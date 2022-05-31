Росія не може існувати без пропаганди. Рашисти звикли до єдиних наративів на кшталт "великої Росії", "весь світ - вороги", "великий російський народ" і т.д. Для її поширення Кремль використовує підконтрольні йому ресурси інформації у медіапросторі.. Проте, пропагандисти, тобто особи, які обманюють власне населення для імперських амбіцій Путіна, не є її творцями. Більше того, сам Путін, який поглинає пропаганду та частково черпає інформацію з телевізора, не є тим, хто її створює. Для пропагандистів на телеканалах, підконтрольних блогерів в інтернеті і надалі для ширшої публіки, рашистські наративи створюються окремими ідейними людьми, які, очевидно, розуміють ситуацію всередині Росії та роблять усе, щоб ця країна відродилася як імперія.

Напевно, творців, так званих методичок, у агресора існує кілька десятків, так як ця робота все ж вимагає безперервної виснажливої праці - обманювати 140-мільйонне населення та ще завдання. На даний момент вдалося ідентифікувати дві особи, дані яких були вилучені з метаданих однієї з методичок для пропагандистів. Ними є Андрій Грибанов та Дар'я Лантратова. Про Грибанова в мережі міститься дуже мало інформації. Проте про Лантратову відомо дещо більше.

У 2006 році, одна з авторів методики для пропагандистів закінчила Московський педагогічний державний університет. У 2008 році, Лантратова прийшла на службу в департамент прес-служби та інформації уряду Росії, а незабаром стала начальником департаменту координації інформаційної взаємодії з органами державної влади управління справами президента Росії з громадських зв'язків та комунікацій. У 2021 році вона з особистої ініціативи Андрія Турчака (заступник голови Ради Федерації РФ) стала його заступником. Ця “заступник заступника” займається тим, що пояснює чиновникам та пропагандистам, що необхідно говорити та як відповідати на провокаційні питання, які можуть підірвати ідеологію партії агресора. Саме вона і такі як вона вкладають у голови політикам пояснення всього того марення, яке необхідно доносити до народу, щоб він успішно зомбувався.

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Дар'я Лантратова – один із авторів методик для пропагандистів. Ідеолог рашизму.

Очевидно, що Лантратова чудово розуміє, що створює матеріали, які необхідні для свідомого обдурення росіян. Так, у методичці датованій 12 березня 2022 року, автором якої, у тому числі, є “заступник заступника”, зазначені головні наративи, створені для пропагандистів і політиків: “захист Росії та Донбасу”, “підтримка дій президента та російської армії”, "перемога в інформаційній війні", "санкції та їх наслідки", а також "протидія протесту". Оскільки головною риторикою в РФ на сьогоднішній день є необхідність показати українців “нацистами” та “неіснуючим народом”, пропагандистам, політикам та підконтрольним Кремлю блогерам пропонують використовувати такі тези: “в Україні воюють нацисти та радикали”, “над українцями проводили психологічні експерименти , використовуючи їх як піддослідні свинки”, “Росія вчасно розпочала спецоперацію, їй не залишили вибору”, “Україна випустила на волю тисячі ув'язнених, засуджених за особливо тяжкими злочинами, щоб вони воювали у лавах ЗСУ”. У тому числі, автори методик для пропагандистів закликають використовувати ілюстрації, для зомбованого населення, яке краще сприймає візуальну інформацію. Серед картинок можна виявити такі:

. Примітно, що другий варіант, де зображено солдатів із дитячими візками, спочатку було створено українською стороною. Рашисти просто поміняли місцями прапори." Примітно, що другий варіант, де зображені солдати з дитячими візками, спочатку було створено українською стороною. Рашисти просто поміняли місцями прапори." width="540"

Приклади картинок, які пропонують із методичок використати пропагандистам, з метою підтримати російську армію та одночасно дискредитувати українську. Примітно, що другий варіант, де зображено солдатів із дитячими візками, спочатку було створено українською стороною. Рашисти просто поміняли місцями прапори.

Окрему увагу варто приділити символам рашистської Росії - "Z" та "V". Відомо, що латинські літери використовують окупанти для позначення своєї військової техніки. Серед цивільного населення вони представлені на підтримку армії. У методичці від Грибанова і Лантрантовой рекомендується використовувати “Z” і “V” у масових заходах, залучаючи бюджетні організації – будівництво живих колон, дітей, перейменування населених пунктів тощо.

. Тотальне зомбування населення методами, прописаними в методичках." Тотальне зомбування населення методами, прописаними в методичках.". Тотальне зомбування населення методами, прописаними в методичках."

Приклади використання символів рашистів на батьківщині окупантів. Тотальне зомбування населення методами, прописаними в методиках.

Неможливо пройти повз санкції. Тут, творці вказівок для пропагандистів наголошують на важливості згадки “нових можливостей”. Тобто "імпортозаміщення" про яке говорили довгі роки, нарешті, "буде реалізовано". “Замість синтетичних західних брендів, ставропольські виробники створюватимуть одяг із натуральних тканин. Карельські потужності візьмуться за заміну Coca-Cola. Замість імпортних сирів «Bri» та «Camember» прийде продукція з башкирського регіону”. Яскравим прикладом такого “імпортозаміщення” може стати відео, де жінка робить домашню колу:

. За словами росіянки - "виходить не дуже"." width="657"

Скріншот з відео, на якому жінка робить “ домашню” Pepsi - Cola. За словами росіянки - "виходить не дуже".

"Імпортозаміщені" західні напої вже з'явилися на прилавках у РФ

З одного боку, запровадження санкцій, це справді "час можливостей", проте для тих, хто зуміє налагодити постачання підсанкційних товарів, тобто для контрабандистів. Або ж, для обмінників валюти на "чорному ринку". І в тому, і в іншому випадку, ці люди повинні мати велику кількість грошей і мати серйозні зв'язки з держорганами, щоб не потрапити за ґрати або не бути рекетованими іншими "підприємцями".

Також у методичках закликають згадувати, що від санкцій постраждають лише противники Росії – Захід та Україна. Теж стосується і блокування «Visa» і «Master Card» - "у країні можна й надалі розплачуватися банківськими картками, а блокування міжнародних платіжних систем зашкодило тим, хто залишив Росію, тобто, зрадникам, як прихильники Навального".

Автори методичок нагадують про блокування соціальних мереж, таких як Facebook і Instagram, називаючи це – “перемогою в інформаційній війні”. Вони закликають пояснювати обмеження наступним – ці інформаційні ресурси були розсадниками русофобії.. Вони дозволили заклики до вбивства росіян. З них у вітчизняні соціальні мережі йдуть чиновники, артисти, блогери”.

Особливо примітно те, що громадським діячам, особливо популярним блогерам з великою кількістю передплатників, рекомендували "заспокоювати населення", демонструючи звичайний, звичний спосіб життя, "ніби нічого не відбувається" - походи по супермаркетах, відпочинок з сім'єю, подорожі (куди це ще можливо), повсякденні відносини тощо. Тому, прихильників війни та політики головної партії РФ легко відрізнити за подібним контентом.

Усі основні наративи та тези в методичках створені конкретними людьми. Вони залишаються в тіні, у той час, як пропагандисти та відомі особи, які виступають за підтримку війни проти України – не більше ніж актори, пішаки. Саме такі як Лантратова і Грибанов є ідеологами, що сіють злість і ненависть серед народу, перетворюючи їх на покірних зомбі. Небезпека таких людей важко переоцінити, оскільки їх отрута проникає глибоко у підсвідомість рашистів і змушує щиро вірити пропагандистам, що вони говорять.