачення майбутнього і у російських політиків, які мають діаметрально протилежні позиції, критикуючи Путіна за агресію проти України. Граничним горизонтом майбутніх подій, які обговорюють російські опозиціонери в еміграції, є втрата влади Володимиром Путіним. Що відбувається далі, вони сказати не можуть.



По-друге, навіть якби на території росії чи поза нею з'явився якийсь умовний суб'єкт, який сказав би «Я знаю, куди потрібно вести Російську Федерацію, і якою вона має стати…», це також мене не влаштовує. Оскільки я вважаю, що після того, що сталося те, як виглядатиме Росія, має бути обов'язково узгоджено з українцями. Якщо ж українці не братимуть участі в цьому процесі, то навіть після заміни Путіна та його банди на інших людей (наприклад, Олексія Навального та гроз, чи Михайла Ходорковського та його шанувальників) ці люди зіштовхнуться із жорсткими реаліями російського ресентименту.

Це означає, що немає жодних гарантій, що за 10—20 років напад Росії на Україну чи будь-яку іншу державу, зокрема й атаку за допомогою ядерної зброї, не повторить. Тільки в цьому випадку від цієї агресії захищатимуться наші діти, а не ми з вами. Мене це не влаштовує.



Тому українці не можуть пустити події на північних та східних територіях на самоплив.. Українці повинні, щонайменше, контролювати перетворення, що там відбуваються. А найбільше формувати ці перетворення самі.

Практична деколонізація росії



22—24 липня 2022 року у Празі відбувся другий Форум вільних народів росії, учасники якого обговорили, як проводити реальну роботу з деколонізації залишків імперії та як актуалізувати активні дії російської опозиції. На Форумі ухвалили «Декларацію про деколонізацію Росії». На її початку наголошується, що процес повної та загальної деколонізації Росії має ґрунтуватися на міжнародному праві, включаючи Загальну декларацію прав людини та право націй на самовизначення, закріплене у Статуті ООН.



Далі у Декларації констатується, що росія сьогодні — держава-терорист, яку очолює військові злочинці. Відповідно, вже сьогодні Росія стоїть на порозі хаосу та громадянської війни.



Форум у Празі відвідали багато українських експертів, які потім детально пояснювали його переваги та недоліки в українських медіа, зокрема політолог Євген Магда.



На форумі у Празі представили цікаву карту Постросії, яка складається з окремих суб'єктів. Малювання карт майбутніх територій є вкрай невдячною справою, оскільки жодна з майбутніх утворень не буде задоволена намальованими кордонами.. Водночас питання деколонізації загалом і деколонізації росії зокрема, популярне і важливе для всього світового співтовариства.



По-перше , тому що боротьба з поневоленням народів залишається в мейнстримі Західного ліберально-демократичного порядку денного. До цього сегменту можна віднести, з одного боку, і події в США з прав чорношкірих, і політику Емманюеля Макрона щодо колишньої французької колонії Руанди, з іншого — питання посилення присутності групи Вагнера в Малі та Центральноафриканській республіці та ще багато частин сучасного порядку денного. заснованого на концепції свободи та вільному виборі людини.



По-друге, тому що неприродне придушення етнічних та національних ідентичностей у Російській Федерації веде до того, що неймовірні військові злочини проти людяності стають можливими. Найкраще про це розповів український дипломат Роман Безсмертний, який пережив російську окупацію. За його словами, національна ідентичність народів, які населяють Росію, очевидно штучно пригнічена. Наприклад, дагестанців і чеченців називають цурками, дагами, чехами тощо.. Тому люди, які називають себе «російськими» чи «росіянами», — це люди, які не розуміють своїх кордонів та кордонів, бо самоідентифікацію у них забрали. Якщо ти більше не можеш бути бурятом чи тувинцем, бо це право в тебе відібрав Кремль, це означає, що ти більше не можеш контролювати свої межі. Якщо тобі наказали бути російською замість буряту, то так само тобі можуть наказати вбивати та ґвалтувати інших людей… І ти коритися будеш. Тому відібрання самоідентифікації у народів, що населяють Росію, робить їх «ручними франкенштейнами», які просто виконуватимуть накази.

Таким чином, деколонізація Росії несе одночасно кілька позитивних контекстів, про що вже масово пишуть та говорять західні експерти. Деколонізація росії - це перетворення сучасної Російської Федерації на певну співдружність державних суб'єктів у формі конфедеративної освіти, або ж на співдружність незалежних державних суб'єктів. По суті, така сама, як трансформація СРСР у Співдружність Незалежних Держав (СНД).



Негативними рисами цього сценарію є те, що така конфігурація вимагатиме, по суті, нового «Гельсінського заключного акту» та перезбору Організації Об'єднаних Націй, що несе ризик дестабілізації в Середній Азії та на Північному Кавказі.



До того ж США, Великобританія та Західна Європа будуть здебільшого проти такого сценарію, оскільки він не передбачає контролю над ядерним арсеналом Росії, а також не гарантує, що це не призведе до посилення Китаю чи приєднання до нього далекосхідних територій Росії.



Іншими словами, деколонізацію росії неможливо розглядати у відриві від ядерного роззброєння та системної фінансово-організаційної підтримки територій, утворених після розпаду імперії.. А це, у свою чергу, ставить під сумнів можливість виплати контрибуцій Росією на користь України. Адже ми розраховуємо, що Кремль заплатить за все, що він зруйнував в Україні. Однак якщо Кремля вже не буде, то умовна Саха (Якутія) чи Інгрія (з центром у Санкт-Петербурзі) може сказати, що не несе відповідальності за злочинні дії шаленого мертвого карлика.



Таким чином, питання контрибуцій та правонаступництва також слід розглядати в контексті деколонізації Росії. Те саме стосується й постачання енергоносіїв та інших корисних копалин з колись російських територій в Україну та країни Європейського Союзу.



З іншого боку, за повної дезінтеграції Російської Федерації на окремі конфедеративні чи незалежні суб'єкти постійна екзистенційна загроза нападу з боку Росії зникає для України, Фінляндії та країн Балтії.. Сама ж Росія стискується до територій реального проживання етнічних росіян. Якщо у бурятів, тувинців, мордвін, ічкерійців, карелів та інших народів будуть свої «господарства», то їм більше не треба буде думати, як зробити Росію «великою державою» за рахунок знищення когось ще… На мою думку, це досягнення могло бути гідною винагородою за виснажливу роботу нашого покоління, щоб залишити нащадкам світ, пошарпаний нашою безглуздістю, але безпечний, через вирощування цінностей життя і свободи кожної людини.

Великий опозиційний імпотенціал...



З 31 серпня по 2 вересня 2022 року у Вільнюсі (Литва) відбувся Конгрес вільної Росії. Це також другий захід такого роду — перший відбувся у Вільнюсі у травні цього ж року. Тоді було представлено ініціативу, яку в медіа назвали «паспортом гарної російської». Гаррі Каспаров, Євген Чичваркін і Дмитро Гудков пропонували створити процедуру, яка дозволила б, за певних маніпуляцій та декларативних заяв, вивести фінанси та стан окремих росіян з-під санкцій західних держав, домогтися розблокування банківських рахунків та дозволу на пересування світом.



Фактично епітафію на честь цих ініціатив написав російський журналіст Ілля Азар у розгорнутому репортажі на сторінках російської «Нової газети». Українські експерти, які спілкувалися з представниками Реєстрової російської опозиції, підтверджують загальне враження, сформоване репортажем Іллі Азара.



Насамперед, впадає в око, що однією з ключових мотивацій цих людей є особистий комфорт, а не зміни всередині Росії. Зусилля, спрямовані Каспаровим, Чичваркіним і Гудковим на розблокування банківських рахунків росіян там і створення західних урядів законних підстав знімати з окремих громадян Росії обмеження за декларування ними антипутинської позиції, безсумнівно, важливі. Чим більше людей на планеті задекларує, що вони проти Путіна, тим менша підтримка у нього буде. Однак ми чудово розуміємо, що підтримка Путіна залежить не від декларацій, а від того, хто керує російським телемовленням, який пояснює росіянам, що війна — це добре, рабство — це свобода, а державні телеканали дають всю необхідну інформацію для життя і читати. -що в інтернеті не потрібне.



Таким чином, дії російської опозиції в екзилі, спрямовані на облаштування побуту російських громадян у країнах Заходу та організацію виїзду з території Росії ще більшої кількості російських громадян, аж ніяк не наближають припинення агресії проти України.



На жаль, жодних інших інструментів впливу на ситуацію реєстрові російські опозиціонери не пропонують. У тому ж «репортажі» Іллі Азара на запитання муніципального депутата із Санкт-Петербурга «що робити тим, хто залишається в Росії?» Чичваркін відповів «збирайтеся і тікайте».



Більше того, опозиціонери створили наратив, що ті, хто залишаються в Росії, тим чи іншим способом сприяють режиму Путіна і підтримують його однією своєю присутністю.

Але й така риторика не є найбільшою проблемою українців, які спостерігають. Справа в тому, що найбільшим обрієм майбутнього офіційна російська опозиція вважає перемогу України у війні з Росією. Найбільш радикальний Гаррі Каспаров, який хоче побачити український прапор над Севастополем, хоч і не готовий поки що брати на себе відповідальність за силові дії, як це зробив Ілля Пономарьов у випадку із загибеллю доньки Олександра Дугіна. До речі, саме через цю позицію Іллі Пономарьова Каспаров та його товариші змушені були відмовитися приймати цього російського політика у своєму оточенні. Однак, яку форму може мати українська перемога над Кремлем і що відбувається далі, реєстрові опозиціонери не говорять.



Не знають вони й те, що після української перемоги. Вони лише вірять, що отримають владу в Росії, коли валятимуться нічийною під гусеницями українських танків. У той же час вони відмовляються обговорювати, що станеться в той момент, коли вони спробують її підняти. Це може свідчити або що вони не знають цього, або що вони вже мають певні домовленості з різними частинами російських еліт, які втратили надію на Путіна.



Так чи інакше, обидві опції не влаштовують українців, зацікавлених у гарантіях, що російський ресентимент від поразки не призведе до нової війни через 10-20 років.



Опозиційний російський політик Володимир Мілов, якого днями запросили приєднатися до дискусії про майбутні відносини Європейського Союзу з Росією, публічно відкидає будь-які гіпотези щодо дезінтеграції Російської Федерації, оскільки, на його думку, сепаратистські настрої в російських регіонах настільки маргінальні та незрілі, що мають .



Водночас, Мілов відкидає ідею об'єднання російської опозиції за кордоном для створення єдиної стратегії.. Бо, за його словами, у разі обрання такого шляху дискусія всередині російського опозиційного середовища буксуватиме на питанні «а хто головний?».



Ті російські опозиціонери, які з'являються час від часу в інформаційному середовищі, підтримують перемогу України над Росією, але не ідею розпаду Росії. Крім того, вони не мають програми конкретних дій, необхідних для передачі влади від путінської банди до іншого суб'єкта.. На жаль, такого гіпотетичного суб'єкта немає і його навіть планують створити.



Тим часом у разі руйнування путінського режиму будуть необхідні люстраційні процедури, через які пройдуть десятки тисяч людей, так чи інакше пов'язаних із підтримкою путінського режиму. Хто робитиме цю люстрацію і за якою програмою, незрозуміло. А це означає, що у разі збереження при владі тих самих людей з тією ж ідеологією навіть зміщення Путіна, суд над ним і страта не можуть гарантувати, що Росія не нападе на нас знову через десять чи двадцять років.. А це повертає нас до вже озвучених вище питань.

У сухому результаті…



Перемога України над російською армією – єдина можлива картинка бажаного майбутнього для політичних еліт. Не всі з різних причин це озвучують. Однією з таких причин є глибокий страх невизначеності, генератором якої стане українська перемога.. Саме цей страх підштовхнув республіканця Джорджа Буша на виголошення першого серпня 1991 року промови у Верховній Раді України, яка згодом отримала назву Chicken Kiev speech. Буш пропонував українцям будувати демократію, залишаючись складовою Радянського Союзу, за три тижні до того, як долю української незалежності було вирішено назавжди.



Саме цей страх невизначеності формулює питання «а що буде з ядерним арсеналом?», «А що буде із Середньою Азією та Північним Кавказом? Хто їх контролюватиме і зупинятиме у разі чого?», «а що буде з мільйонами російських біженців, які підуть в Україну та ЄС, у разі смути в Росії?».



Цей страх невизначеності слід долати. Проте досвід показує, що «реєстрові російські опозиціонери» у цьому процесі аж ніяк не допомагають. Дезінтеграція Російської Федерації на конфедеративні чи незалежні території у пакеті з ядерним роззброєнням та демілітаризацією територій (як це зробили з Україною у 1994 році) може стати чітким та прозорим сценарієм майбутнього, що настане після української перемоги.



Саме про це пишуть Валерій Пекар та Михайло Вінницький у своїй новій статті The deconstruction of Russia and reconstruction of post-Russia space: risky but inevitable scenario на сайті New Eastern Europe.



Однак для того, щоб створити цей сценарій та переконати планету в його ймовірності, українцям потрібно зробити важку домашню роботу. Нам необхідно прийняти відповідальність за те, що ми визначатимемо, що і як відбуватиметься на шостій частині земної поверхні в наступні 200—300 років. Це велика відповідальність і непросте завдання для народу, який не вилазить із травматичного досвіду в останні кілька століть. Але схоже, що у нас немає іншого вибору.