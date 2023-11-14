«Новий» інноваційний літак у Росії

04:50 14 листопада Київ, Україна

Санкції дозволили вдихнути нове життя у словосполучення “імпортозаміщення”. Природно, що це пріоритет для багатьох російських розробників, хто хоче отримати гранти від держави на розробку техніки та зброї з розряду “аналогів немає”. Особливо гостро це питання стоїть у галузі космосу, авіоніки, військової техніки та зброї, верстатів для виготовлення мікрочіпів.. І якщо з космосом і мікрочіпами все досить погано, то у ось військову техніку, зброю та авіоніку росіяни модернізують "героїзацією" і представляють як щось нове і, звичайно, без аналогів у світі.

Так, наприклад, навесні 2023 року було представлено "новий" літак Іл-96-400М. У листопаді це “чудо техніки” здійснило свій перший політ. Природно, пропаганда відразу почала його вихваляти. Глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров назвав розробку "демонстрацією найвищого рівня компетенцій вітчизняних конструкторських бюро та авіазаводів". Телеканал боброїдки Симоньян «RT» підкреслив застосування нових економічних двигунів, “завдяки яким вдалося досягти збільшення вантажопідйомності літака”. Блогер Мейстер назвав Іл-96-400М "не лише звільненням від капризів західних постачальників техніки, а й справжнім ренесансом нашого літакобудування". У Z-телеграм-каналі «Караульний» було опубліковано пост про лайнер, в якому говорилося: “Широкофюзеляжний далекомагістральний літак, повністю російський, до останнього болта. Таке можуть робити, окрім Росії, лише дві країни. Макдональдса, звичайно, шкода (ні), але цей Іл – вершина цивільних технологій, а не “еплпей” цей ваш”. Звертаючи увагу те що, як працює російська пропаганда, зрозуміло, що більше пересічних хвалебних тирад вивергає жерло пропаганди щодо тієї чи іншої події, тим більше потрібно “макіяжу” йому. Тому не дивно, що серед нововведень в Іл-96-400М були лише двигуни та трохи збільшений фюзеляж.

Складання корпусу літака Іл-96-400М

Взагалі, плани з виробництва "сучасно" літака Іл-96-400М пахнуть трохи нафталіном.. Спочатку Іл-96 розроблявся ще в СРСР. Наприкінці 80-х років конструкторське бюро Іллюшина представила модель літака, здатного долати понад 9 тис. км без дозаправки та нести на своєму борту до 435 пасажирів.. Через високе споживання пального модель не мала великої популярності. У 1993 році «Аерофлот» почав здійснювати перевезення пасажирів до Північної та Південної Америки, а також країн Південно-Східної Азії. Втім, за кілька років усі шість бортів Іл-96 були продані російською авіакомпанією.. Відомо, що 3 літаки було куплено Кубою, решта передано у розпорядження уряду Кремля. Один із них використовує особисто Путін – Іл-96-300ПУ. Це, так званий, “літак судного дня”, який у разі потреби може перекваліфікуватися на повітряний штаб. Нинішній Іл-96-400М був модернізований з вже наявного модернізованого літака Іл-96-400, розробленого в 1997 році.

Путін на борту свого літака Іл-96-300ПУ

Розробку "нового" літака розпочали ще у 2015 році. У 2018 році розробники отримали понад 1 млрд. рублів на модернізацію борту до Іл-96-400М. Іллюшинці обіцяли якнайшвидше завершення проекту та масовий випуск літаків. Тоді керівник проекту Дмитро Квітко був налаштований дуже оптимістично, проте навіть його конструктори висловлювали сумніви щодо успішності літака через початкову проблему – високу витрату палива.

Варто зазначити, що його почали розробляти з 2015 року і до 2020-го мали зібрати не менше п'яти літаків. Цього року було зібрано перший, можна сказати прототип, який здійснив перший пробний політ. Адже нові двигуни ще необхідно випробувати.

Авіаексперт Андрій Меньшенін досить стримано висловився з приводу “нового” літака: “Різниця між цими літаками [Іл-96-400 та Іл-96-400М ред.] у тому, що в Іл-96-400М оновлені двигун та авіоніка. Але тут важливо розуміти, що компонування літака, який перевозить менше ніж 400 пасажирів, але використовує чотири двигуни, вже давно застаріло. Чотири двигуни споживають дуже багато палива, тому економічно такі перевезення є неефективними, авіакомпанії намагаються відмовлятися від таких літаків”.

Готовий зразок Іл-96-400М із чотирма двигунами.

У словах експерта криється істина. Дійсно, раніше всі виробники, що виготовляють далекомагістральні літаки, використовували чотири двигуни.. І це було з безпекою. Два двигуни мали страхувати інші два під час перельоту над океаном. Однак з того часу минуло багато років і сучасні технології цілком дозволяють використовувати лише два двигуни замість чотирьох.

Андрій Меньшин також додає, що російська пропаганда постійно піднімає нафталінові заголовки на кшталт "вбивця AirBus" і Boeing щоразу, коли авіаконструктори РФ намагаються зробити літак з перспективою продати його світу.

Пілот із Росії, який побажав залишитися невідомим з метою безпеки, трохи доповнив висновки Меньшина. Він також вважає, що Іл-96-400М не такий вже "ідеальний", з розряду "аналогів немає". На думку пілота, цей літак дуже дорогий. Однак у зв'язку з санкціями, для російської авіації це краще, ніж борти, що розвалюються в польоті.. У той же час, коли санкції почнуть знімати, будь-який авіалайнер аналогічного типу відразу витіснить Іл-96-400М з російського ринку.

Наприклад, відома компанія «Airbus» випускає схожий за кількістю пасажирів борт «Airbus A330», однак у ньому використовується лише два двигуни. Це, у свою чергу, дозволяє значно економити паливо порівняно з чотирма двигунами. Крім того, їх також необхідно обслуговувати та лагодити. А полагодити чотири двигуни не те саме, що і два.

« AirBus A 33 0 »

Відомо, що на початок вторгнення, Росії, як та інших країн, іноземні продавці літаків надавали їх у лізинг-системі. Тобто більшість цивільних літаків у РФ були з-за кордону. Відповідно, ціни на квитки складалися за тарифами, в які закладалися, у тому числі ціни на паливо, обслуговування та ремонт. Якщо російським конструкторам вдасться розпочати масове виробництво Іл-96-400М, то або квитки на польоти цим бортом будуть зіставні з цінами на польоти на космічному шатлі, або держава повинна виділяти субсидії на пальне. Тобто, або на них ніхто не літатиме, або нові збитки російській економіці.

Це все на що здатні сучасні російські авіаконструктори. Дістати старі креслення та сподіватися, що пропаганда зліпить із них новий літак. Втім, за умов санкцій більшим задовольнятися не доводиться. Тим не менш, у майбутньому буде цікаво відстежувати подібну "нову" техніку і спостерігати за реакцією пропагандистів.