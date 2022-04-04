Дуже хріново... Усю ніч і весь день...

Але карателі самі собою незадвохсотяться. А, судячи з Фейсбуку, у нас з'явилася партія Судоплатова-Голди Меір. Хай там що, а крім політичної підтримки операцій, їм ще потрібне і планування.

На цей момент у мене є два кандидати на роль "Бучанського м'ясника". Розслідування ведеться.

Кандидат № 1: вже давно знайомий усім посвяченим Фомічов Борис Юлійович (він же "Шрек"). Погань яких мало. Причому цієї ж думки дотримуються і його солдати.

Вивчений волонтерами та контррозвідкою досить добре:

https://tsn.ua/.../general-shrek-fomichev-ottyapal-krym-s...

https://myrotvorets.center/crim.../fomichev-boris-iyulevich/

(До речі, іноді жахаюсь - що б ми робили без "Миротворця"? Днями чув, що якісь німецькі журналісти хочуть підтверджень про те, що "Миротворець" - це не неонацистська організація.". Нехай сходять за російським кораблем...)

Кандидат №2: Командир 64-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 51460) с. Князе-Волконське, Хабаровського краю полковник Шершнєв Олександр Леонідович.

Світився на публічних заходах у 2019-му та 2020-му роках

http://soldatskiemateri.ru/9-maya-2020-g-torzhestvennyy...

https://habarovsk.bezformata.com/.../chest.../76000585/

Мій фаворит – кандидат №1.

Причому і за складом характеру і психотипом - м'ясник і тварюка.