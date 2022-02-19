Посадити літак або кілька слів про прийоми диктатури

19:43 24 травень Київ, Україна





Далі пропагандистський наратив Росії і Білорусі будується на цьому факті. У відео телеканалу Білорусь-24 говориться, що прикордонники Протасевича не затримували.



Нібито, міліція дізналася, що подруга Протасевича сфотографувала його і направила Мотолько фотографію. Відповідно, їм стало відомо про приліт Протасевича вже після приземлення літака. А пілот самостійно вирішив летіти в два рази далі до Мінська, ніж до Вільнюса з передбачуваною бомбою на борту.



Це є повним фейком, оскільки в мережі з'явилися скріншоти листування Протасевича зі своїми соратниками, в якому він повідомляє, що на реєстрації і прикордонному контролі в Афінах невідомий чоловік робив його візуальну ідентифікацію та підтвердження того, що він сів у літак.

Тепер все буде залежати від цінностей авіакомпанії Ryanair.



Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до голови Євроради Шарля Мішеля з проханням розширити порядок денний майбутнього в понеділок саміту ЄС і розглянути питання про введення санкцій проти білоруської влади через інцидент з літаком «Райанейр».



Глава польського уряду пише в Твіттері, що викрадення цивільного літака - це безпрецедентний акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним.



Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш закликав провести незалежне міжнародне розслідування інциденту з екстреною посадкою в Мінську літака компанії «Райанейр» Афіни - Вільнюс. Він також зажадав негайного звільнення затриманого в Мінську активіста білоруської опозиції Романа Протасевича, що летів цим рейсом.



З української сторони було зроблено дві офіційних заяви.



У своєму Твіттері спікер МЗС України Ніколенко засудив затримання Протасевича і зажадав його випустити.



Парламентська фракція "Слуга народу", вустами свого члена Євгена Шевченка підтримала дії Олександра Лукашенка і арешт опозиціонера!



ДОПОВНЕНО:



1. Одіозного любителя Лукашенка 24.05.2021 виключили-таки з фракції "Слуга народу"



2. Самопроголошений президент Білорусі позбавив військового звання батька Протасевича, який 30 років віддав військовій службі.



3. З'явилася нарешті реакція від самої авіакомпанії: Перше повідомлення про загрозу затримання для Романа Протасевича в моєму моніторингу з'являється о 14.39 від Телеграм-каналу "МотолькоПомогі". О 14:40 це повідомлення також опубліковано на Телеграм-каналі NEXTA і NEXTA Live.Далі пропагандистський наратив Росії і Білорусі будується на цьому факті. У відео телеканалу Білорусь-24 говориться, що прикордонники Протасевича не затримували.Нібито, міліція дізналася, що подруга Протасевича сфотографувала його і направила Мотолько фотографію. Відповідно, їм стало відомо про приліт Протасевича вже після приземлення літака. А пілот самостійно вирішив летіти в два рази далі до Мінська, ніж до Вільнюса з передбачуваною бомбою на борту.Це є повним фейком, оскільки в мережі з'явилися скріншоти листування Протасевича зі своїми соратниками, в якому він повідомляє, що на реєстрації і прикордонному контролі в Афінах невідомий чоловік робив його візуальну ідентифікацію та підтвердження того, що він сів у літак.Тепер все буде залежати від цінностей авіакомпанії Ryanair.Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до голови Євроради Шарля Мішеля з проханням розширити порядок денний майбутнього в понеділок саміту ЄС і розглянути питання про введення санкцій проти білоруської влади через інцидент з літаком «Райанейр».Глава польського уряду пише в Твіттері, що викрадення цивільного літака - це безпрецедентний акт державного тероризму, який не може залишитися безкарним.Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш закликав провести незалежне міжнародне розслідування інциденту з екстреною посадкою в Мінську літака компанії «Райанейр» Афіни - Вільнюс. Він також зажадав негайного звільнення затриманого в Мінську активіста білоруської опозиції Романа Протасевича, що летів цим рейсом.З української сторони було зроблено дві офіційних заяви.У своєму Твіттері спікер МЗС України Ніколенко засудив затримання Протасевича і зажадав його випустити.Парламентська фракція "Слуга народу", вустами свого члена Євгена Шевченка підтримала дії Олександра Лукашенка і арешт опозиціонера!ДОПОВНЕНО:1. Одіозного любителя Лукашенка 24.05.2021 виключили-таки з фракції "Слуга народу"2. Самопроголошений президент Білорусі позбавив військового звання батька Протасевича, який 30 років віддав військовій службі.3. З'явилася нарешті реакція від самої авіакомпанії:



Виконавчий директор RyanAir Майкл О'Лірі заявив, що екстрена посадка їхнього лайнера в аеропорту Мінська - «викрадення за підтримки держави».



Коментуючи цей перший подібний випадок в історії європейської авіації, він, зокрема, сказав: «Це був випадок викрадення літака, спонсорований державою... Піратство, що спонсорується державою».



Він додав, що надалі авіакомпанія буде керуватися виключно вказівками влади країн Європи.



В авіакомпанії вважають, що на борту літака знаходилися агенти Комітету держбезпеки Білорусі.