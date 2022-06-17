Воно боїться! Як побудувати нову доктрину комунікацій України з усім світом одночасно

Поведінкою "сильних" західного світу керує страх перед Путіним. А нам доведеться думати, як вчинити, щоби вижили і ми, і вони.

У старому фільмі «Зоряний десант», де воїни планети Земля воюють проти арахноїдів, один із офіцерів, що володіє телепатичними здібностями, вступає в контакт із істотою супротивника і заявляє всім воїнам, які взяли істоту в полон: «вона боїться!». Ця констатація емоції стає однією з ознак перемоги землян над іншим видом. У мене складається враження, що щось подібне зараз відбувається і на нашій планеті.

Чому ви не хочете здохнути?

Останні дні ознаменувалися поширенням там і тут проявами щирого подиву поведінкою українців з боку різних експертів, джерел та журналістів. Вони полягали у нерозуміння причин, чому ці дивні та егоїстичні українці раптом не хочуть помирати. Адже своїм небажанням здохнути вони привносять у світ дискомфорт, що загрожує перетворитися на світову кризу продовольства. Це надто самовпевнено для нації, яку звинувачували у корупції десятиліттями.

Я точно знаю, що українці своїми непередбачуваними діями для захисту свого життя та існування на цій планеті мало не зламали кар'єри принаймні двох шанованих та впливових людей.

На останньому слуханні комітету збройних сил американського сенату, на якому керівники розвідки представляли свої щорічні оцінки глобальних погроз, директор Департаменту національної розвідки Авріл Хейнс та директор військової розвідки Скотт Беррієр отримали від сенаторів хорошу прочуханку за результати своєї розвідувальної роботи.

Так, незалежний сенатор США Ангус Кінг неабияк насипав солі на хвіст Авріл Хейнс та генерал-лейтенанта Скотта Беррієра, розкритикувавши результати роботи американської розвідки по Афганістану та Україні.. Сенатора обурили помилкові прогнози щодо ступеня опору афганському уряду (воно впало за кілька днів, хоча очікувалося, що його опір триватиме щонайменше кілька місяців, що дозволило б американцям спокійно виїхати з країни). Але натомість США втратили 13 американських військових, істерично евакуюючи людей із Кабула.

Водночас, Кінг зазначив, що розвідувальні органи США давали уряду України 72 години до того, як він впаде.. І три тижні до того, як звалиться вся Україна. Замість трьох діб війна триває три місяці і, мовляв, обіцяє тривати не менше трьох років. Очевидно, що це не той рівень релевантності розвідувальних прогнозів, який хотіло б бачити американське політичне керівництво.. А таке ставлення з боку сенаторів створює кар'єрні загрози для окремих чиновників американської розвідувальної спільноти. Навіщо вам розвідник, який не ловить мишей?

Іншими словами, воля українців до перемоги створює загрози майбутній кар'єрі Авріл Хейнс. Чи ви думаєте, що після такого Хейнс далі ставитиметься до українців об'єктивно?

Те саме можна сказати і про антигероя останніх днів, спікера Давоського економічного форуму Генрі Кіссінджере. Українці вже кілька разів перейшли йому дорогу на останніх етапах його політичної кар'єри. У вересні 2014 року разом зі своїм партнером, екскерівником російської розвідки Євгеном Примаковим, Кісінджер та його підлеглі заснували так звану «групу Бойсто» — на честь острова Бойсто, де проводилися зустрічі Ялтинської конференції 1945 року. Команда Кісінджера від імені США та команда Примакова від Росії мали «розділити світ». Завадили незрозумілі та нахабні українці, які чогось не хотіли, щоб їхню долю вирішували без них.

Після перемоги Дональда Трампа на виборах 2016 року зірка Кісінджера знову зійшла. Він навіть розглядався як автор концепції нового перезавантаження відносин із Кремлем. А один із співробітників його компанії – Томас Грем – як потенційний посол США у Росії.

Звичайно, ці люди не дуже люблять Україну за постійне обламування власних кар'єрних планів та невиправдання аналітичних прогнозів.

Перед маренням, який ніс Кісінджер на Давоському економічному форумі, потужну артилерійську підготовку світової аудиторії провели за допомогою «едіторіалу» світового медіамонстра New York Times, який цитував ту саму Авріл Хейнс (а ми вже в курсі про персональне її ставлення до України), що американська адміністрація ще не розуміє, з чим зіткнулася.

До речі, New York Times так і не вибачилася за брехливі звинувачення на адресу України в підтримці ракетної програми Північної Кореї, опубліковані сінгапурським бюро американського видання та повністю розвінчані вашим покірним слугою та спеціальною розслідувальною комісією Олександра Турчинова.

І нарешті, «вишнею на гівно-торті» стали запитання журналістки телеканалу CNBC Хедлі Гембл до міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба на подіумі Давоського економічного форуму.. «Чи має світ платити продовольчою кризою та зростанням цін на енергоносії за те, що Україна не хоче поступатися своїми територіями Росії?» — так було сформульовано питання пані Гембл, яка безумовно несе особисту відповідальність за свої слова. Проте навряд чи претензії до неї особисто мають будь-яку перспективу, оскільки ці питання є у світовому інформаційному просторі.

Слухаючи сирени повітряних тривог щодня, українці, безумовно, переживають, що якийсь француз може не відчути одного ранку свіжий аромат круасану з шоколадом, випеченим з українського зерна.. Проте, на мій погляд, водночас українці шоковані тим, яка дискусія відбувається у світі щодо дилеми, чи можуть вони жити, чи зобов'язані померти, аби не створювати більше дискомфорту для business-as-usual.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував основні ворожі наративи, які озвучив після Давоського форуму Дмитро Кулеба (дай йому боже здоров'я та сил):

Даремно Україна чинить опір, бо Захід її все одно кине на свавілля долі, тому не потрібно вам ні на що сподіватися.

Україна відвернула увагу світу від вирішення інших проблем. У світі багато горя та біди, а Захід зосередився на Україні.

Єдина проблема, чому у світі розгортається продовольча криза – це санкції щодо Росії.

А навіщо Україна так відчайдушно пручається, завдаючи таких невимовних страждань своєму власному народу та своїй країні? Якщо війна така важка, якщо все так погано, то треба сідати і домовлятися. Будь-якою буде вартість цієї домовленості.

Судячи з контексту риторики світових спільнот, українцям саме час накриватися саваном і повзти на найближчий цвинтар, щоб нікого не розчаровувати. Проте, на мій суб'єктивний погляд, з такими побажаннями світ має піти за російським військовим кораблем.

Факти не мають значення! Бо війна ведеться емоціями

Протягом семи років – з 2014 по 2021 рік – західні донорські фонди багато інвестували у громадські проекти в Україні та інших країнах, головним слоганом яких був вираз «Факти мають значення». Основним наративом таких проектів була впевненість у тому, що якщо надати звичайній людині достатній вибір об'єктивних фактів та пояснити доказовість викладених аргументів, то людина не захоче бути ошуканою і обере той бік, який може фактично обґрунтувати свою позицію.

Цей підхід «з'їв» десятки мільйонів доларів у всьому світі і виявився неспроможним. Сучасні медіасюжети та опитування громадян Росії на вулицях це наочно демонструють. Фактчекінг та медіаграмотність дуже важливі, але вони не в змозі запобігти війні або зупинити її, або врятувати когось від смерті. Потрібно це прийняти.

Ще 5 травня 2014 р. я написав матеріал «Анатомія інформаційної війни: кохання проти страху», який виявився дуже цитованим у наукових статтях в Інтернеті. Я думав, що саме емоції любові та страху є визначальними в інформаційному протистоянні, і намагався створити тренд, у якому новітні інформаційні воїни могли б навчитися працювати меседжами, які б спонукали реципієнтів до любові.

Однак через кілька років я почав займатися вивченням ринку криптовалют і дізнався, що цей ринок описується двома глобальними індикаторами людських емоцій: індексом страху та індексом жадібності. Якщо превалює індекс страху, то люди хочуть зберегти те, що у них є. Індекс жадібності — це коли учасники ринку бачать, що хтось використовує біржові інструменти краще, і хочуть наздогнати його активно торгуючи.

Якщо ви уважно подивіться на запитання Хедлі Гембл, слова Генрі Кісінджера, едіторіал New York Times і узагальнення російських наративів від Дмитра Кулеби, то ви зрозумієте, що головною емоцією всіх цих людей, які формують інформаційний простір саме таким чином, є спонукає їх страх, який спонукає їх до дегуманізації інших заради власних інтересів.

Адже всі озвучені питання упираються в дилему: або ви помрете і ми житимемо далі комфортно, або ви будете чинити опір і ми змушені також відчуватимемо дискомфорт через ваші опори. Це означає, що всі ці люди, які запитують, чого ми не здаємося, просто щиро і дуже сильно бояться.

Тільки вдумайтесь у це! Ми протистоїмо одній з найбільших армій у світі, яка вже багато разів довела своє звірство та безжалісність. А бояться тим часом – вони! Хіба це не причина вважати Зеленського «найбільшим лідером світу»? Адже він є лідером найбільшої нації світу? Але давайте серйозно...

Звідки такий страх у НАТО?

Страх - це ключова емоція, що використовується в інформаційно-психологічних спеціальних операціях. Причина цього проста. У процесі прийняття рішень під дією цієї потужної емоції ключову роль грає наш мозок рептилії, який знає лише три команди: бий, біжи, замри.

За будь-якого вибору в сучасному багатогранному і складному світі кожна з цих команд буде вбивчою.. Щоб виграти протистояння, необхідно бути «складнішим організмом», який сприймає складний світ і готовий продукувати складні, зважені рішення.

Проте страх не дівається нікуди. Він є частиною кожного з нас. Він є частиною кожної людини на планеті. Тому було б наївно критикувати Хедлі Гембл за те, що вона потурає ключовим емоціям людини. Не можна звинувачувати людину в тому, що вона боягузлива. Навіть якщо вона боїться міфічної сили путінських потішних полків, які мали захопити Київ за 72 години, як прогнозувала американська розвідка.

Нам необхідно прийняти, що, на відміну від України, ключовою емоцією, яка управляє процесом прийняття рішень в інших країнах світу, є страх. Наприклад, я на 200% упевнений, що українці вижили виключно через те, що нас любить Боженька. Ніякого логічного пояснення факту нашої регулярної виживання я у процесі своїх досліджень так і не знайшов. Однак для решти людства страх є запорукою виживання. Оскільки українцям випало бути особливою нацією, нам доведеться вирішувати проблеми всієї планети. Щоб вижити, нам доведеться виконати такі завдання:

Запобігання продовольчій кризі та голоду у світі;

Вирішення питання останніх диктатур у світі;

Створення стратегії розвитку відносин із Глобальним Півднем (Global South);

Запобігання енергетичній кризі та глобальному падінню доходів енергетичної галузі та зростання витрат «золотого мільярда» на енергоносії;

Створення нових сенсів для північноатлантичної та європейської спільноти.

Ці та багато інших завдань з нетерпінням чекають на нас. Інакше для вирішення цих проблем світу доведеться пожертвувати Україною та її народом. Чому? Тому що дуже страшно!

Як я писав у попередніх публікаціях, Юваль Ной Харарі і Френсіс Фукуяма давно підкреслили, що Путін вже зазнав поразки, а світ буде зазнаний глобальної трансформації. Глобальна трансформація спричинить зміну технологічного, суспільно-фінансового та політичного устрою сучасного світу. А це означає, що багато рівнів Кісінджера, Гутерреша та інших не лише залишаться без роботи, а й зникнуть зі сторінок історії як непотрібні на тлі простого піхотинця Миколи, який своїми джавелінами спалив із півтора десятка танків ворога.

Свідомо чи несвідомо ці люди, які потрапили під цю «українську загрозу», бояться втратити свій статус та сенс існування. Не говорячи про величезні гроші, які заробляють на російських активах. І цей страх спонукає їх запитувати: «а чому українці не хочуть здохнути, щоб нам усім стало трохи комфортніше?». Вони продукують такі питання не тому, що вони погані. А тому що вони дуже налякані. І якщо ми з вами хочемо вижити, нам доведеться вигадати, чому і як виживемо не тільки ми, а й вони. А для цього потрібна абсолютно нова доктрина комунікацій усередині України та з рештою світу.

Як змінити світ, "не привертаючи уваги на санітарів"?

Дозволю собі сформулювати відповіді на наративи, які озвучив Дмитро Кулеба. Оскільки жоден український державний орган поки що їх не озвучив.

«Дарма Україна чинить опір, тому що Захід її все одно кине на свавілля долі, тому не треба вам ні на що сподіватися».

Ми вже давно ні на кого не сподіваємося, адже захоплення та анексії Криму та провал Мінських домовленостей стали можливими саме завдяки пасивності Заходу. Так, ми продовжуємо просити важку зброю і пропонувати обіцянку, що росіяни не підуть далі на захід, крім через наші трупи. Проте вже давно у нас немає щодо Заходу жодних ілюзій. І Заходу слід позбавитись ілюзій, що ми щось у нього просимо. Ми є частиною західної цивілізації та захищаємо її цінності та сутність. Отже, маємо право отримати допомогу щонайменше на рівні (а може й більше) тієї, яку свого часу отримав Афганістан, який не поділяв західних цінностей.

«Україна відвернула на себе увагу світу від вирішення інших проблем. У світі багато горя та біди, а Захід зосередився на Україні».

Абсолютно навпаки. Україна — це той кейс, де Захід нарешті може прокинутися від сплячки та продемонструвати свою єдність у вирішенні глобальної проблеми. Якщо це станеться, решта кейсів (Сирія, Лівія, ЦАР, Малі, кліматичні зміни, енергетична криза, глобальна міграція) можуть бути вирішені легше і швидше.

«Єдина проблема, чому у світі розгортається продовольча криза – це санкції щодо Росії».

Ця сентенція є чистою маніпуляцією російських спецслужб, оскільки повністю відображає так звану «проблему вагонетки» — уявний експеримент в етиці, запропонований Філіпою Фут у 1967 році.. Уявіть, що вагонетка втратила керування і мчить по залізничному шляху. Попереду на шляху прив'язані і знерухомлені п'ять людей, і вагонетка мчить прямо на них. Ви стоїте на якійсь відстані від подій у стрілки. Якщо ви натиснете на стрілку, вагонетка поїде іншим шляхом. Однак ви помічаєте, що на іншому шляху прив'язана одна людина. У вас немає можливості керувати стрілкою так, щоб змінити напрямок вагонетки без втрати життя (наприклад, тримаючи стрілку в середній позиції так, щоб вагонетка застрягла між двома шляхами, або натиснувши на стрілку, коли передні колеса проїхали поворот, а задні ні). У вас є всього два варіанти: (1) нічого не робити, і вагонетка вб'є п'ятьох на основному шляху. (2) натиснути на стрілку, вагонетка піде бічним шляхом і вб'є одну людину. Який вибір є правильним?

Запропонована ситуація щодо продовольчої кризи повністю відповідає цій етичній проблемі. Якщо підтримувати статус-кво, фактичне ембарго на постачання продовольства може призвести до смерті від голоду в бідних країнах. Якщо зняти ембарго, це спричинить смерть українців, оскільки ми бачили, що російська армія робить на окупованих територіях, на прикладі Бучі.

«Проблема вагонетки» є споглядальною моральною дилемою психологів-дослідників. У реальному житті реальним політикам не потрібно обирати між життями українців та життями вморених голодом людей в інших країнах. Але, щоб не робити цей жахливий вибір, їм потрібно переступити через свій страх протистояти Путіну. Тому відповідь на запитання не у моральному виборі, а в персональній сміливості.

«А навіщо Україна так відчайдушно пручається, завдаючи таких невимовних страждань своєму власному народу та своїй країні? Якщо війна така важка, якщо все так погано, то треба сідати і домовлятися. Будь-якою буде ціна цієї домовленості».

Справа в тому, що якою б страшною не була війна, результати домовленостей з Москвою, по-перше, завжди можуть бути гіршими (на зразок Емського указу та Валуєвського циркуляра, які з'явилися після договору Богдана Хмельницького з Москвою). По-друге, після таких незручних, жахливих та болючих домовленостей завжди йде наступна війна. Отже, жертвуючи своїми інтересами зараз, ми прирікаємо своїх дітей на війну з Росією, коли вони виростуть. Тому очевидно, що краще пожертвувати своїм життям зараз, щоб забезпечити мир та безпеку своєї дитини у майбутньому. Чим піти на поступки заради світу зараз, щоб за десять років твоя дитина все одно потрапила до кремлівської м'ясорубки, тільки вже на найгірших умовах.