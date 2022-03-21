Мішки для солдатських трупів та вілли для генеральських сімей

15:46 21 березня Київ, Україна

За 18 годин до нападу Росії на Україну українські та російські медіа опублікували заяву начальника Управління Служби безпеки України (СБУ) у Харківській області Романа Дудіна під час його виступу на брифінгу про те, що Міністерство оборони Росії закупило 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів.

Ця кількість приблизно відповідає третині загальної кількості військовослужбовців Росії, які беруть участь в агресії проти України в цей момент.

Однак це не єдина ознака того, що російський уряд системно готувався до масової загибелі своїх солдатів на території України. Наказом Федерального агентства з технічного регулювання та метрології від 13 вересня 2021 року № 950-ст було закріплено російський державний стандарт (ГОСТ) із ПОХОВАННЯ ТРУПІВ.

Цей стандарт був введений в дію 1 лютого 2022 року з метою встановлення “загальних вимог до організації та проведення комплексу заходів щодо поховання трупів людей та тварин, які загинули під час військових конфліктів або внаслідок цих конфліктів”. Очевидно, що російський уряд вирішив підготуватися до результатів своєї військової авантюри шляхом прирівнювання своїх солдатів до тварин. Поводження з солдатами як із тваринами за їхнього життя здавна було нормально практикою Міністерства оборони Росії. Проте таке ж звернення і після їхньої смерті — це вже щось надзвичайне…

Особливо вражає така політика на тлі розкоші, в якій мешкають російські воєначальники.

Сам міністр оборони Росії Сергій Шойгу живе у будинку за $18 мільйонів доларів. Нерухомість, природно, записана на його родичів.

Сім'я глави російського Генштабу Валерія Герасимова, який відправляє російських дітей у поліетиленові мішки для трупів, має нерухомість загальною вартістю від 100 до 150 млн рублів.

У гості до нього можна заїхати за адресою вулиця Нова, 6, село Першине, Московської області — за координатами 55°31'43.2"N 37°06'35.0"E, щоб особисто помилуватися будинком генерала.

Найрозкішніше живе перший заступник міністра оборони Росії Руслан Цаліков. Не дивно, адже саме він є “гаманцем” Сергія Шойгу та інших людей.

Площа хоромів Цалікова на Рубльовці складає 1868 м2, не рахуючи гостьового будинку. Інформація про те, що з Цаліковим живуть його четверо дітей Заур, Даніел, Єлизавета та Юлія, поки що не підтверджується. Вони вже мають свій бізнес і нерухомість під дахом татка. А ось діти російських солдатів залишаться, як завжди, з дулею, після того, як їхні батьки повернуться з України в поліетиленових мішках, або взагалі будуть спалені в переносних крематоріях.

Наприкінці 2020 року Єлизавета Русланівна Цалікова заснувала фірму «Тектум», яка займається орендою та управлінням нежитловим нерухомим майном, випливає з даних «СПАРК-Інтерфакс». Вона ж стала гендиректоркою та єдиною співвласницею компанії. Фірма «Тектум», за даними системи, також може займатися виробництвом одягу зі шкіри, спецодягу, білизни та іншого верхнього одягу. Восени 2021 року Єлизавета змінила прізвище на Гогичаєву, але в архівних виписках ЄДРЮЛ збереглося її дівоче прізвище.

А вже наприкінці цього року, 24 грудня, другою співвласниею (з часткою в 50%) ТОВ «Тектум» стала Юлія Русланівна Цалікова, випливає із даних «СПАРК-Інтерфакс».

Наразі фірма зареєстрована в Москві за адресою: Останній провулок, будинок 24. Згідно з архівною випискою з ЄДРЮЛ, при створенні юрособи була вказана інша адреса: Садівницька набережна, будинок 7. За цією ж адресою розташований чотиризірковий готель Balchug Viewpoint Hotel.

Згідно з Федеральним списком туристських об'єктів, готелем керує повний тезка колишнього в.о. гендиректора ВАТ «Оборонбуд» та ВАТ «Головне управління облаштування військ» (ВАТ ГУОВ), індивідуальний підприємець Германович Владислав Сергійович. Крім цього, у людей збігаються перші чотири цифри ІПН: це означає, що вони отримували свій ідентифікаційний номер в одній і тій же податковій інспекції.

У квітні 2021 року Заур Русланович Цаліков зареєстрував фірму «Домінус Зед», яка займається орендою та управлінням нерухомим майном, будівництвом житлових та нежитлових будівель, купівлею та продажем нерухомого майна, випливає з даних «СПАРК-Інтерфакс». Тоді він став гендиректором та одноосібним власником компанії. При реєстрації фірми було зазначено ту саму адресу, якою була зареєстрована фірма його ймовірної сестри: Останній провулок, будинок 24.

24 грудня партнером Заура Цалікова в «Домінус Зед» став його ймовірний брат, Даніел Русланович Цаліков (з часткою в 50%), випливає з даних «СПАРК-Інтерфакс».Цікаво, що Юлія Цалікова стала співвласницею «Тектуму» цього ж дня.

У гості до Цалікова можна заїхати за координатами 55°45'25.9"N 37°17'53.9"E. Як видно на супутникових знімках, там можна буде і в теніс пограти, і по лісі походити, і зайняти своїх дітей не в бомбосховищі, а на дитячому майданчику.

Усі вищезгадані координати вже передані керівництву Державного космічного агентства України. Річ в тому, що низка космічних об'єктів (як, наприклад, супутник “Січ-2–30”, запущений 13 січня 2022 року з мису Канаверал (Флорида, США), не несуть більше жодної наукової чи практичної користі. Особливо в контексті знищення цивільної інформаструктури російськими бомбардуваннями. Іншими словами, ніхто не засмутиться, якщо вони "випадково" зійдуть з орбіти десь у районі Гренландії і увійдуть у щільні шари атмосфери настільки вдало, що згорять не повністю, а почнуть заплановане падіння, невблаганно наближаючись до зазначених адрес. А у зв'язку з тим, що територію собі російські фельдмаршали накрали величезну, то нікому, крім їхніх будинків, падіння супутників не завдасть шкоди.