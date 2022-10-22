Подарунки на день народження Путіна з натяком

09:44 22 жовтня Київ, Україна

7 жовтня 2022 року кремлівський диктатор відсвяткував свій день народження. Кругла дата – 70 років. Це той вік, коли людині слід уже бути на пенсії, тому що діяльність його головного мозку починає давати збій, що, у свою чергу, може згубно позначатися на оточуючих. Путін старий, критичне мислення діда поступається місцем забобонам, містиці, символізму. У результаті це вилилося в бажання створити «СРСР 2.0», оголошенням війни “західним цінностям”, галюцинаціям, коли всюди мерехтять “вороги народу” та “фашисти”. Очевидно, що тепер ця істота зможе знайти спокій лише на “тому світлі”, та й то не факт.

На відміну від попередніх років, цього року Путіна привітало значно менше людей, проте їхні подарунки, які явно мають неоднозначний характер, наголошують на бажанні окремих лідерів країн, а можливо й внутрішніх путіністів, відправити діда на спокій.

Мабуть, найвідомішим подарунком на дні народження бункерного діда став трактор від Лукашенка. Проте не всі знають, що батько привіз лише сертифікат на машину, але не сам трактор. Ймовірно, такий подарунок від Лукашенка міг означати, що Білорусь готова продовжити постачання бронетехніки Росії. З іншого боку, на запитання журналістки про яку саме модель трактора говорить батько, той відповів – “Білорусь. Такий самий, на якому і я сам працюю”. Тобто, не виключено, що Лукашенко чи то готовий повністю передати республіку в кермо влади Кремля, чи то дав зрозуміти, що Мінськ залишиться з Москвою до кінця (до кінця правління обох диктаторів). Крім трактора, від вусатого підлабузника були передані три ящики алкоголю, шоколад і сирно-ковбасний кошик.. Примітно, що всі продукти були імпортні, що також могло свідчити про успішний обхід західних санкцій. Водночас, це вкотре наголошує на неспроможності так званої політики “імпортозаміщення”.. Так чи інакше, подарунки від Лукашенка стали, мабуть, єдиними, які мали швидше позитивний для Путіна символізм, ніж негативний, отримані від закордонних колег.

Сертифікат на трактор від Лукашенка

Кошик із сирами іноземного виробництва на додаток до сертифікату на білоруський трактор

Президенти Туркменістану та Таджикистану відправили Путіну десятки кілограмів овочів та фруктів. Так, син Гурбангули Бердимухамедова Сердар, який успадкував від батька посаду президента Турменістану, подарував цілих 30 ящиків різних фруктів, овочів та рису.. Ймовірно, такий дар символізував якщо не вимогу, то принаймні натяк на те, що Ашгабад продовжить збільшувати експорт своїх сільськогосподарських товарів до Росії, список яких додався до подарунка. Це припущення, що побічно підтверджує імпорт сільгосппродукції РФ з Туркменістану, який у 2021 році зріс на 93%, а на кінець серпня 2022 року збільшився ще на 30%.

Перелік подарованої Путіну Сердаром Бердимухамедовим сільгосппродукції

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон подарував Путіну піраміду з кавунів та динь, а також вистелив перед резиденцією бункерного діда килим із різних фруктів. Не важко здогадатися, що це натяк на безмежні можливості Таджикистану щодо постачання Росії баштанними та іншою сільгосппродукцією республіки.. Як і у випадку з Туркменістаном, експорт фруктів та овочів із Таджикистану до початку серпня 2022 року збільшився на 37%.

Піраміда з кавунів, динь та килим із фруктів, подаровані Емомалі Рахмоном

Подарунки обох лідерів показали, що вони готові продовжувати співпрацю з Путіним, але, крім сільгосппродукції, навряд чи зможуть чимось допомогти Росії. Більше того, у Кремля залишається не так багато країн, які готові співпрацювати з ним у постачаннях подібних продовольчих товарів.. А тим часом, Туркменістан - конкурент Росії з постачання нафти і газу, Таджикистан володіє великими запасами дорогоцінних металів і також є конкурентом РФ у цьому секторі. Тому подарунки лідерів республік символізують швидше неминучість Росії купувати у країн сільгосппродукцію, збільшувати їхній імпорт і не розраховувати на щось більше.

А ось президент В'єтнаму Нгуєн Суан Фук подарував Путіну шовкову краватку та дерев'яний середньовічний в'єтнамський кораблик ручної роботи. Варто зазначити, що В'єтнам залишається однією з не багатьох країн, яка продовжує співпрацювати з Росією.. Тому, не дивно, що Суан Фук подарував дерев'яний кораблик, адже відповідно до фен-шу він символізує свободу думки та побажання благополуччя. Ймовірно, таким чином, в'єтнамський лідер натякнув на необхідність звернути увагу на його країну з метою зміцнення торговельних відносин. З іншого боку, краватка символізує, що людина, що її подарувала, готова “сісти на шию” або “прив'язати до себе” обдаровуваного.. Тобто фактично Суан Фук натякнув, що в Росії не залишилося вибору, окрім як вести справи з країнами Азії та В'єтнамом зокрема і тепер Кремль повністю залежить від “азіатських тигрів”. Крім того, Путін має чітко пам'ятати те, як у 2008 році, під час вторгнення Росії до Грузії, Михайло Саакашвілі кусав свою краватку. Це стало предметом глузувань, у тому числі, з боку особисто Путіна, незважаючи на всю серйозність тогочасної ситуації.. Суан Фук, швидше за все, не закладав такого сенсу у свій подарунок, проте диктатор обов'язково має згадати, як йому тоді здавалося, “смішний інцидент” із Саакашвілі і, не виключено, приготуватися до поїдання шовкової краватки, коли ЗСУ звільнять тимчасово окуповані українські території , включаючи низку прикордонних російських областей.

Шовкова краватка від президента В'єтнаму

Кораблик з вітрилами з дерева подарований Путіну Нгуєном Суан Фуком

Немаловажним став подарунок “дорогого друга” Путіна – голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпіня. Відомо, що глава КНР не поділяє прагнення російського диктатора продовжувати війну і вже висловлював невдоволення з цього приводу.. Дуже символічною стала передана на честь ювілею Путіна ваза із зображенням лотоса та чапель, а також набір китайських настоянок.. Китайці вірять, що ця квітка росте в раю на небі, а також означає початок нового життя. Крім того, лотос символізує спокій у будинку. З іншого боку, чапля асоціюється із провісником бурі. Китайські настоянки славляться своїм седативним, розслаблюючим ефектом. Тобто Сі Цзіньпінь прямо натякає Путін заспокоїтися, припинити війну, адже інакше, незважаючи на свій похилий вік, він може піти з цього світу не з власної волі. Набір настоянок, як би, має допомогти диктатору втихомиритися. Крім того, чаплі, зображені на вазі, знаходяться нижче лотоса і дивляться вгору, а це може бути відсиланням до бурі, що назріває серед російських еліт, яка ось-ось почнеться.

Ваза із зображенням лотоса та китайських чапель від Сі Цзіньпіня.

Набір китайських настоянок для Путіна

Інший, так званий, союзник Росії – прем'єр-міністр Індії Наренда Моді – передав Путіну квіти у формі “піраміди” у квітах індійського прапора, що більше нагадують вінок.

Квіти від Наренди Моді у вигляді вінка

Серед привітань путіністів також не обійшлося без двозначних подарунків. Так, генеральний прокурор Ігор Краснов підніс Путіну загадковий сувій, вміст якого не вдалося дізнатися. Проте, більш примітна його вітальна мова: “Ваші зусилля, спрямовані на зміцнення соціальної стабільності та безпеки, розвиток економічних відносин та збереження національної ідентичності, дозволили нам гідно реагувати на виклики сучасності. Високий рівень консолідації населення та довіри до влади - ось що є показником ефективності прийнятих рішень”. Слова Краснова викликають неоднозначні емоції, адже їх можна сприймати, як надто лицемірну лестощі, або як відвертий сарказм, зловтіху, або як подяку Путіну за наділення силових структур безмежною владою і розцінювати привітання як глузування, але вже не над диктатором, а над народом .

Сувій та лист з привітаннями Путіну від генерального прокурора Росії Ігоря Краснова

Звичайно, інші шанувальники бункерної істоти, на кшталт Медведєва, Бастрикіна, Наришкіна, Набіуліної та інших, висловили своє захоплення дідом. Вони натякали на подібність Путіна з Петром I, вказували на його роль в історії Росії, дякували за те, що він має країну і як уміло він їй керує. Загалом, робили все, що й завжди, лише підкріплювали слова подарунками у вигляді дорогого годинника, монет, ексклюзивних книг та історичних артефактів.

Час Путіна добіг кінця. Скільки б ботокса дід не колов, але це не врятує його від поганого, неминучого кінця. Бункерна істота перейшла всі межі людяності і це бачать навіть її так звані союзники. Своїми подарунками вони показали, що час правління Путіна вже закінчився, тільки сам Путін цього не бачить. Очевидно, що разом із бункерним, піде і його вусатий батько, бо перебуває під повним контролем свого кредитора, а тому лише білоруський диктатор подарував щось дійсно необхідне для Росії на даний момент. Інші лідери, навіть ті, які до початку вторгнення в Україну, перебували у сфері впливу Кремля, дали зрозуміти, що не розглядатимуть більше Росію як рівноправного партнера.. Тепер не вони, а Путін зобов'язаний чекати на зустрічах, випрошувати вигідні умови для торгівлі, благати про допомогу, але найголовніше - "піти бачити лотоси у вічний спокій", втихомирити бурю і дати всім повернутися до мирного життя.