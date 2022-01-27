"Не гуманітарна допомога" - як Росія "опромінює" захоплені території

Після захоплення східних територій України Росія регулярно постачала “гуманітарну” допомогу на окуповані території. Як вдалося з'ясувати, у контейнерах за допомогою були зовсім не гуманітарні товари, принаймні далеко не у всіх випадках. Є явні докази того, що на територію окупованих Донецької та Луганської областей Російська Федерація таємно перевозила радіоактивні елементи, зокрема збіднений уран.

Варто почати з того, що наприкінці 2021 року, 23 грудня, у так звані «ДНР» та «ЛНР» прибув 105-й “гуманітарний вантаж”. Цю подію висвітлили у пропагандистських ЗМІ бойовиків. На телеканалі сепаратистів "Оплот", ведуча розповіла, про вміст контейнерів. Вона перерахувала, що “гуманітарною допомогою” є медичні препарати, устаткування – томографи, мамографи та рентген-апарати.

Ведуча телеканалу «Оплот ТВ» Катерина Шиндіна розповіла про гуманітарний вантаж від РФ, що прибув у «ДНР».

Варто зазначити, що «Оплот», як і інші медіаресурси самопроголошених республік, спонсорується так званими адміністраціями «Л-ДНР». Репортаж був типовим висвітленням подій у тому, як “хороша Москва” постачає гуманітарні партії вантажів на “самопроголошені території”. Банальний звіт про виконану роботу.

Крім "медичного обладнання", фури привезли фільтри для води та експериментальну російську вакцину "Супутник-Лайт". Проте питання виникли у той момент, коли в кадр потрапили коробки з вантажем, на яких був логотип чеської компанії Ujp Praha.

Кадр із репортажу все того ж «Оплот ТВ», на яких видно коробки з назвою чеської компанії

Як випливає з опису компанії на офіційному сайті, «Ujp Praha» працює у сфері атомної промисловості. Основним видом діяльності підприємства є не виготовлення медичного обладнання, а транспортування та підготовка до тривалого зберігання збідненого та природного урану. “Розроблено та продовжує розвиватися складна технологія переробки металевого урану шляхом плавки, легування, механічної обробки, захисту поверхні урану, урану та продуктів із збідненого урану”, - йдеться на сайті компанії.

Офіційний сайт компанії « Ujp Praha », на якому наводиться інформація про основну діяльність підприємства

Представник міністерства охорони здоров'я, так званої «ДНР», повідомив, що вони часто отримують імпортні товари не лише з Чехії, а й з інших європейських та азіатських країн.. Однак він наголосив, що весь вантаж йде з Росії і представляється як “гуманітарна допомога”. Не виключено, що у попередніх постачаннях могли бути патрони, снаряди та озброєння, розраховане для бойовиків Донбасу.

Постачання будь-якого обладнання, запасів і т.д. заборонені в окупованій частині України. Будь-яке порушення цих правил карається економічними санкціями. Вантаж іде виключно з Росії, оскільки країна безпосередньо пов'язана з війною в Україні. Крім того, вже введені санкції проти РФ забороняють постачання в країну продукції, що має подвійне призначення. Що ж до медичного устаткування, воно не підпадає під визначення “товари подвійного призначення”, отже, хвилі легально, може продаватися зарубіжними компаніями Росію. Так, мабуть, і сталося з «Ujp Praha». Директор компанії Яромир Сгейбал був здивований, дізнавшись, що коробки з ім'ям його підприємства були “засвічені” у репортажі з окупованих частин України. Він не заперечує, що співпрацює з усіма країнами колишнього СРСР, у тому числі з Росією. Проте ніколи компанія не працювала з так званими адміністраціями «Л-ДНР» та з Міністерством з надзвичайних ситуацій РФ, яке постачає “гуманітарну допомогу”.

Серед російських підприємств, що співпрацюють із чеською компанією, багато фірм займаються атомною енергетикою, у тому числі – ядерним озброєнням. Зокрема, у 2017 році російська ФГУП «ПО Маяк», яка виробляє ядерну зброю, отримала від «Ujp Praha» контейнери для зберігання радіоактивних матеріалів, а АТ «Енергомонтаж інтернешнл» - 3 радіоактивні джерела гамма-випромінювання.

На сайті держзакупівель РФ числиться лише 4 поставки від Чеської фірми за 2017 рік. Усі вони призначалися для внутрішнього користування російських регіонів. Більше того, ні про яке нове обладнання не йдеться. У переліку послуг зазначено постачання запасних частин, а також надання ремонтних робіт. Це означає, що Міністерство з надзвичайних справ РФ, яке привозить на окуповані території України “гуманітарну допомогу”, у коробках Ujp Praha, не мало медичного обладнання. Не виключено, що мамографи, томографи та рентген-апарати, про які йшлося в репортажі, все ж таки прибули до самопроголошених республік, проте не від компанії «Ujp Praha». Можна сміливо припустити, що в ящиках з лейблом компанії були контейнери для переміщення радіоактивних елементів, які закуповувалися приватними компаніями і були передані на держбаланс.

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Інформація із сайту держзакупівель РФ. У переліку послуг, що надаються, чітко прописані “запасні деталі” та “ремонт обладнання”.

І хоча не можна з упевненістю сказати, що Росія перевезла в так звані «Л-ДНР» уран, зв'язок чеської компанії та Кремля вказує на те, що це цілком могло статися.

Справа в тому, що Ujp Praha почала своє існування на базі комплексу НДІ Інститут ядерної фізики. Комплекс був побудований ще наприкінці 50-х років минулого століття, коли Чехословаччина перебувала у полі впливу СРСР. Діяльність НДІ не розголошувалась, проте відомо, що за часів Холодної війни в інституті провели першу ланцюгову реакцію поділу ядра в Чехословаччині. Протягом наступних сорока років комплекс збільшувався і розширював сфери діяльності атомної промисловості. Після розвалу СРСР підприємство повністю приватизували і на його базі виросло три компанії, серед яких була і «Ujp Praha».

Зв'язки з Кремлем у минулому нікуди не поділися, і чеська компанія продовжила співпрацювати з «Росатомом» через російську фірму «ТВЕЛ» – виробника ядерного палива. У 2012 році спеціально створена компанія «Ujp Invest sro», з мінімальним статутним капіталом, збиралася побудувати в чеському місті Бистржице-над-Пернштейном завод з переробки ядерних відходів, у тому числі для майбутнього постачання відпрацьованого урану у військове виробництво. На той момент, чеські активісти виступили категорично проти проекту, оскільки, зі зрозумілих причин, це обіцяло високими ризиками для містечка та апріорі, мало заражати прилеглу місцевість. Примітно, що статутного капіталу компанії не вистачило б на будівництво такого комплексу.. Тому назріває дуже логічний висновок, що весь процес будівництва міг сплатити російський гігант «Росатом». До речі, завод так і не було збудовано, оскільки активістам вдалося наполягти на своєму.

Виходить, що чеська компанія давно співпрацює з російськими держпідприємствами, зокрема у військовій сфері. Примітно й те, що в реєстрі держскупок не завжди вказується ім'я компаній-постачальників, а отже, що обладнання Ujp Praha могло пройти непоміченим для широкого кола осіб. Зіставивши той факт, що чеське підприємство співпрацювало і, ймовірно, продовжує співпрацювати з російським «ТВЕЛ», виробником ядерного палива, і те, що постачання на окуповані території здійснюються через непідконтрольні українським прикордонникам ділянки кордону, можна припустити, що в ящиках підписаних ім'ям « Ujp Praha» знаходилися контейнери компанії з російським ураном.

Безумовно, що Кремль мілітаризує захоплені території стрілецькою зброєю та військовою технікою, у тому числі, використовуючи так звані “білі конвої” (через колір фур) з “гуманітарною допомогою”. Проте з якою метою РФ потрібно перевозити радіоактивні елементи на Донбас не відомо. Якщо врахувати, що нещодавня інформація про диверсію з аміаком на заводі у Горлівці просочилася у ЗМІ і тепер російська сторона призупинила реалізацію цієї провокаційної кампанії, отруєння радіацією місцевого населення, звинувачення в цьому українській владі та подальша ескалація без проблем вписується у сценарій дій окупантів. Втім, достовірно дізнатися, що було в коробках Ujp Praha, поки що, не вдалося. Офіційна версія окупантів – “гуманітарний вантаж із медичним обладнанням”. Водночас, увесь цивілізований світ звик до того, що Кремль ніколи не говорить правду, а отже, вірити на слово репортерам терористів все одно, що вірити в те, що Володимир Путін не балотуватиметься у президенти на майбутніх виборах..