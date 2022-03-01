Небензя з трибуни ООН зачитав листа від “людей Портнова”

19:37 28 лютий Київ, Україна

Посол России в ООН Василий Небензя, выступая на специальной срочной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу российской агрессии против Украины, в очередной раз обвинил Украину в нацизме и нарушениях прав человека.

Однако, для подтверждения своих слов он избрал очень причудливые средства, которые подтверждают безпросветную тупость специальных служб России, а также тот факт, что агентура российских спецслужб в Украине, практически, исчерпана.

В очередной раз, распространяя чудовищную ложь об Украине, Небензя заявил, что “сегодня” (28 февраля 2022 года) он, якобы, получил письмо от украинской правозащитной общественной организации “Институт правовой политики и социальной защиты имени Бережной”. По его словам, эта организация в течении восьми лет распространяет информацию о “неонацизме в Украине”.

В частности, он процитировал выдержку из этого письма:

“Сегодня — апогей беспредела неонацистов в Украине. По распоряжению власти из тюрем выпустили осужденных, совершивших тяжкие преступления — убийства, грабежи, насилие…”

Что же это за организация, которая так смело помогает Владимиру Путину обманывать весь мир, убеждая в существовании мифических украинских неонацистов.

1 июля 2020 года я опубликовал четвертую часть своего расследования по взломанному электронному почтовому ящику Бориса Рапопорта, заместителя начальника управления приграничного сотрудничества Администрации президента РФ, которое курировал лично Владислав Сурков.

Публикация была посвящена таинственному отправителю многочисленных электронных писем в адрес Рапопорта, под именем “рашидович казбек”. Впоследствии оказалось, что этот псевдоним принадлежит экс-заместителю главы Администрации Президента Украины Андрею Портнову, который был правой рукой Виктора Януковича по вопросам судебной системы Украины.

26 мая 2014 года, в день, когда начались первые бои за Донецкий аэропорт, который стал одной из героических страниц истории Украины, Андрей Портнов прислал Борису Рапопорту письмо.

В этом письме содержались предложения о деятельности общественных правозащитных организаций, которые будут выполнять выгодную для Кремля публичную деятельность.

Общественная организация “Европейский правозащитный союз” (ОО “ЕПС”, ЕДРПОУ 39244253), основательницей которой была сотрудница Портнова — Марина Паринова, была зарегистрирована через 10 дней после того, как Портнов направил соответствующее предложение Рапопорту. А 12 ноября 2014 года была зарегистрирована общественная организация под названием “Институт правовой политики и социальной защиты”, учредителями которой стали народная депутатка VI и VII созывов от “Партии Регионов” Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная.

За месяц до письма про общественные правозащитные организации, 26 апреля 2014 года Андрей Портнов направил Борису Рапопорту другое письмо, в котором содержался файл с депутатским запросом (аж на 14 страницах) от имени ныне покойной Ирины Бережной, которая в 2017-м году разбилась в автокатастрофе.

Письма были направлены в адрес генпрокурора Украины и главы СБУ связанные с “вопиющим поведении праворадикалов” и покушенем на Геннадия Кернеса.

Отправляя письмо Борису Рапопорту, Андрей Портнов назвал Ирину Бережную “мой человек”.

После основания общественной организации “Институт правовой политики и социальной защиты” (ЕДРПОУ 39488692), и сама НГО, и Бережная как ее спикер, принялись организовывать и принимать участие в деятельности, которая очевидно подыгрывала политике Кремля, чтобы оправдывать заявления российских политиков о том, что в Украине действительно есть факты нарушения прав человека.

Ирина Бережная активно ездила (кстати, интересно, за чьи деньги?) на международные конференции, посвященные защите прав человека, где рассказывала о неких зверствах властей Украины против русскоязычного населения. Не отставала от нее и мать — Елена, которая возглавляет организацию и поныне.

В связи с такой активной деятельностью в ноябре к Елене Бережной даже приходили с обыском из СБУ, что Бережная, конечно же, использвала для демонстрации нарушений прав человека.

“Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора” — прокомментировали тогда в СБУ.

Естественно, чтобы вы даже не сомневались, борец за права человека радостно приветствовала начало бомбежек мирных жителей Киева, Харькова, Житомира, Чернигова, Одессы и других украиских городов.

По данным Youcontrol, именно Елена Петровна Бережная (Киев, ул. Артема, 55) является директором общественной организации, которую цитировал в своем выступлении Василий Небензя во время сессии Генеральной Ассамблеии ООН, оправдывая военные преступления российской армии против мирных граждан Украины. А это значит, данное письмо могла подписать именно она.

Таким образом, во время неспровоцированной агрессивной войны, которую развязала против Украины Российская Федерация, в действиях Елены Петровны Бережной усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 111 Уголовного кодекса Украины — “государственная измена” в форме оказания иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, которое карается заключением в тюрьму на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Надеюсь, органы СБУ обратят на это внимание в такой тяжелый период.