11:42 31 серпня Київ, Україна

Триває активна боротьба за контроль над рештками "Вагнера".

Ранкове "прощання" та "похорон" пригожина перетворили на фарс і цирк, за активної участі функціонерів російського міноборони, які хочуть запобігти героїзації та канонізації упиря.

Апешечка-кірієшечка їм не заважає, бо важливо перешкодити новому витку популярності політичних заяв пригожина, зроблених безпосередньо перед заколотом, в яких він називає СВО "щуриним" щурництвом, відповідальність за яке несе шойгу.

І, по суті, він недалекий від істини, бо напередодні повномасштабного вторгнення кільце кримінальних справ навколо людей шойгу стискалося з такою самою швидкістю, як і "мишаче око" самого шойгу.

Продовжується активна боротьба за контроль над залишками "Вагнера" шляхом поширення чуток про те, хто тепер очолить банду сліпих і жебраків.

У результаті так і не зрозуміло, де, кого та як поховали.

А біля розкопаних могил стояли не соратники, а мордовороти, які дивилися, щоб ніхто зайвий не підійшов.

Як жив, євген віктрич, так і помер...

Нічого, про тебе "Шугалей-15" скоро знімуть!