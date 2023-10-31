Неідеальна бюрократична система Заходу

06:14 31 жовтня Київ, Україна

Неможливо заперечувати, що санкції сильно вдарили по росії. А постійні заперечення з боку офіційних представників влади та пропагандистів лише наголошують на тому, що сталося, як на катастрофі. Проте агресор знайшов спосіб обійти санкції. Це було передбачувано, оскільки навіть у період глобального протистояння Східного та Західного блоку, країни, які перебували під обмеженнями, зокрема СРСР, знаходили спосіб купувати та продавати санкційні товари. Повністю ізолювати країну у світі тим паче неможливо. Однак дивує не те, що росія знаходить обхідні шляхи отримання забороненої продукції, а те, що досі деякі західні компанії продовжують продавати товари подвійного призначення тими ж каналами зв'язку. А також те, що російські компанії, які безпосередньо співпрацюють з міноборони рф і виготовляють зброю для агресора, не потрапили в списки санкцій.

Минулого року росія почала масово знищувати українську енергетичну інфраструктуру. Постійні блекаути, за деякими даними, можуть повторитись і цього року. Противник використовував для цього, крім дронів, керовані ракети. "Кинджал" на базі ракети "Іскандер" є високоточною керованою ракетою з великим радіусом польоту. Її виробляє "Конструкторське бюро машинобудування" - АТ "НПК" "КБМ". Це дочірнє підприємство «Ростеха», яке входить до холдингу «Високоточні комплекси». Директором підприємства залишається довгі роки 64-річний Сергій Пітіков.

Пітіков не є депутатом, не перебуває у правлячій партії, тому його роботу, яка дозволяє придушувати “муки совісті” за вбивство ракетами, які виробляються під його керівництвом, назвати “ідейною” не можна. Ця людина отримує не менше 30 млн рублів на рік, що, очевидно, і дозволяє Пітікову домовлятися із самим собою, що він, нібито, тут "ні до чого" і "якби не він, то хтось інший". Так чи інакше, ця людина винна у вбивстві українців ракетами «Кинджал» та «Іскандер» не менше, ніж окупанти, які їх запускають.

Мабуть, вже не дивно, що російські чиновники, як, втім, і всі, хто має можливість і здоровий глузд, не тримають гроші в росії. Також намагаються не тримати й родичів. Адже обидві ці постійні є ключовими в рівнянні, де результатом є повний контроль людини. Пітіков не виняток. Дізнатися докладніше про закордонні рахунки конструктора «Кинджалів» не вдалося. З іншого боку, у “недружній” Швеції проживає його дочка – Мая Пітікова – зять та онуки. У 2021 році сім'я купила будинок за 500 тис. євро. Про той факт, що будинок був куплений не без допомоги батька, говорить загальний дохід Маї та її чоловіка, який дорівнює приблизно 80 тис. євро на двох. Крім того, того ж року дочка Пітікова купила нову Tesla Model 3 Standard Range Plus за суму, що дорівнює її річному доходу.

Так чи інакше, проте тема родичів за кордоном не є основною у цьому розслідуванні. Пітіков продовжує підтримувати ділові відносини із західними компаніями, які постачають «КБМ» деталі для створення ракети. Наприкінці серпня в ракетах «Кинджал» було виявлено мікросхеми від американських компаній «Texas Instruments», «Analog Devices» та «Altera». Їх ввозили через фірми-посередники з Німеччини, Литви, Нідерландів, Естонії, Фінляндії. Наразі виявлено ще один канал постачання чіпів, що використовуються в ракетах, який йде через Китай. Фірма ТОВ "ЕТС Електронікс" закуповує мікрочіпи у китайської компанії "ETC Electronics Limited".

Перелік мікрочіпів, що поставляються від китайської фірми російській

Російською компанією керує (принаймні формально) якась 38-річна Катерина Кулаковська. Це співробітниця підрозділу «Мікрон» – дочірньої компанії Ростеха. Дивно, однак «ЕТС Електронікс» не ховаючись брала участь у форумі «Армія-2022», де отримала диплом від шойгу, проте санкції проти цієї контори так і не було запроваджено.

Диплом від шойгу для ТОВ «ЕТС Електронікс»

У той самий час КБМ продовжує отримувати товари подвійного призначення, в тому числі з Європи. Наприклад, згідно з сайтом держзакупівель, камери тепла та холоду виробництва «Espec» компанія Пітікова отримує від московського ТОВ «Остек-Тест». Ця фірма навіть під час війни, як свідчать дані ImportGenius, продовжила імпортувати обладнання «Espec» із Польщі. Відправником виступала компанія Intertrans Sp. z o.o. з міста Седльце.

Фірма ТОВ «KEB-Рус», партнер німецької компанії «KEB» продовжує постачати кабелі в рф, а заразом продає токарні верстати для «КБМ».

Інформація на сайті компанії ТОВ «KEB-Рус»

"IR-Logistik GMBH" - ще одна німецька компанія, яка продає росії заборонене обладнання. Свердла для рушниць та інші товари подвійного призначення німецька фірма продає російській ТОВ «Світ верстатника», яка потім перепродує необхідні «КБМ» матеріали.

Постачання продукції Sandvik від німецької фірми «IR-Logistik GMBH» російській компанії ТОВ «Світ верстатника» (зокрема, запасні частини)

Розробником бортових комп'ютерів для «Кинджалів» є НДІЕП (Науково-дослідний інститут електронних приладів) – ще одна дочірня компанія Ростеха. Підрядник НДІЕП – АТ «Радіант-ЕК» постачає інтегральні мікросхеми безпосередньо НВК «КБМ». Радіант-ЕК продовжує імпорт під час війни: імпортує з Німеччини котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів (відправник — Advantek Gmbh).

Засвітилися у постачаннях й інші країни Європи. Так, наприклад, ще одна російська фірма, яка відзначилася на держконтрактах і у НДІЕП, і НПК «КБМ», — ТОВ «Сонатек». Вона пропонує "сучасне вимірювальне та металообробне обладнання від провідних світових виробників". Європейські торгові контрагенти "Сонатека" - UAB "Breitto" (Литва), "Baltic Shipping Agency LTD" Sp. z o.o. (Польща), UAB "CUST LT" (Литва), "Hermis Ekspo" SIA (Латвія), "Groupe D'Investissement Financier" SA (Бельгія), "Aberlink" Ltd (Великобританія) та ін.

Таке велике поле західних компаній, які беруть участь у прямому порушенні постанов Європарламенту, а також Держдепартаменту США призводить до непорозуміння. З одного боку, Захід допомагає Україні у війні з агресором. З іншого боку, західні органи безпеки неспроможні повною мірою контролювати діяльність фірм, що у полі їхньої юрисдикції. Найгірше те, що в кожному окремому випадку, компанії-виробники та посередники розуміють, до кого в результаті доходить їхня продукція. Однак вони не готові відмовлятися від прибутку та продовжують постачати санкційні товари російським компаніям.