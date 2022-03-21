«Ми свою недугу ганебну – на подвиг перетворимо…»

Наші кібер-ангели з Ukrainian Cyber Alliance перехопили інтерв'ю російського видання VPK News з президентом колегії військових експертів Росії, генералом-майором Олександром Володимировим.

Володимиров широко відомий у російських експертних колах своїм дерев'яним ставленням до військово-політичної стратегії, бо часто виступає перед студентами та академічною спільнотою у контексті цитати з фільму “ДМБ”: “Ми весь світ у труху! Але потім…"

Незважаючи на людиноненависницькі пропозиції Володимирова - вводити обов'язкову ідеологію і поголовно готувати юнаків та дівчат до війни, щоб кожен мав військову професію, його продовжують вітати і в академічному, і в адміністративному середовищі. В інтерв'ю він навіть похвалився, що його запросили до Радбезу Росії на бесіду.

Проте, схоже, після публікації інтерв'ю, перехопленого УкрКіберАльянсом, на розмови Володимирову доведеться ходити тепер частіше. Але, не в Радбез, а у ФСБ. Адже сам Володимиров в інтерв'ю припускається непробачної помилки. Те, що великий керманич назвав "спеціальною операцією" він по-простецьки називає "війною". А для громадянина Росії – це непробачний злочин: війна – це мир, свобода – це рабство, і так далі за темником…

Але є у Володимирова і ще більш серйозний промах. У своєму інтерв'ю він гаряче пояснює, які насправді справи з російською агресією в Україні. А це вже тягне на розкриття держтаємниці.

Ось що між рядками констатує Володимиров у своєму інтерв'ю:

Розгорнувши наступ проти України, путін і його оточення намагаються підлаштуватися під ситуацію, що змінюється, і жонглюють політичними інтерпретаціями як усередині Росії, так і в переговорах з іншими країнами;

З моменту вторгнення путін жодного разу не вийшов із зверненням до російської нації. Замість нього події інтерпретують коношенков та пєсков. Тоді як Зеленський оновлює свою політичну позицію публічно – двічі на день;

Резервів та наступних ешелонів у агресора немає і не передбачалося. Стрімка війна перетворилася на позиційну, а отже - на поразку (причому Володимиров сам своїми вустами допускає поразку - я, прям, хвилююся за його життя);

російська армія втратила темп руху та відновити його більше не зможе. Єдиний вихід - методичне стирання з землі мирних міст, шляхом скоєння військових злочинів;

Крім провалу військових аспектів агресії, фактично, провалені й політичні. Володимиров підтверджує, що після встановлення контролю над містами там має з'являтися нова проросійська влада. І лише у такому разі можна сподіватися на демонстрацію успіхів війни. А українські громадяни вперто створюють картинку протестних мітингів та ненависті до загарбників для українських та західних медіа;

Володимиров підтверджує, що для російської армії збереження життів цивільного населення другорядне щодо своїх цілей. Людожер навіть не соромиться, що в процесі реалізації завдань російська армія готова вбивати дітей;

Володимиров підтверджує, що, незважаючи на перевагу у повітрі, російська армія не має повного контролю і там;

В результаті Володимиров практично констатує нульову боєздатність російських військ до зіткнення з Україною.

В цілому, інтерв'ю журналіста “ВПК Ньюз” Олега Фалічева з Володимировим виглядає досить здорово. Якщо прибрати пропагандистський флер, то всі вони чудово розуміють і внутрішньо усвідомлюють (хоч і не готові прийняти) свою поразку. Проте місцями наївність генерала Володимирова просто вражає свідомість.

Наприклад, він щиро дивується, з якої причини путін не посилає в м'ясорубку дітей, які в патріотичній нестямі приходять до дверей військкоматів? "Війна - каже Володимиров, - справа не швидка"...

Скільки можна вчити, Олександре Володимировичу? "Спеціальна операція", а не війна... Адже посадять тебе, касатик!

Нарікає Володимиров і на те, що ветерани не ходять по російських школах та дитсадках, і не готують діток до того, що вже зовсім скоро вони можуть вирушити вмирати. Адже міністерство освіти Росії вже вкрало кілька виділених з бюджету на це мільярдів рублів.

Нарешті, Володимиров у своєму інтерв'ю вщент розносить російську військову пропаганду, а точніше - її відсутність. За його словами, керівництво збройних сил Росії перепідпорядкувало управління спецпропаганди, яке працювало в сегменті ГЛАВПУру радянської армії і ВМФ, головному розвідуправлінню мо рф (гру). Тобто, по суті, російською пропагандою зараз керують грушники, які, вибачте, і “просрали всі полімери”...

По суті, інфовійна відбувається лише в сегменті інтернету, який частково довелося перекрити в росії через відчутні втрати. А ось ключові телеканали Росії, за словами Володимирова, навіть не змінили сітку мовлення.

Завершується стаття якимось пропагандистським маренням та кашею з туману війни та “цивілізації життя” у складі Росія-Китай-Індія, яка більше схожа на фашистську вісь Берлін-Рим-Токіо другої світової.

Проте і так зрозуміло, що на профілактичну бесіду з особистом Володимиров цією статтею вже заробив.