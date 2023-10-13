Окупанти без зброї в руках

07:06 13 жовтня Київ, Україна

Росія відома своєю особливістю спотворювати факти та переписувати історію. Версії окупантів на ті чи інші події настільки відрізняються від фактів, що у розсудливої людини з'являється істерична усмішка на обличчі, коли вона їх чує. У той самий час, тотальна ізоляція від зовнішнього інформаційного поля, а також щоденне повторення одного й того самого марення про “народ переможців”, “діди воювали”, “сатаністів і нацистів” поступово підривають можливість критично мислити і у людей можуть виникнути сумніви з приводу будь-якого здавалося б, явного факту того, що сталося.

Для цього залучають пропагандистів із багаторічним стажем. Ці люди нічим не відрізняються від звичайних окупантів із воєнізованих формувань агресора. Їхня робота полягає в тому, щоб позбавити людину критичного мислення, зробити податливою до будь-якої інформації, що доноситься з кремля.

Одним з таких окупантів є Максут Ігорович Шадаєв - російський державний і політичний діяч, міністр цифрового розвитку зв'язку та масових комунікацій російської федерації з 21 січня 2020 року. Член Спілки журналістів росії. Не варто пояснювати, що, перебуваючи на такій посаді, він є путіністом. Зокрема, ставши міністром, у нього в підпорядкуванні опинився «Роскомнагляд», а всі чудово знають, що це за відомство. Для того, щоб зрозуміти яку шкоду Шадаєв завдав і продовжує завдавати Україні, слід спочатку звернути увагу на введені проти нього західні та українські санкції:

- 9 червня 2022 року Україна ввела санкції щодо Шадаєва через те, що Міністерство допомагає з мобілізацією, таким чином, сприяючи безпосередньо агресивній війні росії проти України;

- 8 липня 2022 року внесено до списку санкцій Канади “російських агентів дезінформації”, оскільки він несе відповідальність за створення умов та підтримку неспровокованого та невиправданого вторгнення росії в Україну; - 16 грудня 2022 року внесений до списку санкцій Євросоюзу за підтримку та реалізацію політики, що підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Євросоюз зазначає, що під керівництвом Шадаєва провадиться діяльність для розширення цифрових послуг зв'язку в незаконно анексованих районах України для з'єднання їх з росією, а також з незаконно анексованим Кримом; - 24 лютого 2023 року Державним департаментом США Шадаєв включений до списку санкцій осіб, причетних до здійснення російських операцій та агресії щодо України, а також до незаконного управління окупованими українськими територіями на користь рф. Як зазначає близький знайомий Шадаєва, ця людина швидше є виконавчим працівником, ніж політиком: "Завтра ми скидаємо ядерну бомбу, а ти маєш зробити так, щоб після цього всі російські мережі та IT-сектор продовжували працювати", - він візьме це завдання під козирок і стане його реалізовувати”. Так, наприклад, за сприяння російського Мінцифри було реалізовано проєкт із впровадження на окуповані українські території російського телебачення. Для цього Міністерство створило нового п'ятого супутникового оператора, назвавши його «російським світом», який призначений лише для однієї мети – поширювати пропаганду на тимчасово окупованих територіях України. Проросійський політолог Євген Мінченко зазначив, що реалізація проєкту «російський світ» має допомогти зомбувати українців, які там перебувають: “Зрозуміло, що зараз є завдання повноцінно ввести ці території в російський інформаційний простір, тому запуск цього проєкту, на мій погляд, є абсолютно логічною історією”. Наприкінці травня 2022 року на захоплених росією територіях було знищено український стільниковий зв'язок, замість нього з'явився російський. Оператор «+7 Телеком» (дочірня компанія російського «МТС») обмежив доступ до месенджерів та блокує українські сайти. Російське Мінцифри сприяло не тільки перепідключенню до російських мереж, але й подбало про те, щоб обмежити доступ до інформації в інтернеті, а також унеможливити доступ до українських програм, у тому числі онлайн-банкінгу. Місцеві жителі скаржилися, що після появи зв'язку окупантів не змогли зайти до своїх особистих кабінетів навіть за допомогою VPN-сервісів. Проблеми зі зв'язком та поповненням рахунку, які виникають регулярно, співробітники компанії пропонують вирішувати абонентам самостійно, оскільки самі не знають, як їх вирішити.

Крім того, Шадаєв вкрай зацікавлений у розробці так званого суверенного інтернету під назвою «Рунет 2.0». Незважаючи на те, що проєкт розробляється не менше п'яти років і його запуск постійно відкладається, до кінця 2023 року він має запрацювати. "Суверенним" його робить те, що платформа повинна повністю підкорятися «Роскомнагляду», а отже, кремлю. Усі особисті дані користувачів автоматично фіксуватимуться на серверах Мінцифри. Як тільки проєкт запустять, окуповані українські території будуть до нього підключені, отже, опиняться в тотальній ізоляції від зовнішнього світу.

Максут Шадаєв, як і звичайний, середньостатистичний російський чиновник опосередковано допомагає Україні, якщо можна так сказати. Він є корупціонером. Ймовірно, ця опція відкривається за умовчанням, щойно суб'єкт рф заступає на посаду держчиновника.

У декларації Шадаєв зазначив, що у нього є дві неповнолітні дочки, проте про дружину дані відсутні. Очевидно, його "таємною дружиною", на яку записаний бізнес чиновника (за законом це заборонено) є 37-річна Олександра Мельникова. Вона відвозила на дачу мати Шадаєва Лілію Мексутівну на своєму автомобілі Volvo XC90 (держномер Е8**ЕЕ77). Крім того, Мельникова потрапила до об'єктиву фотокамери, коли на пасажирському сидінні попереднього авто сидів сам Шадаєв:

Максут Шадаєв на пасажирському сидінні авто, Олександра Мельникова за кермом

Паркування, де стоїть авто Мельникової, оплачує зведений брат Шадаєва Сергій Холкін. А в записнику одного зі своїх знайомих Мельникова записана як "Саша Парковка Барін". Саме в елітному ЖК «Barrin House» Шадаєв має квартиру площею 101,6 кв. м і вартістю близько 100 млн рублів.

Витяг з Росреєстру, згідно з яким Шадаєв купив елітну нерухомість у 2019 році.

Крім того, що Мельникова залишає свою машину поряд із ЖК-комплексом, де проживає Шадаєв, а паркування їй оплачує зведений брат Шадаєва, чиновник та його "таємна дружина" літають разом на відпочинок. Згідно з отриманими даними про бронювання квитків, Шадаєв та Мельникова разом літали в Адлер, Крим, Єреван та Ригу.

Олександра Мельникова

Шадаєв посадив Мельникову на керівну посаду у ТОВ «Медіалогія», яка займається моніторингом та аналізом ЗМІ та соцмереж. Ця компанія спокійнісінько освоїла близько 4 млрд рублів на держпідрядах, у тому числі у Мінцифри та уряду Московської області, де раніше інформтехнології курував Шадаєв. Ймовірно, після 2020 року Мельникова влаштувалася вже безпосередньо у відомство свого чоловіка, оскільки в період карантину отримувала перепустку до будівлі Мінцифри.

Втім, інших родичів сімейства також не можна зарахувати до "звичайних росіян". Батько Олександри, Віктор Мельников, працював у Науково-дослідному випробувальному інституті військової медицини міноборони. Тому, де розробляли отруту з групи «Новачок». Її мати, Олена Мельникова, була співробітницею фінансового відділу військових представництв міноборони. Вітчим Шадаєва, Ігор Холкін, раніше був гендиректором ТОВ «Тімобуд», яким на той момент володів Олександр Волков, співзасновник «Медіології». Зведений брат міністра Сергій Холкін працевлаштований в «Оператор-ЦРПТ» - компанія займається маркуванням товарів. Цей бізнес віддано на відкуп олігарху Алішеру Усманову.

Втім, конфлікт інтересів, який виник на тлі працевлаштування родичів у підконтрольні Мінцифри компанії, які, у свою чергу, через Шадаєва отримують держзамовлення, є скоріше позитивним для України чинником, оскільки створює дисонанс серед російської еліти, а також розкладає російську економіку. З іншого боку, Шадаєв є окупантом, оскільки сприяє поширенню засобів зв'язку, які допомагають росії відрізати окуповані території від отримання правдивої інформації, тим самим вводячи українців, які перебувають там, в оману.