Опозиція від імені російських націоналістів

Однією з найяскравіших особливостей анексії Володимиром Путіним українського Криму та його просування російських сепаратистських рухів на Донбасі у 2014 році була помітна, незалежна та розділена реакція російських націоналістів на ці події. Багато російських націоналістів, звичайно ж, підтримали повістку кремлівського лідера і навіть вирушили воювати за неї в Україну. Проте інші виступали проти його кроків, бачачи в них загрозу російському народу, висловлюючись проти його дій і навіть вирушаючи в Україну, щоб боротися на стороні українців.. Цього разу, під час розгорнутої путінської агресії проти України, його підтримує ще більше російських націоналістів, але набагато менше тих, хто висловився на захист України, не кажучи вже про те, щоб воювати за українців та проти своїх військ.

Майже загальновизнане пояснення цієї різниці полягає в тому, що Путін завоював прихильність націоналістів своєю пропагандою традиційних цінностей та своїм уявленням про те, що росіяни, українці та білоруси є гілками однієї нації і мають бути об'єднані в одну могутню державу.. Такі позиції пояснюють підтримку Путіна деякими російськими націоналістами, але не пояснюють всієї різниці між сьогоднішньою ситуацією та ситуацією восьмирічної давності. За минулий період Путін придушив російський націоналістичний рух, заарештувавши і посадивши у в'язницю його лідерів, змусивши інших замовкнути або емігрувати і прагнучи створити "кишенькові" російські націоналістичні групи, щоб замінити тих, хто, на його думку, надто незалежно мислить, навіть якщо вони підтримують те, що він робить. Через війну російське націоналістичний рух перебуває у збентеженні і набагато менш здатне робити будь-які самостійні дії, як у підтримку путінської політики, і проти неї.

Але поки що найвдумливіші російські націоналісти визнають, що зазнали великої поразки і навіть відступають, деякі зараз розмірковують про те, як відновитися, а деякі бачать у війні не кінець шляху, а скоріше привід для відродження їхнього стану як прихильників демократичних цінностей та противників путінського імперіалізму.. Два таких націоналісти представили особливо переконливі аргументи, які, ймовірно, наберуть сили, чим довше триватиме путінська війна в Україні і чим більше втрат зазнають росіяни.

Перший - Сергій Хазанов-Пашковський, емігрант, який пише для ризького консервативного російського націоналістичного порталу «Harbin». Протягом останніх двох років він стверджував, що російські націоналісти повинні визнати, що лідер російської опозиції Олексій Навальний, який перебуває в даний час в ув'язненні, при всіх своїх недоліках, підтримує російські націоналістичні ідеї, а також ліберальні ідеї, і що націоналісти повинні зробити це «справою честі”. Підтримати Навального, і навіть його прихильність до демократії, щоб протистояти неорадянській путінській державі та її імперіалістичним та антинаціональним цілям.

А другий – Сергій Левітов, ще один націоналіст-емігрант, який також пише для харбінського порталу. Він прямо звертається до нинішньої війни в Україні та стверджує, що російські націоналісти повинні розглядати її як відлуння невдалої Сталінської Зимової війни проти Фінляндії у 1939-1940 роках. Крім того, він стверджує, що сьогоднішні російські націоналісти повинні винести ті ж уроки, що й російські націоналісти того часу. Це тому, що те, чим була Зимова війна для Сталіна, стає українською війною для Путіна, і, отже, російські націоналісти мають всі підстави для початку активних протестів проти путінської влади.

Подібно до Сталіна, який очікував, що Червона Армія швидко розправиться з фінами і дозволить йому включити Фінляндію в Карело-Фінську союзну республіку у складі СРСР, але був зупинений опором фінів, стверджує Левітов. Путін очікував, що російська армія швидко переможе українців і дозволить йому включити всю або більшу частину України до єдиної держави свого «російського світу». Але йому теж завадило героїчне українське опір. Проте, на думку письменника-емігранта-націоналіста, паралелі між сталінською Зимовою війною та путінською українською на цьому не вичерпуються, особливо для антипутінських та антикомуністичних російських націоналістів.

Під час Зимової війни, "російські антикомуністи бачили в ній між фінським "Давидом" та більшовицьким "Голіафом" полігон для майбутньої війни за Росію". В результаті російські емігранти стікалися до Фінляндії, щоб воювати на боці фінів, незважаючи на перешкоди, з якими вони стикалися - найголовніше, фіни насилу відрізняли "російське" від "радянського". Але, незважаючи на це, в антирадянській війні брало участь достатня кількість людей, у тому числі така постать, як колишній секретар Сталіна Борис Баженов, який писав про це, що у російських антикомуністів виникла велика ідея та реальна надія.

Це порівняння, за словами Левітова, полягала в тому, що російські націоналісти теперішнього часу повинні усвідомити, що їхній головний ворог перебуває в їхній країні, що вони повинні проводити політику національного визволення, а не громадянської війни, і що вони повинні об'єднуватися з іншими противниками. путіністів, а не залишатися байдужими та вірити російській пропаганді про ворогів Росії за кордоном.

Далеко не зрозуміло, наскільки ці ідеї знайдуть відгук - через величезні труднощі, з якими вони стикаються, але багато вказує на те, що російські націоналісти все більше схильні до початку національного спротиву чинній владі в Кремлі.. І якщо вони знайдуть підтримку серед росіян, це допоможе їм подолати дві проблеми, які давно переслідують Росію. З одного боку, такі ідеї дозволили б російському націоналізму остаточно і повністю відокремитись від російського імперіалізму і зосередитися на внутрішніх проблемах, а не на зовнішній експансії. А з іншого, це покінчило б із ще більш фундаментальною російською проблемою, що обмежує можливості Росії для прогресу на кшталт “імпортозаміщення”. Проблема російської спільноти в тому, що, на відміну від Східної Європи та України, її ліберали не націоналісти, а її націоналісти не ліберали. Якщо вони зможуть об'єднатись, Путін та його імперіалісти не зможуть вистояти перед натиском справжніх росіян. Вторгнення в Україну призвело до можливості появи такого руху, для націоналістів це шанс, якого в їхньому житті більше не буде. Якщо цю можливість не використати, доведеться до кінця свого існування пити горілку та шкодувати про недосконалий вчинок.