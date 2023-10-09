Сумні новини для російського оборонного бюджету

07:04 09 жовтня Київ, Україна

Наприкінці вересня 2023 року до держдуми було внесено проєкт федерального бюджету росії на 2024 рік і плановий період 2025-2026 років. Доходи бюджету на 2024 рік плануються у розмірі 35,07 трлн рублів (418,5 млрд доларів за середнім курсом на 2023 рік), а сукупні витрати встановлені на рівні 36,66 трлн. Бюджет національної оборони продовжить безпрецедентне зростання, яке спостерігалося в 2022–2023 роках, досягнувши пікового рівня в 10,78 трильйона рублів (128,7 мільярда доларів) у 2024 році. Безумовно, путін не планує припиняти війну, проте бюджетні та фінансові проблеми, що ростуть, можуть, нарешті, підірвати реалізацію мрій диктатора.

На відміну від оборонного бюджету, бюджет національної безпеки та правоохоронної діяльності на 2024 рік залишиться відносно стабільним на рівні 3,4 трильйона рублів (40,6 мільярда доларів). Сюди входять витрати на Росгвардію, ФСБ та СЗР, а також місцеві та регіональні правоохоронні органи. Ці цифри можуть бути переглянуті, як це традиційно було в попередні роки, з жовтня по грудень 2023 року, коли проєкт бюджету буде обговорюватися в держдумі.

Більшість зрослого оборонного бюджету покриє витрати на війну, що триває. Ці кошти будуть спрямовані на стримування інфляції витрат, що стрімко зростає, в російському військово-промисловому комплексі, вирішення проблеми девальвації рубля і виплати сім'ям сотень тисяч убитих і поранених окупантів.

Бюджетне планування росії перебуває у стані турбулентності з 2022 року. Військове планування та планування національної безпеки є, мабуть, найскладнішими частинами цього процесу. Нижче представлені оборонні бюджети країни та їхні прогнози з 2021 року:

- 2021 рік: було заплановано на 2022 рік 2,83 трлн рублів (39,3 млрд доларів), на 2023 рік 3,47 трлн рублів (40,9 млрд доларів), 2024 3,19 трлн рублів (43,3 млрд доларів);

- 2022 рік: було заплановано на 2023 3,56 трлн рублів (52,1 млрд доларів), 2024 3,02 трлн рублів (42,6 млрд доларів), 2025 3,04 трлн рублів (42,1 млрд доларів);

- 2023 рік: було заплановано на 2024 3,39 трлн рублів (47,6 млрд доларів), на 2025 рік 3,28 трлн рублів (46 млрд доларів), на 2026 рік 3,41 трлн рублів (46,9 млрд доларів).

Проте за фактом витрати на національну оборону виявилися значно вищими за початковий план на 2022 і 2023 роки і склали 5,5 трлн рублів (80,3 млрд доларів) і 9,7 трлн рублів (97 млрд доларів) відповідно. Девальвація рубля, що продовжується, означає, що російські витрати на оборону здаються меншими, ніж вони є насправді, якщо вони виражені в доларах, що свідчить про вищі витрати, ніж кажуть офіційні цифри. Незрозуміло, чи російські чиновники не розраховували на довгу та інтенсивну війну, чи не припускали, що бюджет цього року спричинить найвище зростання військових витрат.

Бюджет національної безпеки та правоохоронної діяльності демонструє більш стабільну динаміку, при цьому уряд робить все можливе, щоб не допустити збільшення видатків, що у свою чергу посилює напругу між силовиками та військовими рф. Нижче подано звітність щодо цього бюджету з 2021 року:

У 2021 році планувалося витратити на спецслужби: 2022 рік - 2,83 трлн рублів (39,3 млрд доларів), 2023 рік - 2,97 трлн рублів (40,9 млрд доларів), 2024 рік - 3,19 трлн рублів (43 3 млрд доларів);

У 2022 році план бюджету: 2023 рік - 3,56 млрд рублів (52,1 млрд доларів), 3,02 трлн рублів (42,6 млрд доларів), 3,04 трлн рублів (42,1 млрд доларів);

У 2023 році план бюджету: 2024 рік – 3,39 трлн рублів (47,6 млрд доларів), 2025 рік – 3,28 трлн рублів (46 млрд доларів), 2026 рік – 3,41 трлн рублів (46,9 млрд доларів).

Фактичні витрати на нацбезпеку і правоохоронну діяльність виявилися дещо нижчими за спочатку заплановані на 2022 і 2023 роки - 2,8 трлн рублів (39 млрд доларів) і 3,2 трлн рублів (44,2 млрд доларів) відповідно. Таке невелике зниження витрат можна пояснити присутністю на окупованих територіях України підрозділів Росгвардії, співробітників ФСБ та поліції, а отже, вони беруть участь у бойових діях та отримують надбавки від міноборони рф. Крім того, багато служб безпеки та правоохоронних органів наразі недоукомплектовані, що дає кремлю більше можливостей для фінансового маневру.

Зростання розриву між бюджетами оборони та національної безпеки багато в чому обумовлено трьома чинниками. По-перше, ця різниця є результатом стрімкого зростання інфляції у російському військово-промисловому комплексі. Оскільки інтенсивність вогню окупантів не припиняється, кремль змушений був використовувати значні додаткові витрати на закупівлю зброї.

По-друге, зростання кількості рублів в обігу неминуче означає високі темпи інфляції у 2024 році. У вересні 2023 року грошова маса в росії перевищила 90 трлн. Отже, подальша девальвація рубля щодо інших резервних валют неминуча, що створює фундамент для майбутніх фінансових проблем для всього бюджету, не кажучи вже про оборонний бюджет.

По-третє, кремль пообіцяв виплатити компенсації сім'ям загиблих та поранених в Україні. За відомими даними, це 8,1 млн рублів (близько 97 тис. доларів) сім'ям загиблих та 3 млн рублів (близько 36 тис. доларів) пораненим. У вересні 2023 року Мінпраці та соціального захисту росії замовило 230 тис. бланків для членів сімей загиблих та поранених “ветеранів”, а також 757 305 бланків “ветеранських посвідчень”. До них увійшли 600 тис. для міністерства оборони; 86 805 для самого Мінпраці та соціального захисту (імовірно для ФСБ та ПВК); 60 тис. для МВС; 10 тис. для Росгвардії; та 500 для Мінбуду. Тільки за найконсервативнішими оцінками, розмір компенсацій цим сім'ям обчислюється трильйонами рублів. Враховуючи обмежений бюджет, частину платежів за 2023 рік, швидше за все, виплачуватимуть у 2024 році.

Зрозуміло, що росія не має наміру припиняти війну найближчим часом. Це означає, що витрати на оборону продовжуватимуть зростати за рахунок інших статей російського федерального бюджету. Труднощі із забезпеченням збільшених витрат створюють додаткові проблеми для окупантів у веденні війни на виснаження. Природно, що це не може не тішити, особливо з огляду на те, що Захід не має наміру скорочувати як військову, так і фінансову допомогу Україні. Як і у випадку з початком вторгнення, з початком фази затяжної війни, кремль розраховував на “бліцкриг”, так, по-справжньому довгу війну зі справжньою інтенсивністю бойових дій агресор не в змозі вести самостійно.