Хто "мочить" оборонні закупівлі?

19 вересня 2023 року на сторінці у Facebook Державного підприємства "КБ "Промінь", яке робить для українських захисників "Нептуни", "Стугни" та "Корсари", було опубліковано звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, секретаря РНБО України Данилова О.М., міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишина О.М. та генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість" Сметаніна Г.В. з проханням урегулювання відповідності висновків Держаудитслужби законодавству.

Раніше журналісти-розслідувачі вже докладно писали про шкідливу діяльність голови Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої. Проте, вітчизняні антикорупціонери всіляко заохочували її продовжувати свою "підривну" діяльність після того, як вона підтвердила у своєму інтерв'ю закупівлю "яєць по 17 гривень".

Очевидно, після цього Алла Басалаєва відчула свою недоторканність, як і окремі антикорупціонери. А, тому, настав час вивчити, хто ж вона така, і чому стала "флагманом" боротьби з корупцією в Україні? За офіційними даними біографії Алли Валентинівни Басалаєвої, вона народилася в 1981 році. Коростень, Житомирської області.

У 2000 році здобула ступінь молодшого спеціаліста в Українському фінансово-економічному інституті за спеціальністю "Правознавство"..А у 2004 році - там же отримала диплом спеціаліста зі спеціальності "Фінанси", та здобула кваліфікацію фінансиста.

Після отримання кваліфікації юриста, 2002-го Алла Басалаєва починає працювати податковим інспектором відділу правового забезпечення Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Київ. А 2005-го, після "Помаранчевої революції", переходить на роботу в юридичне управління Центральної виборчої комісії, і згодом отримує посаду завідувачки відділу і починає представляти ЦВК у судах аж до 2012 року.

Зокрема, на своїй посаді Аллі Валентинівні доводиться зіткнутися із серйозним викликом.

У лютому 2010 року, після того, як на президентських виборах в Україні переміг Віктор Янукович, Басалаєва змушена захищати ЦВК у Вищому адміністративному суді, внаслідок позову Юлії Тимошенко проти Центрвиборчкому. Однак, навіть не це найважче. Вона повинна змагатися в суді з амбітним Андрієм Володимировичем Портновим, який був членом партії "Блок Юлії Тимошенко" і захищав Тимошенко в судах. Очевидно, "схрещування шпаг" із самим Портновим не пройшло "даремно". Адже, після того, як Портнов перекинувся до Віктора Януковича і 2 квітня 2010 року прийняв пропозицію президента Віктора Януковича обійняти посаду заступника глави Адміністрації Президента України та керівника Головного управління з питань судової реформи та судоустрою, у Алли Басалаєвої все склалося найкращим чином. Мабуть, Басалаєва так вразила Портнова своєю здатністю переконувати суддів, що заступник голови АП Януковича, який здійснював кураторство всіма судами (що ми вихаркуємо до цього дня), вніс Басалаєву до Указу Президента України №29/2012 від 23 січня 2012 року, та призначив її суддею Дарницького районного суду.

У період "Революції гідності" жодної активності від Алли Валентинівни не зафіксовано, хоча судові рішення того періоду, які масово ухвалювалися в районних судах міста Київ проти протестувальників під тиском Андрія Портнова, підняти не складно.

Але, це вимагає кропіткої роботи OSINT.

Онлайн-проєкт всеукраїнського об'єднання "Автомайдан", у грудні 2017 року опублікував розслідування про Аллу Басалаєву, в якому зазначено, що в конкурсі кандидатів на посаду судді Алла Валентинівна отримала 88 балів. балів. Цей результат важко назвати найкращим, адже понад 100 кандидатів у рейтингу набрали більше балів. Але, ймовірно, Портнов був "вражений" практичною професійністю пані Басалаєва.

Також відомо, що 3 лютого 2015 року проти судді Алли Басалаєвої було відкрито дисциплінарне провадження, проте згодом закрили. А вже в червні 2016 року на сайті політичної партії "Відродження", яка утримувала депутатську групу в українському парламенті, опублікували новину, в якій похвалилися, що Верховна Рада України зареєструвала президентський проєкт постанови №4790 про призначення на посади нових членів Центральної виборчої комісії. У переліку кандидатів була і запропонована "Відродженням" - Алла Басалаєва.

Видання "Головком" тоді стверджує, що Басалаєву на посаду члена ЦВК просував співголова депутатської групи "Відродження" у парламенті - Валерій Писаренко, який входив до групи депутатів, підконтрольної Андрію Портнову, ще до "БЮТ" 2010-го року.

У період "Революції гідності" Портнов та Писаренко, ймовірно, разом літали до москви. Але і після того, Писаренка вважали членом "групи Портнова".

Андрій Портнов та Валерій Писаренко

Відповідно до Рішення Вищої ради правосуддя від 02 жовтня 2018 року № 3052/0/15-18 "Про звільнення Басалаєвої А.В. з посади судді Дарницького районного суду міста Київ за власним бажанням", Басалаєву Аллу Валентинівну 02 жовтня 2018 року відраховано зі штату Дарницького районного суду міста Київ.

20 вересня 2018 року призначено на посаду члена Центральної виборчої комісії Постановою Верховної Ради України №2559-VIII. 5 жовтня 2018 року прийняла присягу члена ЦВК. Визначено відповідальною за забезпечення здійснення повноважень Центральної виборчої комісії у Харківській області.

До речі, Валерій Писаренко перебував у тісних стосунках із мером Харкова Геннадієм Кернесом. А, тому, своя людина в ЦВК – у будь-якому разі "окупилася б"... До речі, у 2019 році Валерій Писаренко сам балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 168 округу (м. Харків) як безпартійний самовисуванець, де очікувано програв Марії Мезенцевій.

Але, і ця кар'єрна сходинка здалася Аллі Валентинівні замалою.