«Курочка по зернятку клює» або як у росіян відбувається розвінчання пропагандистських міфів

07:16 27 грудня Київ, Україна

"Курочка по зернятку клює" - нова фраза путіна, висміяна як за межами росії, так і самими росіянами. Світ сприйняв це висловлювання диктатора щодо ведення ним війни як слабке виправдання неможливості показувати реальний результат. Росіяни, які перебувають не перший рік під впливом пропаганди, дивуються, як їхня “непереможна друга армія світу” досі “за великим рахунком ще нічого не починала”, тоді як понад 100 тис. військових було знищено менш як за рік війни.

У той самий час, несвідомо і, очевидно, навіть не здогадуючись про це, своєю фразою путін чітко дав визначення поступового розвінчання створених кремлівською пропагандою міфів про російські скріпи, смисли і цілі початої війни, ідеї «російського світу».

Соціальні опитування та зрізи думки громадян – річ далеко не авторитетна та не точна. Людей можна підкупити, поставити навідні питання, натякнути, для кого і з якою метою опитується. Ще більш неадекватною є процедура проведення таких опитувань у країні, яка є стороною конфлікту. Але найбільш абсурдним явищем є соціологічні дослідження в країні з тоталітарним або диктаторським режимом. Тому до соціологічних опитувань у рф можна ставитися як до розважального фрик-шоу.

У той самий час, певні висновки можна робити, спираючись на такі, на перший погляд, марні заходи. Особливо, якщо опитування проводилося серед респондентів, які явно підтримують путіна, війну та імперську політику кремля. Необхідно одразу наголосити, що нижче будуть наведені думки зомбованого російського населення, яке з народження свято вірить у “святу місію росії звільнити світ від Загниваючого Заходу”. Але те, як сприйняття спотвореної реальності змінилося у їхній свідомості, явно свідчить про перемогу України на інформаційному фронті, на полі бою, а також про розкол російської пропаганди на кілька відгалужень, що також сприяє поступовій поразці кремля. Як сказав путін – “курочка по зернятку клює”.

Після 24 лютого близькі до кремля структури проводять опитування серед лояльних до путінської влади респондентів.. Їх цікавить ставлення цього прошарку населення до війни, як вони оцінюють ситуацію в росії, який результат війни для них є прийнятним. У липні та листопаді 2022 року опитування були проведені в москві, Саратові та Єкатеринбурзі. Респондентів поділили на такі групи:

- «алармісти» – аудиторія терориста Гіркіна-Стрєлкова;

- «ультрапатріоти» – аудиторії Кадирова, проросійського блогера Юрія Подоляки та так званих військкорів (Олександр Коц, Дмитро Стешин, Олександр Сладков та ін.);

- «ліві патріоти» – аудиторії соціаліста Миколи Платошкіна та журналіста Костянтина Сьоміна;

- «традиціоналісти» - аудиторії блогера Єгора Холмогорова та актриси-антиприщепниці Марії Шукшиної;

– «лоялісти» – глядачі політичних пропагандистських ток-шоу.

Результат серед усіх верств зомбованого пропагандою населення показав, що їхній спокій і впевненість, які були властиві в перші три місяці війни, змінилися напруженістю і, залежно від пропаганди, що споживається, стали або більш агресивними, або почали переважати невпевненість і бажання завершити війну, навіть якщо для цього потрібно буде повернути Крим.

Проте, у липні, за словами опитаних, простежувався спокійніший настрій. Вони вважали, що росія зуміла адаптуватися до санкцій. На місця іноземних компаній, що пішли з російського ринку, прийшли вітчизняні, а на деяких підприємствах збільшилася кількість держзамовлень і робочих рук не вистачає.

Водночас, “патріоти” висловлювали невдоволення великою кількістю загиблих солдатів з обох боків (оскільки пропагандисти переконували, що в українській армії воюють виключно жителі східних областей, яких у росії вважають росіянами з українськими паспортами). Також їм було незрозуміло, чому міноборони рф не діє жорсткіше у відповідь на обстріли російської території і хто був тим зрадником, що наказав про обмін полонених у Маріуполі бійців полку «Азов». Крім того, виникали питання до кремля – “чому так довго триває” війна, яку їм обіцяли закінчити у стилі “візьмемо Київ за 3 дні”. У той час пропагандисти підігрівали своє марення, що росія веде війну "проти всього блоку НАТО" і на таке протистояння ніхто не розраховував, незважаючи на більш ранні заяви пропаганди про те, що рф збирається відтіснити Альянс військовим шляхом до його кордонів 1997 року.

У той самий час, коли Україна та весь світ розуміли, що сили армій агресора та ЗСУ наближаються до паритету, лінія фронту стабілізувалася, а українські захисники повним ходом готуються до контрнаступу, у “патріотів”, як і раніше, спостерігалися “шапкозакидальні” настрої. Вони закликали захопити не лише Донбас, а й усю Україну, а дехто вимагав “йти далі” на Європу.

Як і передбачалося, реальний дисонанс у головах у зомбованого населення росії виник у момент контрнаступу ЗСУ, що відбувся. У період після деокупації Харківської області, але до звільнення Херсона, Z-публіка не на жарт злякалася. Більше того, заспокійливою не стала навіть анексія чотирьох українських областей, багато хто не вважав їх своєю територією, як це сталося у 2014 році з Кримом, інші були впевнені в помилці анексії, розуміючи, що “нові території відновлюватимуться та спонсоруватимуться з кишень росіян”.

«Радикальні патріоти» стали більше боятися перенесення військових дій на територію росії, а деякі респонденти настільки розчарувалися в російській армії, що готові були навіть віддати Крим, аби закінчити війну. Такі настрої були особливо сильні в середовищі «алармістів» (глядачів терориста Гіркіна-Стрєлкова), а також деяких правих патріотів, що приєдналися до них. Дослідники зазначають, що влітку саме «алармісти» займали найрадикальніші позиції та вимагали захоплення всієї України, але вже до осені вони стали головними панікерами.

Осіннє опитування дає розуміння того, що зомбоване населення в росії не просто починає сумніватися у доцільності проведення війни, а й у актуальності перебування путіна у кремлі.

"Патріоти" дійшли до розчарування власною владою. І до цього, крім іншого, також доклали руку пропагандисти, які переконували населення про "необхідність будівництва сильного флоту та армії", тоді як насправді виявилося, що бюджетні гроші, необхідні в інших сферах, були переспрямовані на військову промисловість, армію, але за фактом, "кудись поділися". Соціологічний зріз восени, проведений після оголошеної мобілізації, показав, що населення на власні очі, або очима десятків тисяч родичів, переконалися у брехливості кремля.

Більше того, сотні мільярдів доларів бюджетних коштів, що виділяються на армію, замість підтримки соціально значущих проєктів, не просто не дали переваги російській армії, але навіть не дозволили надійно захистити кордон рф. “Патріоти” почали відчувати страх через регулярні обстріли російської території, що явно говорить про нестачу засобів ППО та їхню низьку якість.

Очевидно, що пропагандисти вже не справляються зі звичною програмою зомбування населення. Приховувати економічні проблеми, підтримувати міф про сильну армію можна у мирний час. Але коли на війні опиняються родичі, близькі друзі, друзі друзів і розповідають, що їм доводиться пити воду з калюж, ночувати в морози просто неба, думати про те, як вижити ще до зіткнення з противником, у “патріотів” закрадаються сумніви. Важливо, що цей прошарок населення росії не черпає інформацію з альтернативних джерел, яка, теоретично, могла змусити сумніватися у тому, що говорять у кремлі і по держтелебаченню. Тобто власна пропаганда щоденною брехнею лише розширює надлом у суспільстві та зміцнює сумнів у свідомості “патріотично” налаштованого населення.