Останнім часом надходить суперечлива інформація з фронту - то що ж насправді відбувається на лінії фронту, і які зміни можна очікувати найближчим часом?

Як говорить народна мудрість: перше правило контрнаступу - не говори нічого про контрнаступ. Друге правило контрнаступу - ніколи не говори нічого про контрнаступ. Третє правило контрнаступу - якщо пропагандистські ресурси російських спецслужб дають якусь інформацію, це абсолютно точно і стовідсотково є брехнею. Єдина людина, яка володіє даними про те, що відбувається на лінії фронту, - це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Якщо хтось пропонуватиме вам своє бачення подій, то найімовірніше це буде профанація та спроба здобути трошки популярності в медіа. За моїми оцінками, найближчим часом нас чекають дуже важкі часи. І чим менше буде спекуляцій про те, що відбувається насправді – тим легше нам вдасться їх прожити.

Кому вигідно підрив Каховської ГЕС?

На превеликий жаль, міжнародні оглядачі та мої колеги осинтери (OSINT) стали поширювати наратив про те, що "дамба втомилася" і обвалилася сама. Але, питання про те "кому вигідно" (qui prodest) - воно дуже правильне. Ряд телеграм-каналів, контрольованих російськими спецслужбами, відкрито заявляли про те, що розлив Дніпра необхідний для сприяння оборонній операції. Контрактуючий бік ніколи б не допустив зміни ландшафту, оскільки це суперечить логіці планування операцій. І це не кажучи вже про сотні (а може й тисячі) загиблих від утоплення.

Масштаби катастрофи є просто біблійними. Тисячі сімей позбулися абсолютно всього. Українські рятувальники проводять евакуацію жінок, людей похилого віку, дітей і тварин під безперервними обстрілами російської армії, що не піддається логічному поясненню. Навіщо обстрілювати тих, хто рятується від води?

На мою думку, головні переваги цього чергового глобального військового злочину Володимира Путіна перебувають у політичній площині. Цим злочином він дає зрозуміти західним політичним елітам, що не зупиниться ні перед чим.. Навіть якщо це вбивство людей, які за оновленою конституцією Російської Федерації є її громадянами. Адже південну лівобережну частину Херсонської області росіяни вважають своєю територією за своєю конституцією. І продовжують вбивати мирне населення на, нібито, своїй території.

Цей меседж, спрямований західним елітам, говорить про те, що вони мають натиснути на українське військово-політичне керівництво негайно, поки він не здійснив ще більш жахливого.. Не в останню чергу необхідно всебічно розглянути наслідки катастрофи і для зернової угоди, архітектором якої є, серед інших, і президент Реджеп Ердоган. Спікер Путіна Дмитро Пєсков уже висловився на цю тему.

На території, що постраждала від катастрофи, знаходяться і об'єкти компанії "Нібулон", тобто місця накопичення зерна. Крім того, у зв'язку з медійною складовою злочину це може вплинути на питання страхування вантажів зерна, що йдуть морем.. Якщо Путін скоїв такий злочин, то хто знає, на що він може піти. Отже, страховики враховуватимуть ризики у своїй діяльності. На жаль, мені не вистачає знань, щоб описати всі нюанси цього аспекту катастрофи, але, я вважаю, що підрив Каховської ГЕС неминуче вплине на зернову угоду.

Слід сказати, що наступною загрозою, яку Кремль використовуватиме у глобальній грі, буде Запорізька АЕС.. Цей шантаж не закінчиться ніколи, доки світ не прийме того факту, що лише поразка Росії в Україні зможе розірвати це хибне коло насильства, в якому погрози ніколи не закінчуються.

Росіяни підірвали ГЕС, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ на південному напрямку

Щодо зупинення контрнаступу ЗСУ на південному напрямку, я вважаю, що український генеральний штаб безумовно враховував у своєму плануванні цей аспект. Тобто. потенційне використання росіянами цього злочину, щоб загальмувати процеси. Тобто аналіз ситуації наслідків катастрофи вже було включено до планування всіх дій.

Проте рівень невизначеності, на мій погляд, може серйозно вплинути на можливість конкретних дій.

Наприклад, по-перше, мінні загородження, виставлені російськими військами, зараз змило водою і вибухонебезпечні предмети можуть бути будь-де. Уявіть собі тисячі квадратних кілометрів, на яких хаотично розкидані протитанкові та протипіхотні міни. Встановлені на глибині 10-15 сантиметрів вони були вимиті водою, що прибула, і зараз можуть лежати де завгодно.

По-друге, після того, як вода зійде, що вже відбувається, ландшафт може бути абсолютно непередбачуваним. Тобто, на місці ґрунтових доріг може бути непрохідне місиво із бруду. Ліхтар лісосмуг може завалити якісь ділянки, важливі для проходження. Навіть у Чорному морі, де на узбережжі Одеси прибивало цілі будинки, можуть опинитися якісь підводні міни, якщо вони були призначені для мінування водних перешкод у районі Херсона.

Звичайно, такий хаос може впливати на процеси планування дій.. Тому очевидність вигоди російської сторони у вибуху ГЕС є незаперечною.

Які наслідки можуть призвести до вибуху ЗАЕС?

Пропагандистська машина з першого дня захоплення використовує ЗАЕС як козир у шантажі. Знову ж таки - повторюся, що з точки зору збоченого російського законодавства, вони обіцяють ударити по своїй же, нібито території, яку злочинним шляхом включили до складу Російської Федерації. Що ж це за захисники такі, які готові перетворити нібито свою територію на ядерну пустелю?

На мою думку, загроза ядерним інцидентом для кремлівських злочинців є набагато дієвішим механізмом, ніж сам ядерний інцидент.. Те саме можна сказати і про використання проти України ядерних боєприпасів. Це останній козир, що залишився у Путіна. Більше не існує загроз, якими він міг би "торгувати". Тому поведінка його абсолютно зрозуміла, прозора і передбачувана. І, доки світ не усвідомлює, що, доки існує імперська вертикаль влади в Росії – загроза людству нікуди не зникне, ми житимемо під цим "дамокловим мечем". Поразка Росії в Україні необхідна. У тому числі, і самим громадянам Російської Федерації, щоб перестати бути рабами навіженого карлика, який уявив себе імператором.