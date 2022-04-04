Дуже хріново... Усю ніч і весь день...

Але карателі самі собою незадвохсотяться. А, судячи з Фейсбуку, у нас з'явилася партія Судоплатова-Голди Меір. Хай там що, а крім політичної підтримки операцій, їм ще потрібне і планування.
На цей момент у мене є два кандидати на роль "Бучанського м'ясника". Розслідування ведеться.
Кандидат № 1: вже давно знайомий усім посвяченим Фомічов Борис Юлійович (він же "Шрек"). Погань яких мало. Причому цієї ж думки дотримуються і його солдати.
Вивчений волонтерами та контррозвідкою досить добре:
https://tsn.ua/.../general-shrek-fomichev-ottyapal-krym-s...
https://myrotvorets.center/crim.../fomichev-boris-iyulevich/
(До речі, іноді жахаюсь - що б ми робили без "Миротворця"? Днями чув, що якісь німецькі журналісти хочуть підтверджень про те, що "Миротворець" - це не неонацистська організація.". Нехай сходять за російським кораблем...)
Кандидат №2: Командир 64-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 51460) с. Князе-Волконське, Хабаровського краю полковник Шершнєв Олександр Леонідович.
Світився на публічних заходах у 2019-му та 2020-му роках
http://soldatskiemateri.ru/9-maya-2020-g-torzhestvennyy...
https://habarovsk.bezformata.com/.../chest.../76000585/
Мій фаворит – кандидат №1.
Причому і за складом характеру і психотипом - м'ясник і тварюка.
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