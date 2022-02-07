Московський Патріархат несе волю Кремля до Африки

Церква повинна допомагати знайти людині Бога в її повсякденному житті, знайти себе, вирішити життєві проблеми, пояснити шлях, яким вона йде. Священники є добрими психологами і повинні служити на користь всього людства. У той самий час Московський Патріархат, на чолі з патріархом Кирилом, служить на користь Кремля і допомагає просувати бізнес-ідеї партнерів Путіна.

У листопаді минулого 2021 року Московський Патріархат Російської Православної Церкви (РПЦ) оголосив, що створює власний екзархат для Африки і прагнутиме вирвати контроль над єпархіями та парафіями на континенті у Православної Церкви Олександрії та всієї Африки, вона ж Грецька Православна Церква. З одного боку, цей крок доповнює агресивну політику Кремля щодо використання приватних військових компаній для розширення російського впливу в Африці. Але, з іншого боку, це може бути формою помсти іншим центрам світового православ'я, які підтримують автокефалію Української Православної Церкви.

Через кілька місяців у цього яскраво вираженого Африканського екзархату РПЦ з'явився лідер, він стверджує, що залучив понад 100 місцевих священників і архієреїв, а минулої неділі, 30 січня, відслужив перше церковне богослужіння в країнах Африки на південь від Сахари.

Повідомлення у ЗМІ про вдалий початок експансії РПЦ в Африці

Патріарх Олександрійської та Всеафриканської Православної Церкви Феодор, що не дивно, відреагував з люттю, в найжорсткіших і безцензурних висловлюваннях засудивши Москву за “сіяння насіння розбрату” та загрозу православному миру на африканському континенті, ігноруючи територіальні розбіжності, що більшість Церков, у тому числі Московська, вже давно прийняли. Феодор назвав дії Москви "спробою змінити православну еклезіологію (галузь християнського богослов'я, що вивчає природу, властивість і устрій Церкви, як розділ догматичного богослов'я і як елемент богослов'я тих чи інших отців Церкви)" шляхом поширення "злого вірусу етноцентризму (світогляд, що розглядає власну культуру, як зразок, яким виносяться судження про людей інших культур)”. Один відомий російський експерт із релігійних питань Олександр Солдатов стверджує, що такі різкі висловлювання, небачені останніми роками, нагадують про перші дні християнства.

Патріарх Олександрійської та Всеафриканської Православної Церкви Феодор закликав африканських священників "не вестись на 30 срібняків РПЦ"

Інші православні патріархати, у тому числі як ті, що підтримують Константинополь та його надання автокефалії Україні, так і ті, що цього не роблять, стурбовані тим, що вони вважають “перегином” Москви. Зокрема, деякі побоюються, що дії РПЦ в Африці можуть відкрити двері для аналогічної агресивності Росії на власних канонічних територіях. Деякі з цих стародавніх Церков, у тому числі Єрусалимська, особливо лояльна РПЦ, навіть зробили кроки, щоб спробувати розпочати переговори, щоб не допустити переростання розбіжностей із цього питання на розкол, який, як вони побоюються, підірве все Православ'я.

У Московського Патріархату дійсно були свої парафії в Африці як мінімум з 1999 року, але ці храми призначалися для обслуговування російських експатріантів, а не корінних африканців. Протягом більшої частини останніх двох десятиліть, аж донедавна РПЦ обережно заявляла, що континент є частиною канонічної території Олександрійської грецької православної церкви. Але у відповідь на визнання останньої української автокефалії та втручання Кремля у справи Африки, що зростає, Російська Церква більше не бажає сповідувати таке на словах. Натомість РПЦ явно займається “браконьєрством” на території Олександрійського Патріархату.

Багато релігійних експертів, природно, зосередили увагу на суперечці між Московським Патріархатом та іншими православними церквами щодо України як на мотиві дій Росії в Африці, враховуючи наполегливу вимогу Кремля про те, щоб усі країни колишнього Радянського Союзу визнали її канонічною територією. Вони вказують, що, вимагаючи такої згоди з інших, Московська Патріархія всюди порушувала дух і букву міжправославного порозуміння з цього питання. Щоб висловити свій гнів на Вселенський Патріархат у Константинополі за надання автокефалії Українській Церкви, наголошують вони, Московський Патріархат почав відкривати свої церкви не лише у Туреччині, а й на канонічній території цієї Стамбульської Церкви в Азії. А в грудні 2019 року, перед початком пандемії, голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Іларіон заявив, що не виключає можливості зробити те саме в Африці чи інших регіонах, де ці патріархати не засуджують, що зробили Константинополь та Київ.

Церковник тоді визнав, що РПЦ завжди визнавала Африку "канонічною територією" Олександрійського Патріархату, але вже тоді розуміла під цим північну частину континенту. За словами Іларіона, Олександрія додала до своєї назви "вся Африка" лише у 1920-х роках. До цього Олександрійська церква мала вплив лише на півночі, і справді сьогодні більша частина її 1500 парафій знаходиться в північній частині Африки. На той час РПЦ підтримала поширення Олександрійського Патріархату і коли він займався будівництвом церков в Африці, Московський Патріархат, на думку Росії, канонічно входили до складу Олександрії. Але тепер, коли Патріархат підтримує Україну, Москва наполягає на тому, щоби колишня парадигма була змінена.

Ця загроза, що нині реалізується, є серйозним викликом гармонії православного світу, але це також загрожує як Російській православній церкві в самій Росії, так і іншим країнам з невеликим православним населенням, але які досі не мають значної російської присутності всередині країни. Багато православних за кордоном, напевно, будуть обурені агресивними претензіями РПЦ, кажучи і припускаючи те, що вони вважають прагненням патріарха Кирила створити “православний Ватикан” у Москві. Водночас багато православних вірян у Росії обурені тим, що Церква рабськи слідує за Кремлем в африканських справах, порушуючи власні правила, що визначають, де і як вона може діяти за кордоном, тоді як усередині самої Російської Федерації вона так мало робить. РПЦ помітно програє католикам та протестантам у багатьох частинах цієї країни.

Ймовірно, причина, через яку Московська Патріархія діє так, як є, криється на поверхні і насправді давно було відомо про реальні дії РПЦ: вона явно служить інтересам Кремля. Небагато російських православних насправді живуть в Африці, і створені там церкви, швидше за все, будуть заповнені офіцерами ФСБ, що маскуються під священників. Справді, таке використання церкви за кордоном як прикриття для розвідників давно стало радянською та російською традицією. Отже, ймовірно, не випадково, що високопоставлений російський церковний діяч, вітаючи експансію в Африку, демонстративно згадав президента Володимира Путіна та його цілі, перш ніж згадати про цілі патріарха Кирила.

Заяви Патріарха Кирила більше нагадують заклики у Середньовічних хрестових походах, що прямо свідчить про експансію Африки РПЦ

Як мінімум, це свідчення того, що Кремль і російські спецслужби керують або використовують дії Московського Патріархату в Африці, і заслуговує на найпильнішу увагу. Створення екзархату РПЦ на цьому континенті слід розглядати не просто як помсту визволення України Олександрією, а й як ще одну частину «гібридних війн», які Путін веде там та в інших місцях. Тепер зрозуміло, чому президент Росії вніс зміни до Конституції країни щодо державної релігії. Він просто прикривається церквою, Біблією, розуміючи, що це може відвести око розслідувачів усього світу від діяльності російських агентів, які вдавали священників.