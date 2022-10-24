Чергова істерика країни-агресора: російський режим лякає світову спільноту вибухом "брудної бомби"

Російський режим лякає світову спільноту вибухом "брудної бомби", щоб на Зеленського натиснули перед листопадовим самітом G20 та підштовхнули до переговорів із путіним. Про що свідчить чергова істерика країни-агресора, на яку вже відреагував і Захід?

Кремль може робити лише дві речі – брехати та лякати. Основними інструментами російської політики завжди були брехня та страх. Коли путін вперше ставав президентом, російський народ лякали чеченськими терористами, організувавши теракти на Каширському шосе в москві. У лютому 2014-го жителів Криму лякали "потягом з жидобандерівцями", який, нібито, мав приїхати до Севастополя. Росіян водночас лякали Дмитром Ярошем, який нібито хотів об'єднатися з Доку Умаровим і стати президентом України. Потім росіян лякали американськими лабораторіями в Україні та перелітними птахами, які нібито заражають росіян біологічною зброєю. А також перекинутими словами Зеленського про те, що Україна відновить виробництво ядерної зброї.

Російські медіа поширюють уже нову історію про те, що Україна нібито готує провокаційний обстріл власних мирних громадян у Вовчанську, щоб звинуватити у цьому російських військових.

"Заява шойгу про "брудну бомбу" - це ще один дурний крок, зроблений під копірку. Бо нічого, окрім як брехати і лякати, росіяни не вміють. Тепер вони лякають світову спільноту вибухом "брудної бомби", щоб на Зеленського натиснули перед листопадовим самітом G20 і підштовхнули до переговорів з путіним. "А ні - підірвемо "брудну бомбу" і звалимо це все на українців" - у цьому і полягає план шойгу".

При цьому не виключається можливість, що російська армія може висадити в повітря "брудну бомбу" на території України або навіть на своїй території (наприклад, у Білгородській області чи в Криму), щоб звинуватити в цьому Україну.

Ідіотські рішення стали ознакою російської політики в останній період. Але, зважаючи на повторюваність дій постійної брехні та лякання, схоже, що справжні мотиви цих погроз читаються досить однозначно.