Нагірний Карабах: Шойгу та Пригожин входять у гру

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У понеділок, 28 вересня 2020 року, практично через 48 годин з моменту початку бойових дій між Азербайджаном і Вірменією, один з авторів російського інформаційного агентства "URA.RU" повідомив, що його джерело, яке називає себе "бійцем російської ПВК" сказало йому, що він і його друзі готові виїхати в зону конфлікту "як тільки надійде сигнал", щоб воювати на боці Вірменії.

Автором новини вказаний якийсь Максим Анфалов, чиїм ім'ям підписано безліч матеріалів на сайті ura.news. Профіль людини з таким ім'ям знайдений і на Фейсбуці.

Слідом за першоджерелом "URA.RU" повідомлення про готовність російських найманців воювати проти збройних сил Азербайджану, підливаючи масло у вогонь конфлікту, поширили й телеграм-канали, підконтрольні Головному управлінню Генштабу РФ (ГРУ).

Так, Семен Пегов, колишній журналіст медіа Life, який робив пропаганду про події на Донбасі, опублікував цю новину на своєму телеграм-каналі Wargonzo. А надалі російські медіа стали цитувати та розкручувати вже обидва джерела, поширюючи наратив про те, що "російські добровольці після Донбасу та Сирії вже готові їхати в Карабах".

Цікаво, що той самий, нібито, журналіст "URA.RU" Максим Анфалов дуже пильно стежить за подіями, пов'язаними з пригожинськими підопічними з-поміж російських найманців. То він пояснював, як слюсарі та охоронці заробляють в Сирії пів мільйона на місяць. То розповідав про те, куди вагнерівці їхали через Мінськ. То дізнавався про долю одного з арештованих в Мінську вагнерівців у себе в Пермі. Потрібно сказати - дуже корисний для ГРУ журналіст, цей Анфалов.

Таким чином, Кремль навіть не став заморочуватися зміною вже багаторазово використаного наративу. Ті ж пропагандисти ГРУ - Олександр Коц і Семен Пегов - які створювали фейки про російську агресію на Донбасі, виправдовували присутність російських найманців, брехали про їхні злочини в Сирії та Лівії, тепер поширюють казку про те, що на запрошення офіційного Азербайджану на території конфлікту воюють терористи з Сирії. А за словами Пегова, вони навіть збираються використовувати шахід-мобілі, підриваючи себе самих під час військових дій проти Вірменії.

Все це означає, що бізнес на крові Євгенія Пригожина отримає чергову порцію щедрих інвестицій від Путіна, поки останній буде закликати до миру.