Закінчення російських "навчань" не говорить про деескалацію навколо українських кордонів

21:21 20 лютий Київ, Україна

14 лютого президент Росії Володимир Путін особисто зустрівся з міністром оборони Сергієм Шойгу та главою МЗС Сергієм Лавровим. Путін і Лавров різко критикували Захід за нездатність виконати ключові вимоги Кремля в галузі безпеки: зупинити розширення Організації Північноатлантичного договору, вивести військову інфраструктуру НАТО на позиції, що існували до 1997 року. Лавров назвав відповіді Заходу на російські вимоги "бюрократичної нісенітницею", але все ж таки погодився з деякими пропозиціями, зробленими Сполученими Штатами, які, можливо, варто розглянути. Російська влада оголосила, що переговори триватимуть, хоч і не нескінченно – “Захід має виконати ультиматуми Росії або зіткнутися з наслідками”.

Шойгу, у свою чергу, доповів про хід масштабних військових навчань на західних кордонах Росії та прилеглих морів, які розпочалися у грудні 2021 року та в яких були задіяні всі Збройні сили Росії, включаючи підрозділи, що входять до складу стратегічного ядерного стримування. Деякі з цих навчань вже завершилися, інші наближаються до завершення. Шойгу згадав інцидент під час навчань у Тихому океані, коли в російських територіальних водах поблизу безлюдного курильського острова Уруп був виявлений іноземний підводний човен, можливо, ВМС США. За словами Шойгу, підводний човен відступив після "триразового застосування спеціальних заходів".

Путін та Шойгу на зустрічі у Кремлі обговорюють проведені навчання

Наступного дня, 15 лютого, Міноборони Росії оголосило про початок виведення військ, які брали участь у військових навчаннях поблизу кордону з Україною та Кримом. Російські федеральні телеканали показали кадри того, як російські танки вантажать на потяги та відвозять, за повідомленнями ЗМІ, на постійні місця дислокування. Російська “військова машина” вже кілька місяців перебуває у стані підвищеної боєготовності. До середини лютого російські звичайні та ядерні сили виглядали готовими розпочати повномасштабне вторгнення в Україну або навіть вести більш агресивну гібридну війну зі США та їхніми союзниками, якщо ситуація вийде з-під контролю. Довго підтримувати армію в такому стані неможливо: зрештою військам потрібно або відступити, або приступити до дій до того, як настане надмірна втома та зношування техніки. Таким чином, оголошений початок відведення військ від кордону з Україною, здавалося, свідчив про початок справжньої військової деескалації. Тим не менш, показане по телебаченню виведення деяких підрозділів все ще може бути обманом, щоб продемонструвати передбачувані мирні наміри Росії. За частковим виведенням військ може бути загострення бойових дій на Донбасі, що може бути використане як привід для зміни курсу та швидкого переведення підготовлених російських військових у наступальний режим.

Повідомлення на російському порталі "Інтерфакс" про відведення російських військ після "навчань"

Західні та українські військові джерела кажуть, що не можуть підтвердити будь-яке істотне виведення російських військ від кордону з Україною. 17 лютого на лінії розмежування на Донбасі розпочалася активізація бойових дій з боку терористів. Бойовики звинуватили українську сторону у підбурюванні до збройного конфлікту, незважаючи на те, що самі влаштували провокацію. У Кремлі назвали ситуацію на Донбасі “нестабільною та небезпечною” через високу концентрацію там українських урядових сил. Але спостерігачі ОБСЄ на Донбасі, закликаючи обидві сторони дотримуватись припинення вогню, схоже, вказали на те, що нинішнє загострення насправді не було надто серйозним, без жодних спроб змінити лінію зіткнення. Варто зазначити, що членами місії на Донбасі залишилися в основному російські представники, тому що решті співробітників дозволили взяти "позачергову відпустку" у зв'язку з новою ескалацією Кремля.

На відміну від попередньої масової концентрації російських Збройних сил поблизу України у квітні 2021 року, у лютому 2022 року бойові кораблі Каспійського флоту до Чорного моря не прямували. До 20 суден із цього невеликого флоту нині проходять навчання у Каспійському морі.

Росія зібрала серйозну військово-морську флотилію в Середземному морі на чолі з ракетним крейсером «Варяг» з Тихоокеанського флоту та спорідненим з ним кораблем «Маршал Устинов», що прибув з Північного флоту. Згідно з ранніми повідомленнями, третє судно того ж класу - "Москва" - мало приєднатися до оперативної групи для ураження 6-го флоту США на чолі з бойовою авіаносною групою "USS Harry Truman", за підтримки французького авіаносця "Charles de Gaulle" і італійського авіаносця «Cavour». Всі три російські ракетні крейсери були побудовані в часи холодної війни і призначалися для знищення авіаносців за допомогою надзвукових крилатих ракет великої дальності "Вулкан" з ядерними боєголовками.

Повідомлення у підконтрольному Кремлі виданні про концентрацію російського ВМФ у Середземному морі

15 лютого Шойгу разом із головкомом ВМФ Росії адміралом Миколою Євменовим відвідав російські військові бази в Сирії для спостереження за спільними протиавіаносними навчаннями ВМФ та ВПС. Бомбардувальники Ту-22М3 «Бекфайр», спеціально призначені для атаки літаків, були перекинуті на авіабазу Хмеймім у Сирії разом із винищувачами МіГ-31К із гіперзвуковими ракетами «Кинжал». І, мабуть, були випадки, коли російські літаки агресивно пролітали над американськими авіаносцями в Середземному морі.

Звістка про відвідування Шойгу Сирії

Водночас північні кордони України з Білорусією, які Олександр Лукашенко благополучно передає під контроль Володимира Путіна, також стають точкою напруження. Господар Кремля втягує Мінськ у протистояння Росії та Заходу. У Білорусії продовжують створюватися «навчально-тренувальні центри», біля яких розташовуються сили ПКС РФ. Крім того, там також зафіксовано підготовку шляхів до переправки техніки на кордони України.

У Білорусії менше ніж за 6 кілометрів від кордону з нашою країною військові розгорнули понтонний міст через річку Прип'ять. Це одразу привернуло увагу американських розвідувальних безпілотників, які, за даними відкритих джерел, стежать за місцевістю вздовж північно-східних кордонів України.

Провівши OSINT-дослідження, стало помітно, що ведеться будівництво парку понтонного мосту на території Поліського державного радіоекологічного заповідника Білорусії у Чорнобильській зоні відчуження біля кордону з Україною. Згідно зі здобутими відомостями, міст був зведений у період з 14 по 15 лютого, про що свідчать супутникові знімки. Слід зазначити, що спорудження понтонних переправ у таких близьких до кордону районах говорять про підготовку до наступальної операції та наміри вести наступальні, а не оборонні дії.

Згідно з супутниковими знімками, видно, що роботи зі спорудження понтонної переправи велися з обох боків річки.

На знімку видно дороги до річки та розчищення берегової лінії на ділянках, де мають бути основи мосту

Готова понтонна переправа на тій самій ділянці річки Прип'ять, що і на знімку вище

Наразі невідомо, хто будував міст: російські чи білоруські військові. Територія заповідника не є серед заявлених територій спільних військових навчань «Союзна рішучість 2022».

Напрями військових навчань «Союзна рішучість 2022» станом на 14 лютого 2022 року, згідно з даними Міністерства оборони Республіки Білорусь.

На північ від нього знаходиться Мозирський район, де за легендою російські військові повинні відпрацьовувати оборонні дії з мотострілецьким підрозділом, а на схід - Поліський район для заявленого бойового чергування артилерійських та ракетних частин російських військ.

У Збройних силах Білорусії є кілька інженерних частин, основними з яких є 188-а інженерна бригада та 557-а інженерна бригада. Вони обладнані понтонними мостовими парками. Також мостові з'єднання входять до складу транспортних військ Білорусії. Крім білоруських частин, зараз у країні зосереджено російські військові частини з відповідним спорядженням.

Фрагмент із знятого на відеореєстратор руху російських понтонних мостових систем ПМП. На відео показані ланки понтонного мосту ПМП-М, а також буксири БМК-460, які прибули з Росії до Білорусії.

Для оцінки оперативної обстановки в цьому районі американські військові перевели в ручний режим один із розвідувальних БПЛА MQ-4 Triton, який додатково розвідав район поблизу мосту. Останнім часом кілька місій повітряної розвідки США та інших країн НАТО щодня працюють вздовж кордонів України для спостереження за чисельністю російських військ та ситуацією на кордоні.