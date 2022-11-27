Поганий той "зек", який не прагне стати "вертухаєм"

15 листопада 2017 року російське видання “Медуза” опублікувало матеріал про те, що інвестор терористичної організації “група Вагнера” Євген Пригожин прагне створити свій чи очолити існуючий політичний проект.

Експерти видання називають Пригожина “Жириновським на максималках”, маючи на увазі, що те марення, яке Жириновський ніс з політичної трибуни за життя, Пригожин тепер зможе втілити в реальність.

Партнерами Пригожина в цьому процесі називають Юрія Ковальчука, одного з найближчих до Путіна олігархів, який нібито намагається за допомогою Пригожина відсунути губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова через бажання отримати контроль над інфраструктурними проектами та бюджетними потоками Інгриї.

Наміри Пригожина є секретом Полішинеля і вже давно нами уважно відстежуються. Серед політичних партій, допущених до останніх виборів до російської Державної думи (окремі партії не допустили), є і партія «Батьківщина», яка створювалася у вересні 2003 року Владиславом Сурковим та Сергієм Глазьєвим та контролювалася колишнім сурківським маріонетом Дмитром Рогозім.. Партію зняли з виборів 2005 року через шовіністичний рекламний відеоролик, після чого її розпустили.. До того ж Рогозін та Глазьєв посварилися між собою.. Однак у 2012 році Дмитро Рогозін, нинішній голова "Роскосмосу", партію відновив.

Представник «Батьківщини» у Державній думі – Олексій Журавльов – єдиний кандидат від партії, який пройшов у російський парламент у 2016 році, коли «Батьківщина» набрала 1,51% голосів.. Переобрання Журавльова, який, за чутками, сильно зловживає алкогольними напоями, було заздалегідь узгоджено у Кремлі – партія «Єдина Росія» навіть не виставила проти нього кандидатів в одномандатному окрузі Тамбовської області.

Фінансово та медійно підтримувати політичні кампанії партії став саме Євген Пригожин. Онлайн-медіа, що входять до орбіти впливу Пригожина, використовувалися для розкручування партії дуже активно.

Трансформація від члена кримінальної спільноти до респектабельного представника політичної еліти – це традиційний тренд російськомовного культурно-політичного простору, увічнений у російському фільмі «Бригада». І Пригожин не став винятком.

Про минуле Пригожина, яке він провів у “місцях менш віддалених” можна прочитати в іншій статті видання «Медуза». Ще одну статтю видалено з доступу за рішенням суду в результаті позову Пригожина, але доступна в архіві інтернету.

Власника корпорації «Конкорд» Євгена Пригожина в 1981 році засудив радянський суд за статтею 210 Кримінального кодексу СРСР «Залучення неповнолітніх до злочинної діяльності, пияцтва, зайняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми або речовинами. для цілей паразитичного існування». А 29 серпня 1977 року Пригожин був засуджений за крадіжку із проникненням у житло за статтею 144 КК СРСР.

Відсидівши свій термін, Пригожин ще глибше проник у кримінальний світ Санкт-Петербурга, де отримав можливість тісно познайомитися з Володимиром Путіним та його оточенням. Це дозволило йому просувати своїх людей до законодавчих зборів Санкт-Петербурга, особисто беручи участь у розробці стратегій виборчої кампанії для губернатора Беглова. На початку кампанії Пригожин підтримував Беглова, а його співробітники працювали у штабі тимчасового виконувача обов'язків губернатора, який балотувався на посаду.. Однак, коли вибори завершилися і Беглов переміг, вони посварилися.

За гроші Пригожина у виборах брала участь російська співачка Тетяна Буланова, яка відразу звинуватила владу Санкт-Петербурга в утисках разом зі своїм колегою за списком партії «Родина» Максимом Шугалеєм, який працював на Пригожина і в Росії, і в країнах Африки.

Максим Шугалей та його дружина Наталія Шугалей висувалися на вибори депутатів Санкт-Петербурга від Ліберально-демократичної партії Росії Жириновського ще у 2009 році.

22 листопада 2022 року через свої інформаційні ресурси Пригожин опублікував відповідь на журналістський запит головного редактора видання Republic Дмитра Козелєва, в якому наголосив, що насправді жодних політичних планів він не має і жодної політичної структури створювати не збирається.

Однак, як ми бачимо, на прикладі Буланової та Шугалея, у політичному житті Росії Пригожин бере участь вже дуже давно. Проте, швидше за все, він не бреше, стверджуючи, що сам нічого особисто очолювати не буде. Очевидно, Пригожину вигідно і подобається бути закулісним актером і сірим кардиналом, який рухає фігурами.

Політичною діяльністю від його імені займатимуться інші люди, як депутат Олексій Журавльов, який відзначився тим, що на російському телебаченні закликав до геноциду українців.

Я вже писав раніше, ніж це може загрожувати світові. Прихід до влади радикальних фундаменталістів та колишніх в'язнів призведе до різкого зростання ризиків неконтрольованої ескалації, зокрема й у сфері потенційного використання зброї масової поразки.

Проте виявляється, що ідея про визнання групи “Вагнера” терористичною організацією спала не тільки мені на думку. Депутат Європарламенту від групи Renew Europe Біллі Келлехер з Ірландії разом зі своїми колегами підготували відповідне звернення до Європарламенту. Звернення підписали 42 європарламентарі.

Ми сподіваємося, що після ухвалення резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, група “Вагнер” буде офіційно визнана терористичною організацією, яка отримує ці “спонсорські гроші”.

Тим часом Пригожин уже встиг відреагувати на заклик визнати “Вагнер” терористами.. Він поспішив оголосити Європарламент розпущеним.