Немає "хороших" і "поганих росіян" . Є ті, хто наближає нашу перемогу та ті, хто цього не робить

Вечір 21 вересня показав, наскільки правильним і своєчасним було рішення про ускладнення отримання шенгенських віз та в'їзду до країн ЄС для громадян рф.

І, наскільки безперспективною для України є співпраця з чичваркіними, каспаровими та крашенніковими, які сформували наратив про те, що кожен, хто залишається в рф, нібито сприяє режиму.

А кожен, хто встиг виїхати - потенційний "хороший росіянин".

Вкотре повторюю, немає "хороших" і "поганих росіян". Є ті, хто наближає нашу перемогу та розвал росії, і ті, хто цього не робить.

Середньостатистичний росіянин, який #явнепалитики, #невсётакадназначно і #надауслышатьбамбасс, що вийшов сьогодні на вулиці москви та інших міст, щоб врятувати свою шкуру від американського Хаймарсу на українській землі — в сто разів корисніший для перемоги України, ніж тисяча ефірів на Youtube та сто форумів росії, куди ходять одні й самі люди.

Коли хлопців типу #явнепалитики закрили у власному бараку з єдиним виходом у дерев'яний макінтош - вони почали ворушити булками. Якби це було зроблено пів року тому — ми врятували б тисячі життів. Якби це було зроблено у 2014-му році — ми врятували б світ від того, на що він перетворився зараз.

Спецоперація йде за планом…

За українським планом.

Російська федерація буде зруйнована